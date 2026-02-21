Obavijesti

Galerija

Komentari 1
OČUVANJE BAŠTINE

FOTO Spektakl u Puli: Bokeljska mornarica u punom sjaju marširala do Arene

U Puli je održan svečani mimohod Bokeljska mornarica 809 povodom 30. obljetnice, uz defile u tradicionalnim odorama do Arena u Puli i izvedbu tradicionalnog Kola. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja kulturne baštine
Pula: Mimohod Bokeljske mornarice u Puli
U subotu 21. veljače 2026. u Puli je održan svečani mimohod članova Hrvatske bratovštine Istarske županije “Bokeljska mornarica 809” u čast njihove 30. obljetnice rada, tijekom kojeg su sudionici koračali gradskim ulicama od tržnice do Arene u raskošnim tradicionalnim odorama. | Foto: Sasa Miljevic
1/41
U subotu 21. veljače 2026. u Puli je održan svečani mimohod članova Hrvatske bratovštine Istarske županije “Bokeljska mornarica 809” u čast njihove 30. obljetnice rada, tijekom kojeg su sudionici koračali gradskim ulicama od tržnice do Arene u raskošnim tradicionalnim odorama. | Foto: Sasa Miljevic
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026