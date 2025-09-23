Zahvaljujući ‘uvozu’ djevojaka iz Dalmatinske zagore, koje su se zaposlile u tvornici za preradu ribe, zaustavljeno je odumiranje otoka
Spasile Vis od izumiranja: 'Da nismo uvezli djevojke, u prve razrede bi krenulo 7 učenika'
Zahvaljujući mudroj odluci rukovodstva otoka Visa, koje je 1974. godine odlučilo dovesti stotinjak djevojaka iz Dalmatinske zagore, koje su se zaposlile u tvornici Neptun i drugim radnim organizacijama (Konfekciji i izradi plastičnih čamaca kombinata splitske Jugoplastike), zaustavljeno je masovno iseljavanje s tog otoka i počela je revitalizacija, piše Večernji list od 23. rujna 1980. godine. Naime, 60-ak djevojaka u međuvremenu je ondje zasnovalo obitelj i rodilo oko 50-ero djece.
