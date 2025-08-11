Liječnici su ostali zatečeni rijetkim slučajem 20-godišnje žene koja je svakoga dana doživljavala više spontanih orgazama, što ju je ostavljalo u stalnom stanju seksualne uzbuđenosti
Spontani orgazmi skoro su joj uništili život, a čini se da je za sve bio kriv uobičajen hormon
Daleko od ugodnog, stanje joj je uzrokovalo veliku tjeskobu te ometalo posao i društveni život. Simptomi su počeli u dobi od 14 godina, kada je počela osjećati oštre „električne senzacije“ u području prepona i kontrakcije zdjeličnih mišića slične orgazmu.
Unatoč različitim terapijama, uključujući antidepresive, tegobe su se nastavile, a žena je čak počela vjerovati da netko izvana manipulira njezinim orgazmima.
Kada je napokon potražila pomoć u jednoj bolnici u Kini, stanje se toliko pogoršalo da nije mogla završiti ni prvi liječnički pregled bez epizode. Neurolog je isključio epilepsiju i druge neurološke poremećaje putem EEG-a i drugih pretraga. Fizikalni pregled također nije otkrio nikakve strukturne abnormalnosti reproduktivnih organa koje bi mogle izazivati osjećaj uzbuđenja.
Napokon joj je dijagnosticiran poremećaj postojane genitalne uzbuđenosti (PGAD) nakon što je terapija antipsihoticima pokazala ohrabrujuće rezultate. Već nakon nekoliko tjedana simptomi su se počeli smirivati, a nestale su i deluzije, što joj je omogućilo povratak na posao i društvene aktivnosti. No, čim bi prestala uzimati lijekove, simptomi su se vraćali.
PGAD je i dalje nedovoljno shvaćen poremećaj, za koji se procjenjuje da pogađa oko 1 % stanovništva u Ujedinjenom Kraljevstvu, uglavnom žena. Točan uzrok nije poznat, no pretpostavlja se da proizlazi iz pogrešnog rada živaca koji povezuju mozak i genitalije.
Iako ne postoji specifičan lijek, pacijenti mogu uzimati terapije koje smanjuju prijenos živčanih signala kako bi se ublažili simptomi. Najčešći znakovi PGAD-a uključuju bol i nelagodu u genitalnom području te intenzivan osjećaj uzbuđenja bez seksualne želje ili stimulacije. Mogući tjelesni uzroci su oštećenje živaca, abnormalnosti kralježnice ili nuspojave lijekova. Neka istraživanja upućuju i na to da stres i anksioznost mogu pogoršati simptome.
Postoje i teorije koje poremećaj povezuju s problemima u razini hormona dopamina, neurotransmitera poznatog kao „hormon sreće“. Pretjerana količina dopamina može pojačati seksualno uzbuđenje i izazvati orgazmičke epizode. U tom smislu, lijekovi koji blokiraju dopamin, poput risperidona i olanzapina, mogli bi pomoći u smanjenju abnormalnih seksualnih senzacija.
Liječnici Jing Yan i Dafang Ouyang iz nekoliko nacionalnih ustanova za mentalno zdravlje u Pekingu istaknuli su da ovakvi slučajevi imaju važnu ulogu u napretku medicine jer pružaju dokaze o rijetkim i nedovoljno istraženim poremećajima. Ipak, upozoravaju da pojedinačni slučajevi ne mogu dati konačne zaključke o uzrocima i posljedicama bez uzimanja u obzir faktora poput dobi, spola i medicinske povijesti pacijenta.
