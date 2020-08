Split i njegova 'nestala' duša

Nekome je palo na pamet pretvoriti moja žuganja s Fejsa u svakodnevne crtice na portalu. Nazvao sam ih 'Bolje da mučim' i uskoro ćemo saznati je li to istina...

<p>Ljudi iz Splita često će reći kako je grad izgubio dušu, što god to značilo. Da su turisti došli i sa sobom, kao suvenire, odnijeli tu neku splitsku dušu, kao da je duša stručak lavande, plastična boca maslinovog ulja ili maketa katedrale Svetog Duje.</p><p>Kukat će i naricati za tom famoznom splitskom dušom, nestaloj kad su otišli i kareti, i trula kobila na Pjaci, i Mare Žebon, i stara riva i svi ostali klišeji s crno-bijelih fotografija za kojima plače bivša generacija. </p><p>Maloprije sam u portunu vidio trojicu sredovječnih muškaraca kako se natječu u skoku u dalj. Zajebavaju ovog trećeg koji ne može skočiti dovoljno daleko. Ćelav je, debeo i teli se već pet minuta. Ova dvojica viču na njega. Psuju ga kroz smijeh, on psuje njih. Isto kroz smijeh. Naposljetku skače. Jedva se odlijepio od vrelog betona. Turisti šljapkaju u gumenim šlapama pored njih. Začuđeno se osvrću. Nemaju pojma da je to ista generacija koja tuli za karetima i starom rivom.</p><p>Ne znaju da poanta nikad nije bila u karetima nego u glavama koje i sada, kao prije pedeset godina, zajebaju prijatelja koji ne može dovoljno dobro skočiti u dalj.</p><p>Više crtica ovog autora pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/trazi?query=boljedamu%C4%8Dim" target="_blank">OVDJE</a></p>