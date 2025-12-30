Obavijesti

Sam svoj majstor: Branko iz Podravine stvorio solarni uređaj

U jeku energetske krize Branko Franjković postavio je na krov kuće sustav za zagrijavanje vode. Iako je sustav bio plod kućne radinosti, njegova funkcionalnost pokazala je put prema energetskoj neovisnosti

Na današnji dan 1980. godine Večernji list je objavio priču o tehnološkom iskoraku u Koprivnici koji je u to vrijeme izazvao veliku pozornost javnosti. U jeku energetske krize koja je tad pogađala zemlju, mladi inovator Branko Franjković postao je vijest dana jer je na krovu roditeljske kuće u Starogradskoj ulici samostalno montirao prvi solarni uređaj u cijelom tom kraju. Njegov pothvat bio je dokaz da se suvremena rješenja mogu realizirati uz mnogo truda i s relativno malo novca, jer je cijeli sustav uspio nabaviti i postaviti za tadašnjih 20.000 dinara. Radilo se o sunčevom kolektoru površine dva četvorna metra koji je bio povezan sa spremnikom za vodu kapaciteta 160 litara. Iako je sustav bio plod kućne radinosti, njegova funkcionalnost u zagrijavanju vode pokazala je put prema energetskoj neovisnosti.

