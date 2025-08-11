Obavijesti

OVO JE ZBUNILO I LIJEČNIKE

Spontani orgazmi skoro su joj uništili život, a čini se da je za sve bio kriv uobičajen hormon

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: C.Y.Ronnie.W

Liječnici su ostali zatečeni rijetkim slučajem 20-godišnje žene koja je svakoga dana doživljavala više spontanih orgazama, što ju je ostavljalo u stalnom stanju seksualne uzbuđenosti

Daleko od ugodnog, stanje joj je uzrokovalo veliku tjeskobu te ometalo posao i društveni život. Simptomi su počeli u dobi od 14 godina, kada je počela osjećati oštre „električne senzacije“ u području prepona i kontrakcije zdjeličnih mišića slične orgazmu.

Unatoč različitim terapijama, uključujući antidepresive, tegobe su se nastavile, a žena je čak počela vjerovati da netko izvana manipulira njezinim orgazmima.

Kada je napokon potražila pomoć u jednoj bolnici u Kini, stanje se toliko pogoršalo da nije mogla završiti ni prvi liječnički pregled bez epizode. Neurolog je isključio epilepsiju i druge neurološke poremećaje putem EEG-a i drugih pretraga. Fizikalni pregled također nije otkrio nikakve strukturne abnormalnosti reproduktivnih organa koje bi mogle izazivati osjećaj uzbuđenja.

Foto: DREAMSTIME

Napokon joj je dijagnosticiran poremećaj postojane genitalne uzbuđenosti (PGAD) nakon što je terapija antipsihoticima pokazala ohrabrujuće rezultate. Već nakon nekoliko tjedana simptomi su se počeli smirivati, a nestale su i deluzije, što joj je omogućilo povratak na posao i društvene aktivnosti. No, čim bi prestala uzimati lijekove, simptomi su se vraćali.

PGAD je i dalje nedovoljno shvaćen poremećaj, za koji se procjenjuje da pogađa oko 1 % stanovništva u Ujedinjenom Kraljevstvu, uglavnom žena. Točan uzrok nije poznat, no pretpostavlja se da proizlazi iz pogrešnog rada živaca koji povezuju mozak i genitalije.

Iako ne postoji specifičan lijek, pacijenti mogu uzimati terapije koje smanjuju prijenos živčanih signala kako bi se ublažili simptomi. Najčešći znakovi PGAD-a uključuju bol i nelagodu u genitalnom području te intenzivan osjećaj uzbuđenja bez seksualne želje ili stimulacije. Mogući tjelesni uzroci su oštećenje živaca, abnormalnosti kralježnice ili nuspojave lijekova. Neka istraživanja upućuju i na to da stres i anksioznost mogu pogoršati simptome.

Slim, perfect and beautiful woamn on bed. Cropped image of erotically lying on bed beautiful woman in bedroom. Crumpled white bedclothes.
Foto: 123RF

Postoje i teorije koje poremećaj povezuju s problemima u razini hormona dopamina, neurotransmitera poznatog kao „hormon sreće“. Pretjerana količina dopamina može pojačati seksualno uzbuđenje i izazvati orgazmičke epizode. U tom smislu, lijekovi koji blokiraju dopamin, poput risperidona i olanzapina, mogli bi pomoći u smanjenju abnormalnih seksualnih senzacija.

Liječnici Jing Yan i Dafang Ouyang iz nekoliko nacionalnih ustanova za mentalno zdravlje u Pekingu istaknuli su da ovakvi slučajevi imaju važnu ulogu u napretku medicine jer pružaju dokaze o rijetkim i nedovoljno istraženim poremećajima. Ipak, upozoravaju da pojedinačni slučajevi ne mogu dati konačne zaključke o uzrocima i posljedicama bez uzimanja u obzir faktora poput dobi, spola i medicinske povijesti pacijenta.

