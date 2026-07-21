Ako lovite dobar dvodijelni badić na akciji, realno je očekivati da ćete za cijeli komplet izdvojiti između 30 i 45 eura, ovisno o brendu i detaljima kroja
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Spas u zadnji čas! Ovo su najbolji badići na sniženjima
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Ljeto je stiglo, a s njim i vječna dvojba koji badić odabrati ovog ljeta. Modni trendovi ove sezone idu u dva potpuno suprotna smjera, pa svatko može pronaći nešto za sebe.
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