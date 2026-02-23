Šokirao znanstvenike! Ovaj Španjolac (82) ima tijelo 20-godišnjaka. Trči ultramaratone

Bivši automehaničar Juan López García počeo je trčati tek sa 66 godina. Danas, u 82. godini, ne samo da trči ultramaratone, već i drži svjetske rekorde, a njegovo tijelo postalo je predmet fascinacije znanstvene zajednice. Tim europskih znanstvenika otkrio je da García ima najvišu zabilježenu razinu aerobne sposobnosti (VO2 max) za osobu stariju od 80 godina, koja je usporediva s onom zdravog dvadesetogodišnjaka.

Život Juana Lópeza Garcíje, u Španjolskoj poznatog kao "Super López", nije oduvijek bio obilježen sportom. Desetljećima je radio kao automehaničar, a sve se promijenilo odlaskom u mirovinu. Nakon što je propješačio Camino de Santiago, poslušao je savjet svoje kćeri, doktorice znanosti sporta.

​- Jedna od mojih kćeri rekla mi je da bih, umjesto hodanja, trebao početi trčati jer ću tako imati više slobodnog vremena za druge stvari. I tako sam počeo, u 66. godini - ispričao je Juan.

Ubrzo se pridružio lokalnoj skupini trkača, a već se u 70. godini prvi put natjecao i odmah postao prvak Španjolske. Na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj 2019., sa 75 godina, osvojio je četiri zlatne medalje. Danas je svjetski rekorder na 50 kilometara i europski rekorder u maratonu za svoju dobnu skupinu.

Fiziologija koja prkosi starenju

Juanov slučaj privukao je pažnju znanstvenika, a rezultati njihovog istraživanja, objavljeni u časopisu Frontiers in Physiology, su zapanjujući. Njegov maksimalni primitak kisika (VO2 max) iznosi 52,8 ml/kg/min – tri puta više od prosjeka za njegovu dob. Ta vrijednost, najviša ikad zabilježena za osamdesetogodišnjaka, usporediva je s razinom zdravog dvadesetogodišnjaka. Usto, analize su pokazale da ima 77 posto mišićne mase, što je razina američkih marinaca u dvadesetima.

Ključ njegove izdržljivosti leži u mišićima koji imaju enormnu sposobnost korištenja kisika te u metabolizmu koji učinkovito koristi masti kao izvor energije, čime odgađa umor.

Na pitanje o tajni svog uspjeha, Juan se šali koristeći analogiju iz svoje bivše profesije.

​- Sada sam dobar jer nisam istrošio motor dok sam bio mlad. Oni koji počnu rano imaju puno kilometara iza sebe. Bio sam mehaničar i znam da se sve troši, i strojevi i ljudi. Ali i automobil koji stoji propada, bolje ga je držati u pokretu ,kaže on.

Njegova rutina je jednostavna, ali disciplinirana: trenira šest dana u tjednu, trčeći od 65 do 120 kilometara. Trening mu uključuje duge trkove, intervale i vježbe snage, a prehrana mu je normalna mediteranska dijeta. Ipak, najveća motivacija nije rušenje rekorda, već briga za suprugu s invaliditetom. Trčanje mu daje potrebnu snagu i mentalni bijeg.

​- Svi imamo problema kod kuće, većih ili manjih, ali kada počnete trčati, iako imate iste probleme, oni izgledaju nekako ljepše. I to mi se svidjelo, objašnjava Juan.