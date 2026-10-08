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Spasite svoje biljke: Prirodni načini za suzbijanje lisnih uši

Piše Goran Ivanović,
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Spasite svoje biljke: Prirodni načini za suzbijanje lisnih uši
Foto: 123RF
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Lisne uši mogu se brzo proširiti po cvijeću i povrću, isisavati biljne sokove i uzrokovati oštećenja listova te usporiti rast biljaka. Ipak, postoje jednostavni načini da ih prepoznate i spriječite njihovo širenje

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Lisne uši jedna su od onih vrtnih napasti koje se često pojave gotovo neprimjetno, a zatim se u kratkom vremenu prošire po cijeloj biljci. Najčešće ih primjećujemo na vrhovima mladih izboja, naličju listova ili oko cvjetnih pupova, gdje se hrane biljnim sokovima. Mogu biti zelene, crne, sive, žute ili gotovo smeđe, ovisno o vrsti i biljci koju napadaju.

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Kako prepoznati štetu na omiljenom cvijeću i povrću

Ovi sitni kukci, veličine do četiri milimetra, pravi su majstori preživljavanja koji se iznimno brzo razmnožavaju. Jedna uš u samo tjedan dana može stvoriti do osamdeset novih jedinki, a najviše im odgovara toplo i suho vrijeme s temperaturama od 20 do 28 stupnjeva.

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Dok isisavaju biljne sokove, uši ispuštaju mednu rosu koja listove čini ljepljivima i sjajnima. Ta slatka tekućina brzo privlači mrave, a stvara i idealnu podlogu za razvoj gljivica čađavica zbog kojih listovi počinju crniti i propadati.

Foto: 123RF

Prvi znakovi napada često uključuju kovrčanje mladih listova, deformaciju izboja i opći zastoj u rastu biljke. Ako na svojim biljkama primijetite pojačanu aktivnost mrava, svakako dobro provjerite donju stranu listova jer je to najčešće skrovište lisnih uši.

Korisni kukci i pametna sadnja kao prva linija obrane

Uravnotežen vrt najbolji je prirodni štit pa je jako važno privući korisne kukce koji će odraditi posao umjesto vas. Bubamare su poznate kao pravi terminatori za lisne uši, a njihovoj proždrljivosti pridružuju se i osolike muhe te zlatooke.

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Trikovi kako se riješiti biljnih ušiju prirodno, pomaže i šećer

Kako biste ih namamili u svoje dvorište, posadite kopar, komorač ili neven. Uz to, strateška sadnja može stvoriti pravu zbrku među štetnicima i zaštititi vaše osjetljive kulture od propadanja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lavanda i neven svojim snažnim mirisom uspješno tjeraju uši, dok dragoljub djeluje kao odlična biljka mamac. Ako ga posadite blizu povrća, uši će se radije preseliti na njegove sočne listove, ostavljajući vašu glavnu kulturu potpuno netaknutom.

Učinkoviti domaći pripravci koje možete napraviti sami

Kada prevencija nije dovoljna, pomoć se krije u sastojcima koje vjerojatno već imate u vlastitoj kuhinji. Lišće rajčice toksično je za ove štetnike, a otopinu možete lako pripremiti tako da dvije do tri šake narezanog lišća potopite u vodu preko noći.

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Ujutro procijedite tekućinu i raspršite je po cijeloj biljci, pazeći da dobro natopite naličje listova. Sličan učinak ima i češnjak, a bogatstvo njegovih insekticidnih svojstava brzo će riješiti problem bez opasnosti za ljude ili kućne ljubimce.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Izgnječite dvije glavice češnjaka, pomiješajte s malo tekućeg parafina i ostavite jedan dan prije nego što smjesu razrijedite vodom i deterdžentom za pranje suđa. Deterdžent će oštetiti površinski sloj insekata, a neugodan miris češnjaka vrlo brzo će ispariti s vašeg cvijeća.
 

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