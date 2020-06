'Stalno mi laže, a ja mu ne želim biti jedino prolazna avantura...'

Željela bih da ja i čovjek s fotografije ostanemo zajedno, ali u braku ili ozbiljnoj vezi - a on već ima jednu mlađu osobu. Laže mi, ali ne želi prekinuti s njom

<h2>Dragi Mevludine,</h2><p>željela bih da ja i čovjek s fotografije ostanemo zajedno, ali u braku ili ozbiljnoj vezi - a on već ima jednu mlađu osobu. Laže mi, ali ne želi prekinuti s njom, nego želi da mu ja budem povremena ljubavna afera. To nije ze mene i želim riješiti problem. Ako vi vidite da nije dobra osoba i neće nju napustiti nikad ili nas obje drži kao budale, onda ga želim zauvijek napustiti. </p><p><strong>šifra: Tanja</strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Pametni ste, energični i ambiciozni, no pomalo naivni jer sve previše brzo prihvaćate i svima vjerujete. Maštoviti ste, volite sanjariti, no ne možete se pohvaliti vezama, sve su bile slabe i nisu dugo trajale. Čovjek s fotografije, nažalost, ništa ozbiljno ne planira s vama. Želi povremene avanture, a vidim ga s drugom. Vi od njega ne trebate ništa očekivati, a on bi vam to mogao i reći. I za vas bi bilo bolje da se što prije odvojite, ponajprije emotivno, od čovjeka koji ne zaslužuje biti u vašem životu. Prekinite s mučenjem jer će vam se uskoro ukazati prilika za vezu s pozitivnim i duhovitim te dopadljivim gospodinom, već krajem ove godine. Bit će iskren i vidim da ćete u idućoj godini biti u kvalitetnoj vezi, a poslije vas očekuje i brak te sve ostalo. Za četiri godine ćete se ostvariti na mnogim poljima.</p>