FOTO Spektakl u Puli: Bokeljska mornarica u punom sjaju marširala do Arene

U Puli je održan svečani mimohod Bokeljska mornarica 809 povodom 30. obljetnice, uz defile u tradicionalnim odorama do Arena u Puli i izvedbu tradicionalnog Kola. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja kulturne baštine
U subotu 21. veljače 2026. u Puli je održan svečani mimohod članova Hrvatske bratovštine Istarske županije “Bokeljska mornarica 809” u čast njihove 30. obljetnice rada, tijekom kojeg su sudionici koračali gradskim ulicama od tržnice do Arene u raskošnim tradicionalnim odorama.
Mimohodu je nazočilo oko 70 članova Bokeljske mornarice, kao i gosti iz Boke kotorske, Zagreba, Rijeke i Splita, a cijelu povorku pratila je glazba Puhačkog orkestra Grada Pule, što je dodatno podiglo svečanu atmosferu.
Nakon završetka povorke u 12 sati u pulskoj Areni održano je tradicionalno Kolo Bokeljske mornarice, važan kulturni i plesni izraz pomorske baštine koji okuplja sudionike i gledatelje u zajedničkom slavlju.
Gradonačelnik Peđa Grbin upriličio je prije mimohoda prijem u Komunalnoj palači za admirala Mirka Vičevića i ostale uzvanike, istaknuvši važnost očuvanja ove tradicije koja je duboko ukorijenjena u identitet zajednice i prepoznata je kao nematerijalna kulturna baština UNESCO-a.
Zbog održavanja mimohoda na nekoliko je povezanih ulica privremeno obustavljen promet, no brojni građani i posjetitelji iskoristili su priliku za druženje, fotografiranje i praćenje jedinstvene priredbe koja je ujedno bila i prigoda za promicanje pomorske tradicije i povijesnih običaja.
