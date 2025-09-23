Obavijesti

Spasile Vis od izumiranja: 'Da nismo uvezli djevojke, u prve razrede bi krenulo 7 učenika'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Zahvaljujući ‘uvozu’ djevojaka iz Dalmatinske zagore, koje su se zaposlile u tvornici za preradu ribe, zaustavljeno je odumiranje otoka

Zahvaljujući mudroj odluci rukovodstva otoka Visa, koje je 1974. godine odlučilo dovesti stotinjak djevojaka iz Dalmatinske zagore, koje su se zaposlile u tvornici Neptun i drugim radnim organizacijama (Konfekciji i izradi plastičnih čamaca kombinata splitske Jugoplastike), zaustavljeno je masovno iseljavanje s tog otoka i počela je revitalizacija, piše Večernji list od 23. rujna 1980. godine. Naime, 60-ak djevojaka u međuvremenu je ondje zasnovalo obitelj i rodilo oko 50-ero djece.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

