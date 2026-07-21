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Spas u zadnji čas! Ovo su najbolji badići na sniženjima

Piše 24sata,
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Spas u zadnji čas! Ovo su najbolji badići na sniženjima
Foto: Calzedonia/Zalando
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Ako lovite dobar dvodijelni badić na akciji, realno je očekivati da ćete za cijeli komplet izdvojiti između 30 i 45 eura, ovisno o brendu i detaljima kroja

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Ljeto je stiglo, a s njim i vječna dvojba koji badić odabrati ovog ljeta. Modni trendovi ove sezone idu u dva potpuno suprotna smjera, pa svatko može pronaći nešto za sebe.

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