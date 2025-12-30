Sam svoj majstor: Branko iz Podravine stvorio solarni uređaj

Na današnji dan 1980. godine Večernji list je objavio priču o tehnološkom iskoraku u Koprivnici koji je u to vrijeme izazvao veliku pozornost javnosti. U jeku energetske krize koja je tad pogađala zemlju, mladi inovator Branko Franjković postao je vijest dana jer je na krovu roditeljske kuće u Starogradskoj ulici samostalno montirao prvi solarni uređaj u cijelom tom kraju. Njegov pothvat bio je dokaz da se suvremena rješenja mogu realizirati uz mnogo truda i s relativno malo novca, jer je cijeli sustav uspio nabaviti i postaviti za tadašnjih 20.000 dinara. Radilo se o sunčevom kolektoru površine dva četvorna metra koji je bio povezan sa spremnikom za vodu kapaciteta 160 litara. Iako je sustav bio plod kućne radinosti, njegova funkcionalnost u zagrijavanju vode pokazala je put prema energetskoj neovisnosti.

