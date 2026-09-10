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Stalno ugađate svima i ne znate si pomoći? Evo kako prestati

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 2 min
Stalno ugađate svima i ne znate si pomoći? Evo kako prestati
Foto: 123RF
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Volite pomagati drugima, teško odbijate molbe i često vam je važnije da su svi oko vas zadovoljni nego kako se vi osjećate? Ljubaznost i susretljivost same po sebi nisu problem, no kada stalno stavljamo tuđe želje ispred svojih, to može prerasti u kronično ugađanje drugima, poznato kao 'people pleasing'. Psihologinja Juli Fraga objašnjava kako prepoznati taj obrazac i što možemo napraviti da ga promijenimo

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Ugodnosti i spremnost na suradnju mogu imati niz pozitivnih strana, no problem nastaje kada zbog potrebe da udovoljimo drugima počnemo zanemarivati sebe. Tada se mogu javiti iscrpljenost, osjećaj da nas drugi ne cijene dovoljno i ljutnja ili zamjeranje zbog stvari na koje smo sami pristali.

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Psiholog Igor Mikloušić 01:03
Psiholog Igor Mikloušić | Video: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

Jedan od prvih znakova je pretjerano ispričavanje. Takva se osoba može ispričavati čak i kada nije napravila ništa pogrešno, samo kako nekoga ne bi uzrujala.

Drugi je znak osjećaj da ste odgovorni za tuđe emocije. Ako je netko ljut, razočaran ili tužan, odmah osjećate potrebu nešto napraviti kako biste popravili njegovo raspoloženje, čak i na vlastitu štetu.

Tu je i slaganje s ljudima čak i kada zapravo imate potpuno drukčije mišljenje. People pleaser može reći 'da' samo kako bi izbjegao sukob, prihvatiti dodatne obveze koje ne želi ili pristati na nešto što si zapravo ne može priuštiti.

Još jedan važan znak jest uvjerenje da vaše potrebe nisu jednako važne kao potrebe drugih. Osoba može strahovati da će, izrazi li svoje želje ili nezadovoljstvo, drugima biti teret ili ugroziti odnos.

Sad woman sitting on floor leaned on bed feels lonely
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zašto neki ljudi stalno pokušavaju zadovoljiti druge?

Jedan od mogućih razloga je snažna potreba za društvenim odobravanjem i prihvaćanjem, odnosno sociotropija. Ona se povezuje i s niskim samopoštovanjem te osjetljivošću na odbacivanje.

Korijeni takvog ponašanja mogu biti i u ranijim odnosima. Ako netko nauči da prihvaćanje, mir ili ljubav dobiva prvenstveno kada se ponaša onako kako drugi očekuju, ugađanje može postati način izbjegavanja odbacivanja.

Fraga spominje i takozvani 'fawn' odgovor na stres – pokušaj umirivanja ili zadovoljavanja druge osobe kako bi se izbjegla stvarna ili zamišljena opasnost. Takav obrazac može biti povezan s traumatičnim iskustvima u odnosima.

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Zapitajte se: 'Što bih napravio da se ne bojim?'

Iza stalnog ugađanja često se krije strah od gubitka – nečijeg poštovanja, naklonosti, ljubavi ili čak samog odnosa. Zato Fraga predlaže jednostavno pitanje: što biste napravili kada se ne biste bojali posljedica?

Odgovor može pomoći da ponovno osvijestite vlastite želje i potrebe koje ste možda dugo stavljali u drugi plan.

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Naučite reći 'ne'

Jedna od ključnih stvari je vježbanje odbijanja, i to najprije u situacijama u kojima se osjećate sigurno. Ne morate pritom biti neugodni niti nuditi duga opravdanja.

Dovoljno je pristojno zahvaliti na pozivu ili molbi i jasno reći da ovoga puta ne možete. Važno je shvatiti da svako 'ne' ne zahtijeva detaljno objašnjenje.

Foto: 123RF

Fraga savjetuje i više suosjećanja prema sebi. Ljudi skloni ugađanju drugima često su iznimno tolerantni prema tuđim pogreškama, a istodobno vrlo strogi prema sebi.

Korisno je zato svjesno izdvojiti vrijeme za ono što vas smiruje i puni energijom, ali i pokušati prepoznati u kojim se odnosima ili situacijama najčešće aktivira potreba da udovoljite drugima. Ako je obrazac duboko ukorijenjen i teško ga je samostalno promijeniti, razgovor sa stručnjakom također može pomoći.

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