Stani, to je ista osoba? Profilna vs. fotka na kojoj si 'označen'

Savršeno svijetlo, idealan kadar i kompozicija, pravi kut i držanje, jake boje i naravno, 'malo' photoshopa - to je tajna formula savršene Instagram fotke.

Sanjive fotke savršenih žena pune naš Instagram 'feed', a sve 'obične' se, gledajući te iste slike, osjećaju nedorasle estetici modernog doba.

Taj nas je sociološki fenomen posjetio i na razliku u onim fotkama koje ljudi postavljaju za profilne i one na kojima su označeni. Na profilnoj fotografiji uvijek ispadaš najbolje, odnosno biraš najbolju 'verziju sebe', a kada te netko označi na Facebooku ili Instagramu, izgledaš kao da si se prije 5 minuta dignuo iz kreveta. Jer drugi koji objavljuju tvoje fotke ne vide 'nesavršenosti' koje ti vidiš na sebi. Ili neki vide, ali su samo zločesti i objave fotku jer su jedini oni na njoj ispali dobro.

Istina je svuda oko nas: Što je stvarnost, a što laž?

No, ipak, pronašli smo Instagram profil cure koja radi upravo suprotno. 'The Truth is Not Pretty' je naziv njenog profila na kojem u jednostavnom kolažu svakom objavom pokazuje što je zapravo namještena fotka, a što je realnost.

