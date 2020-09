Stalno se zaljubljujete u krive ljude? Postoji tip osobnosti kojemu se to češće događa

Najgore što možete izabrati za sebe s ljudi koji pripadaju mračnoj trijadi i smatraju se narcisima, makijavelistima i psihopatima. No oni koji se lako i brzo zaljubljuju, mogu propustiti to uočiti

<p>Nitko dobrovoljno i svjesno ne bira lošeg partnera. Otkrivanje tko je odgovoran za loš spoj dvaju ljudi pomalo je poput osiguranja koje dodjeljuje krivnju nakon automobilske nesreće: Svi koji sudjeluju snose barem malo odgovornosti za nesreću, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-psychology-relationships/202009/who-is-most-likely-fall-in-love-the-wrong-person">Psychology Today</a>.</p><p>To sugerira da ste možda i vi dio problema, čak i ako se čini da sve radite kako treba. Zaljubljivanje je nedvojbeno dobar osjećaj pa ne čudi što tražimo tu senzaciju. No iako to zvuči romantično, možda imate emofiliju - sklonost zaljubljivanju prebrzo, prelako i prečesto. Preuveličavanje kod ostvarivanja ljubavnih veza može nekoga potaknuti na loš izbor.</p><p>Pri odabiru partnera, jedan od najgorih izbora su ljudi s tri bešćutno-manipulativne osobine ličnosti: narcizam, makijavelizam i psihopatija, što je poznato još i kao mračna trijada. Iako to zvuči loše, kad prvi put sretnete nekoga tko ima ove osobine, oni se često ne čine toliko negativnima. Zapravo, mnogi su 'mračni' pojedinci u početku prilično privlačni zbog svoje karizme, šarma, samopouzdanja i društvenosti.</p><p>Ove tri karakteristike nisu s ničijeg popisa poželjnih partnerskih osobina, i to s dobrim razlogom. Istraživanja pokazuju da takvi partneri često varaju. Jasno je da su to partneri koje većina nas želi izbjeći, pogotovo ako tražimo dugoročnog partnera.</p><h2>Što morate znati o mračnoj trijadi?</h2><p>Ljudi s ovim osobinama češće su od drugih skloni zločinima i problemima na poslu. Posebno su opasni ako su na liderskim pozicijama. Oni su manje suosjećajni, empatični, s njima se teško dogovoriti, manje su zadovoljni sa svojim životima i ne vjeruju previše u dobro u drugima. </p><p>Narcizam karakterizira ponos, manjak empatije, grandiozitet i egotizam. Ovaj zadnji se ne treba miješati s egoizmom, a karakterizira ga stavljanje sebe u centar svijeta, bez puno brige za druge, bez obzira koliko mu bliski bili. Za sebe smatra da je nadmoćan intelektualno, fizički ili društveno nad drugima. O sebi uvijek pričaju grandiozno i ističu svoju važnost, dok druge propuštaju prepoznati i pohvaliti ih. Izrazito su osjetljivi na kritiku na koju najčešće reagiraju bijesom. </p><p>Makijavelizam je karakteriziran manipulacijom i iskorištavanjem drugih, izostankom morala, emocionalne osjetljivosti prema drugima i višom razinom brige o sebi. </p><p>Psihopatiju pak možete prepoznati po kontinuiranom antidruštvenom ponašanju, impulzivnošću, sebičnošću te neosjetljivošću prema drugima, izostankom emocija i žaljenja. </p><p>Međutim, istraživači Jacqueline Lechuga sa Sveučilišta Texas u El Pasu i Daniel Jones sa Sveučilišta Nevada, kažu da kad je riječ o ovim trima osobinama, neki ljudi si jednostavno ne mogu pomoći, posebno oni s emofilijom.</p><h2>Emofili traže ljubav, a ne pravu osobu</h2><p>U svom istraživanju promatrali su muškarce i žene koji su imali osobine emofilije te se prelako i prebrzo zaljubljivali. Željeli su znati koliko su ih privlačili partneri s manipulativnim osobinama ličnosti. U skladu s njihovim hipotezama, oni s višom emofilijom su pokazali veću sklonost potencijalnim partnerima s visokim narcizmom i psihopatijom. </p><p>Međutim, ako težite dugoročnoj vezi, partneri s ovim osobinama ličnosti nisu najbolji izbor i bilo bi dobro da ih izbjegavate. U konačnici, ako se ne želite zaljubiti u pogrešnu osobu, možda je najbolje da se ne zaljubite olako. </p><p>Željeti ljubav nije nimalo pogrešno, no ako vam je prioritet zaljubljivanje, a ne pronalazak prave osobe, onda je lako pogriješiti, ističu istraživači. </p>