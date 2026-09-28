Stalno vam je hladno, a svima ovo vas je ugodno? Evo zašto

Ako vam je često hladno i onda kada se drugi oko vas osjećaju sasvim ugodno, razlog možda nije samo temperatura zraka. Osjećaj stalne hladnoće može biti povezan s nizom svakodnevnih navika, ali ponekad i s određenim zdravstvenim stanjima. U nastavku donosimo neke od mogućih razloga.

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Nedostatak sna

Nedovoljno sna može utjecati na sposobnost tijela da regulira temperaturu, zbog čega vam može biti hladnije nego inače. Ako ste često umorni i osjećate hladnoću, pokušajte uvesti redovitiji ritam spavanja, smanjiti kofein i izbjegavati ekrane neposredno prije odlaska u krevet.

Nizak udio tjelesne masnoće

Osobe s manjim udjelom tjelesne masnoće mogu biti osjetljivije na hladnoću jer masno tkivo djeluje kao svojevrsna izolacija. Ako je tjelesna težina preniska ili se ne unosi dovoljno hrane, tijelu može biti teže proizvesti dovoljno topline.

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Nedavni gubitak kilograma

Značajan ili nagao gubitak kilograma može dovesti do veće osjetljivosti na hladnoću. Posebno ako je mršavljenje posljedica premalog unosa hrane, tijelo može izgubiti dio izolacije koja mu pomaže zadržavati toplinu.

Veliko ograničavanje kalorija

Vrlo nizak unos kalorija može usporiti metabolizam jer tijelo pokušava sačuvati energiju. Posljedica toga može biti i manja proizvodnja topline, pa se osoba češće osjeća hladno.

Usporena štitnjača

Hipotireoza se javlja kada štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona koji sudjeluju u regulaciji energije i tjelesne temperature. Zbog toga je povećana osjetljivost na hladnoću jedan od mogućih simptoma ovog poremećaja.

Anemija

Kod anemije tijelo nema dovoljno zdravih crvenih krvnih stanica ili one ne funkcioniraju pravilno. Zbog slabije opskrbe tkiva kisikom mogu se, među ostalim simptomima, javiti hladne šake i stopala.

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Bolest bubrega

Bolest bubrega može biti povezana s anemijom jer oštećeni bubrezi mogu proizvoditi manje eritropoetina, hormona važnog za stvaranje crvenih krvnih stanica. Zbog toga se kod nekih osoba može pojaviti i izraženiji osjećaj hladnoće.

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Problemi s krvnim žilama

Sužene ili oštećene krvne žile mogu otežati cirkulaciju prema šakama i stopalima. Zbog slabijeg protoka krvi ti dijelovi tijela mogu biti hladniji nego inače.

Raynaudova bolest

Kod Raynaudove bolesti male arterije koje opskrbljuju kožu pretjerano se sužavaju kao reakcija na hladnoću ili stres. Prsti na rukama i nogama tada mogu postati hladni, utrnuti, a ponekad i promijeniti boju.

Dehidracija

Ako tijelo ne dobiva dovoljno tekućine, može smanjiti protok krvi prema koži, što utječe na regulaciju temperature. Zbog toga dehidracija kod nekih ljudi može biti povezana s osjećajem hladnoće.

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Vježbanje

Osjećaj hladnoće nakon treninga nije nužno razlog za zabrinutost. Kada znoj počne isparavati s kože, temperatura njezine površine pada pa se možete nakratko osjećati hladnije.

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Obilno znojenje

Intenzivno znojenje tijekom vježbanja znači i veći gubitak tekućine. Ako se izgubljena tekućina ne nadoknadi, dehidracija može otežati tijelu regulaciju temperature.

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Dijabetes

Dijabetes može s vremenom pridonijeti oštećenju bubrega, što može biti povezano s anemijom i većom osjetljivošću na hladnoću. Problemi s bubrezima mogu biti praćeni i drugim simptomima, poput umora, mučnine ili oticanja.

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Anoreksija

Anoreksija može uzrokovati značajan gubitak tjelesne težine i opasno nisku tjelesnu masu. Kada tijelo nema dovoljno energije i masnog tkiva, može mu biti teško proizvoditi i zadržavati toplinu.

Nedostatak vitamina B12

Manjak vitamina B12 može uzrokovati veću osjetljivost na hladnoću, ali i niz drugih simptoma. Među njima su utrnulost, trnci, slabost, mučnina, smanjen apetit i gubitak kilograma.

Određeni lijekovi

Osjećaj hladnoće ponekad može biti nuspojava određenih lijekova. Primjerice, beta-blokatori mogu utjecati na protok krvi prema šakama i stopalima pa prsti mogu biti hladniji.

Starenje

S godinama ljudi često postaju osjetljiviji na niske temperature. Tome mogu pridonijeti stanjivanje sloja masnog tkiva ispod kože i promjene u krvnim žilama.

Jedenje

Ograničavanje kalorija može uzrokovati osjećaj hladnoće, no kod nekih ljudi sličan osjećaj može se pojaviti i nakon jela. Tijekom probave veći se dio krvi usmjerava prema probavnom sustavu, što može privremeno utjecati na osjećaj topline.

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Periferna arterijska bolest

Periferna arterijska bolest nastaje kada su arterije koje opskrbljuju udove sužene, čime se smanjuje protok krvi. Osim hladnih šaka i stopala, mogu se javiti utrnulost, trnci i bol.

Ženski spol

Žene češće navode da im je hladno nego muškarci, a istraživanja su pokazala određene razlike u temperaturi šaka i stopala te brzini metabolizma. Na osjetljivost na hladnoću mogu utjecati i hormonske promjene.

Trudnoća

Tijekom trudnoće mijenjaju se prehrambene potrebe organizma i način regulacije tjelesne temperature. Osjećaj hladnoće može imati različite uzroke, među kojima su premali unos kalorija, nedostatak određenih nutrijenata, anemija ili problemi sa štitnjačom.

Stres

Stres i tjeskoba mogu aktivirati takozvanu reakciju „bori se ili bježi“, tijekom koje se mijenjaju protok krvi i tjelesne funkcije. Zbog toga se može pojaviti znojenje, ali i osjećaj hladnoće.

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Infekcija

Hladan znoj može se pojaviti uz povišenu temperaturu i biti jedan od znakova infekcije. Ako se učestalo ponavlja ili se javlja zajedno s drugim simptomima, preporučuje se potražiti liječnički savjet.

Nagla promjena može zahtijevati liječničku procjenu

Ako vam se iznenada počne javljati osjećaj hladnoće ili je on puno izraženiji nego inače, bilo bi dobro razgovarati sa zdravstvenim stručnjakom. Posebno obratite pažnju ako se uz hladnoću pojavljuju i drugi novi ili neuobičajeni simptomi.

Slojevito odijevanje može pomoći

Ako iza osjećaja hladnoće ne stoji zdravstveni problem, pomoći mogu jednostavne mjere poput slojevitog odijevanja i zagrijavanja šaka i stopala. Redovito kretanje i ugodna temperatura u domu također mogu pomoći da se osjećate toplije.

Dovoljan unos tekućine

Dovoljan unos tekućine važan je za normalnu regulaciju tjelesne temperature. Budući da dehidracija može pridonijeti osjećaju hladnoće, važno je tijekom dana unositi dovoljno tekućine.