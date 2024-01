Spisateljica '101 dalmatinca' Ponga je nazvala po svom psu

Animirani klasik Walta Disneya "101 dalmatinac" imao je premijeru 25. siječnja 1961. godine. To je 17. animirani film iz produkcije Disneyeva studija.

Crtić je poznat i kao jedno od najpopularnijih i najuspješnijih ostvarenja u Disneyevoj filmografiji. Glavni su likovi dva psa - dalmatinca, mužjak Pongo i ženka Perdita, koji žive u stanu siromašnog londonskog kompozitora sa svojih petnaest štenaca. Radnja filma se zapliće kad okrutna Cruella De Ville ukrade štence, nastojeći zaraditi prodajom njihova "egzotičnog" krzna. Radnja se temelji na istoimenom romanu za djecu engleske spisateljice Dorothy Smith, koja je sa suprugom imala dalmatinca Ponga, a kasnije i leglo s 15 štenaca.

Foto: Mihaela Erceg

Disney je film počeo raditi nakon što je njegov prethodni animirani cjelovečernji film "Uspavana ljepotica" doživio komercijalni neuspjeh. Za novi projekt iskoristio je nove Xeroxove aparate za fotokopiranje, koji su smanjili troškove i vrijeme animacije za polovicu. Redovno je distribuiran u kina čak četiri puta - 1969., 1979., 1985. i 1991. godine, prije nego što je 1992. godine prvi put izdan na VHS-u. Godine 1996. snimljena je igrana verzija s Glenn Close u ulozi Cruelle De Ville.

Rođena Etta James

Foto: Javno vlasništvo

Poznata američka pjevačica Etta James rođena je na današnji dan 25. siječnja 1938. u Los Angelesu. Ettu je njena majka Dorothy Hawkins rodila s 14 godina, a oca nije upoznala, sve do duboke starosti, tako da su je odgajali susjedi. Vrlo rano se odvojila od majke. Njen pjevački dar otkrio je glazbenik i lovac na talente Johnny Otis, pa je svoju ploču "Roll With Me Henry" snimila 1954. s 15 godina. Svi su cijenili njen melankolični glas, a 1987. je s Chuckom Berryjem snimila "Rock & Roll Music" u njegovu dokumentarcu "Hail! Hail! Rock 'n' Roll". Od tada pa sve do smrti Etta je imala status pjevačke veličine te je dobila šest Grammyja i svoju zvijezdu na holivudskoj stazi slavnih, a 1993. je primljena u Rock and Roll kuću slavnih. Umrla je od leukemije 2012. godine.

Prve Zimske olimpijske igre

Foto: Javno vlasništvo

Prve Zimske olimpijske igre održane su 25. siječnja 1924. godine u francuskom Chamonixu. Igre su u početku bile poznate kao "Međunarodni tjedan zimskih sportova" i održane su u sklopu Ljetnih olimpijskih igara. Sportska su se natjecanja održavala u blizini Mont Blanca i u Haute Savoieu u Francuskoj, sve do 5. veljače. Organizirao ih je Francuski olimpijski odbor, a Međunarodni olimpijski odbor ih je tek kasnije nazvao Prvim Zimskim olimpijskim igrama.

Više vremepolova pročitajte ovdje.