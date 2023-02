Sramotna seksualna iskustva: 'Tražio me novac nakon seksa, nisam ni znala da je žigolo'

Ovo su neke od intimnih ispovijesti koje su pojedinci ispričali,a prenio ih je portal The Times of India. Bili su vrlo iskreni jer su o najsramotnijim seksualnim iskustvima pričali anonimno.

'Mama je pronašla dokaze o seksu u autu'

'Moj dečko i ja oduvijek smo voljeli seks u autu. Živjela sam u drugom gradu, pa nisam morala brinuti da će me roditelji uhvatit. I tako, jedne noći nakon našeg spoja, moj dečko i ja smo vodili ljubav u stražnjem dijelu mog auta. Bilo je nevjerojatno seksi.

Ali sudbina je htjela da me roditelji iznenada posjete i zamole me da ih pokupim na aerodromu. Otišla sam po njih i osramotila se, jer je mama pronašla prazan omot od kondoma i užasnuto me pogledala.'

'Njezin pas nas je gledao, bilo je čudno'

'Moja djevojka i njezin dvogodišnji labrador Softie živjeli su sa mnom, i bilo je jako zabavno imati slatkog psa uz sebe cijelo vrijeme.

Ali, koliko god sam volio Softie, bilo mi je stvarno neugodno ponekad da imati u blizini, pogotovo kad se seksamo. I ovaj put je Softie nastavio buljiti u nas dok je moja djevojka bila na meni.'

Foto: 123RF

'Primilo nas je u trgovačkom centru'

'Jednom smo se ljubili u trgovačkom centru. Tu i tamo je bilo puno pipkanja. Bili smo jako napaljeni i nekoliko je ljudi stalno buljilo u nas. Krajnje neugodna situacija, ali opet nekako uzbudljiva.

Čak smo čuli dječaka kako govori svojoj majci - I ja želim djevojku. Bilo nam je užasno neugodno.'

'Mislili smo da svi spavaju, ali nije bilo tako'

'Svi smo prespavali kod jednog od mojih prijatelja i jako smo se napili. Moj dečko i ja smo se ljubili, čak smo razmišljali o seksu. Znali smo da svi naši prijatelji spavaju pa smo u potpunosti iskoristili situaciju.

Ispostavilo se da nisu svi spavali i zbog toga je sljedeće jutro bilo jako neugodno.'

Foto: Dreamstime

'Tražio me novac nakon seksa'

'Bila sam u Veneciji na poslovnom putu. Jedne noći sam otišla na piće u restoran kad mi je prišao zgodan tip i pitao me što želim popiti. Jedno piće vodilo je drugom i na kraju sam završila u krevetu s njim.

Bio je doista nevjerojatan ljubavnik tako da je to iskustvo zbilja bilo jedinstveno. Taman kad sam pomislila da mu ujutro napravim palačinke, tražio me novac da može otići na sljedeći posao. Malo je reći da sam se zacrvenjela shvativši da sam se upravo poseksala sa žigolom!'

