Španjolska prva po proizvodnji ribe, ali i Hrvatska je u top 10

Među državama Europske Unije, Španjolska prednjači u proizvodnji ribe i morskih plodova, pa je u 2022. godini proizvela 272.590 tona. Odmah nakon Španjolske je Francuska s 184.052 proizvedenih tona, pa je na redu Grčka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 U Jadranu ulovili opasnu ribu | Video: 24sata Video

Hrvatska je na 9. mjestu na listi, a u 2022. smo proizveli 27.218 tona ribe i morskih plodova. U posljednjih pet godina proizvodnja se povećala za 38 posto, pa je u Hrvatskoj proizvedeno gotovo 10.000 tona više.

Infografika: Koliko ribe i morskih plodova uzgojimo? | Foto: Marko Picek

Posljednja na popisu je Njemačka, sa uzgojenih 26.498 tona.

Godišnje se u EU uzgoji 1,1 milijun tona ribe i morskih plodova, a sama Norveška ugoji više, čak 1,7 milijuna tona.

Deck of a fishing vessel with the tuna landing | Foto: skyNext