PRVA EPIZODA SERIJE Omiljeni dječji junaci nastali su tijekom razgovora za večerom. Njihov tvorac nije se mogao sjetiti se riječi soljenka, pa ju je nazvao ‘štrumpf’
Soljenka ‘kriva’ za kultne crtane plavce koje djeca i danas vole
"Štrumpfovi" su fantastično-komična animirana televizijska serija za djecu koja se izvorno emitirala na NBC-u od 12. rujna 1981. do 2. prosinca 1989. godine. Glavni junaci su mala plava bića koja žive u kućicama od gljiva. Njihov idejni tvorac belgijski je crtač stripova Pierre Cullilford, poznat pod umjetničkim imenom Peyo.
