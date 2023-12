'Stajala sam uz zmaja i erupciju vulkana. Bila sam u 193. zemlje svijeta, Hrvatska je predivna!'

Rekli su mi, molim te neka ti zadnja država koju ćeš posjetiti bude Srbija. Napravit ćemo proslavu samo za tebe. Kad sam stigla na aerodrom, svi su me dočekali pljeskom, rekla je Luisa Yu (79) koja je ove godine posjetila 193. zemlju svog popisa.

Svoju avanturu putovanja započela je prije više od 50 godina kada je kao student na razmjeni odlučila proputovati cijeli SAD.

- Sjećam se dana kada sam po prvi puta posjetila drugu državu, bile su to Sjedinjene Američke Države. Bila sam student i prijavila sam se na program razmjene i primili su me. Tada sam se prvi puta zaljubila u tu ideju upoznavanja drugih kultura, rekla nam je Luisa.

Inače je rodom iz Filipina, a dok je bila mlađa, kako nam je rekla, često je posjećivala knjižnicu kako bih čitala knjige i časopise o raznim zemljama diljem svijeta.

Želja joj je proputovati cijeli svijet

- Dok sam gledala ljepotu svih tih mjesta, obećala sam si da ću jednog dana posjetiti svaku od njih i ispuniti svoj san da proputujem svijet, rekla je Luisa.

Rekla je da je uvijek htjela putovati te da je zato odlučila uzeti Greyhoundov autobus i krenuti putovati diljem SAD-a.

- Prošla sam sigurno više od 45 država u SAD-u, a to je bio savršen i ekonomičan način putovanja. Malo sam putovala ruksakom, ponekad sam morala napraviti raspored kako bih mogla spavati nekoliko sati noću da bih ujutro bila na odredištu i da ne bih morala potrošiti novac da platim hotel, ispričala je Luisa svoj početak avanture putovanja oko svijeta.

Tijekom svojih putovanja, kako je rekla, uživala je posjećujući neka od najfascinantnijih svjetskih čuda.

- Ove povijesne znamenitosti oživjele su prošlost pred mojim očima i omogućile mi da svjedočim i doživim događaje tog vremena iz prve ruke. Ne samo da je to bio nevjerojatan prizor za vidjeti, već je i produbio moju zahvalnost za bogatu povijest iza ovih kultnih znamenitosti, rekla je.

Dodala je da je u putovanjima bilo hrpu smiješnih i nezaboravnih trenutaka kao što je gledanje erupcije vulkana ili stajanje uz velikog i otrovnog komodskog varana. Posebno je izdvojila put u Timbuktu.

- Trebao nas je pokupiti vodič da nas odveze na aerodrom rano ujutro, a mi smo čekali. Nije se pojavio pa smo bili malo nervozni i zabrinuti jer lete samo jednom tjedno. Putovanje bi nam bilo uništeno da smo to propustili. Imali smo sastanak na kojem smo trebali doći sljedeći dan. Iako je oko nas bila pustoš, odlučili smo pokucati svima na vrata i na veliko iznenađenje, netko je otvorio vrata. Bio je potpuno gol. Mi smo mu objasnili što se dogodilo, a on je rekao da se tek probudio i da će nam pomoći kada se obuče.Odveo nas je do zračne luke, a mi sada svaki put kada letimo umiremo od smijeha jer ga se sjetimo, ispričala je.

Lokaciju za putovanje joj je uvijek, kako je rekla, izazovno odabrati.

- Kada bih morala izabrati jednu kojoj sam se baš veselila, bio bi to Iran. Ima bogatu povijest, raznoliku kulturu i prekrasan teren. Želim se jednog dana ponovno vratiti, rekla je Luisa te odala da iako je posjetila svaku moguću državu ovog svijeta, ne planira stati s putovanjima.

Hrvatsku je posjetila 2017. godine, a jedna od ljepših sjećanja veže upravo za balkansku regiju.

- Za Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju me vežu baš jako lijepa sjećanja. Posjetila sam dosta mjesta na Balkanu - poput Ljubljane, Zagreba, Splita, Srbije, Mostara, Beograda, Prizrena, Kotara, Budve, Tirane, Ohrida, Sofije, Sarajevo Couturea, a također sam uživala i u jako finoj hrani koju ovdje spremate, rekla je.

Što se tiče troškova, dodala je da je uvijek otvorena za boravak u hostelu, apartmanima, Airbnbu ili čak deluxe hotelima, ovisno o odredištu.

- Priuštivost mi je čimbenik koji uzimam u obzir, ali obično sam prilično fleksibilna, pogotovo kada putujem s prijateljima, rekla je.

Ove godine najviše je putovala. Posjetila je čak 27 zemalja, a u posjetu obično ostaje između tri i 14 dana.

- Ljudi moraju slušati svoje želje i snove. Ne smiju se bojati istražiti svijet. Ne smiju čekati jer se to možda nikada neće dogoditi. Trebaju uživati u svemu što im se nudi, poručila je Luisa.

Dodala je da ju putovanje čini sretnom i uzbuđenom te da joj je proširilo znanje i dopustilo da nauči i iskusi povijest i ljude.

- Ponekad me ljudi pitaju "Zašto stalno putuješ? Zar se ne bojiš? Je li to opasno u nekim zemljama?". Ja im uvijek kažem da nema razloga za strah jer su putovanja moja istinska ljubav i da se mogu brinuti o sebi, rekla je Luisa.

Društvo u putovanju joj ovisi o situaciji.

- Više volim putovati u društvu, ako ne mogu pronaći nekoga tko bi putovao sa mnom idem s grupom. To mi je uglavnom i ekonomičnije. Ne bojim se putovati sam jer se lako prilagođavam kulturi, rekla je.

Dodala je da putovanja nisu uvijek bila laka za organizirati jer dok je bila mlađa nije bilo toliko razvijene tehnologije.

- Putovanja su oduvijek bila moja strast, ali zbog svog statusa bila sam ograničena na putovanje autobusom u samo 45 zemalja. Tada je bilo teže putovati jer još nisu bili dostupni računala i internet. Morala sam ići u knjižnicu kako bih istražila enciklopedije, karte i druge izvore informacija o zemljama koje sam željela posjetiti. Unatoč izazovima, nastavila sam raditi sve dok ljubav prema putovanjima nije postala moja karijera. Kroz svoj rad u industriji putovanja pomažem ljudima diljem svijeta, rekla je.