Stanje na tržištu nekretnina 2025. i što nas očekuje u 2026. godini

U fokusu kupaca našli su se stanovi srednje kvadrature u Zadru, apartmani u turističkim zonama poput Borika i Puntamike te kuće i zemljišta u Ninu, Privlaci i na otoku Viru. Broj transakcija zadržao se na razinama koje upućuju na zdravo tržište, uz primjetno dulje pregovore i veći naglasak na kvalitetu gradnje, energetsku učinkovitost i lokaciju.

Što je obilježilo 2025. u Zadarskoj županiji

Najizraženiji trend bio je pomak s euforične kupnje prema promišljenim odlukama. Kupci su uspoređivali više opcija, tražili transparentnu dokumentaciju te su bili osjetljiviji na cijenu u odnosu na stvarnu vrijednost prostora. U Zadru je i dalje snažna potražnja za stanovima u dobro održavanim zgradama novije gradnje, dok su stariji stanovi bilježili veću potrebu za adaptacijom kao uvjetom uspješne prodaje. U priobalnim mjestima s izraženim turizmom kupci su tražili fleksibilnost – nekretninu koja može služiti i za odmor i za dugoročni prinos kroz najam.

Cijene i potražnja po lokacijama

Zadar grad: Cijena nekretnina u kvalitetnim kvartovima ostala je stabilna do blagog rasta zahvaljujući ograničenoj ponudi i dobroj infrastrukturi. Posebno se izdvajaju kvartovi u blizini škola, javnog prijevoza i plaža.

Nin i Privlaka: Potražnja za kućama i građevinskim zemljištima bila je visoka zbog mirnijeg okruženja i mogućnosti planiranja obiteljske kuće ili apartmana za turistički najam.

Otok Vir: Investitori su tražili objektivnu tržišnu cijenu i jasnu pravnu sigurnost, a prednost su imali projekti s riješenom pristupnom infrastrukturom.

Cijena je i dalje snažno korelirala s mikrolokacijom. Nekretnina s uređenim pristupom, kvalitetnom okućnicom i energetskim certifikatom višeg razreda postizala je primjetno bolju vrijednost. U segmentu novogradnje istaknula se potražnja za stanovima s parkirnim mjestom i otvorenim pogledom, dok su manji stanovi bilježili najbolju likvidnost.

Foto: Lavicci Nekretnine

Tko kupuje i što traži

Profil kupca u 2025. godini bio je raznolik: domaći kupci koji rješavaju stambeno pitanje, povratnici iz inozemstva s jasnim budžetom te strani državljani koji prepoznaju Zadarsku županiju kao sigurno i atraktivno tržište. Svi segmenti vode računa o održivosti troškova, poput režija, pričuve i potencijalnih troškova adaptacije, i traže racionalan omjer cijene i kvalitete. Investitor u pravilu traži mikrolokacije s dokazanom potražnjom za najmom, blizinu plaža i dostupnost sadržaja.

Ključni čimbenici koji će oblikovati 2026. godinu

U 2026. očekuje se nastavak racionalizacije, uz nekoliko važnih utjecaja:

Monetarno okruženje: Svako popuštanje kamatnih stopa može potaknuti potražnju, osobito kod kupaca s kreditnim financiranjem.

Gradnja i dozvole: Projekti s urednim vlasništvom i potpunom dokumentacijom imat će prednost; očekuje se veća selekcija među novogradnjama prema kvaliteti izvedbe.

Turistička sezona: Ako sezona potvrdi stabilan dolazak gostiju, lokacije poput Zadra, Nina, Privlake i Vira zadržat će snažnu potražnju za apartmanima i manjim kućama.

Najam i dugoročni prinos: Stabilne najamnine, osobito u gradu, podupirat će interes investitora za stanovima optimalnog tlocrta i nižih mjesečnih troškova.

Očekivanja za tržište: scenariji za 2026.

Bazni scenarij: Stabilne cijene u većini segmenata uz blagi rast na premium mikrolokacijama gdje je ponuda ograničena, a potražnja trajno visoka.

Optimistični scenarij: Ako kamate dodatno oslabe i turistički rezultati budu bolji od prosjeka, moguć je rast cijena kvalitetnih stanova i kuća na traženim lokacijama.

Konzervativni scenarij: Ako financijski uvjeti ostanu stroži, broj transakcija može se privremeno smanjiti, no dobro pozicionirane nekretnine i dalje će nalaziti kupca.

Savjeti kupcima i prodavateljima u Zadru i okolici

Kupci:

Definirajte budžet i prioritetne kriterije: lokacija, kvaliteta gradnje, troškovi održavanja.

Tražite potpunu dokumentaciju (vlasništvo, uporabna dozvola, energetski certifikat) i planirajte realne troškove adaptacije.

Usporedite više opcija u istom kvartu kako biste procijenili stvarnu vrijednost.

Prodavatelji:

Pripremite nekretninu za tržište: manji zahvati, profesionalne fotografije i jasno istaknute prednosti lokacije.

Postavite realnu cijenu s obzirom na slične realizirane prodaje u susjedstvu.

Fleksibilnost u pregovorima skraćuje vrijeme prodaje i povećava vjerojatnost uspješne transakcije.

Diskretna prednost lokalnog partnera

Za Zadarsku županiju presudna je lokalna stručnost: poznavanje kvartova, projekata u pripremi, planirane infrastrukture i sezonskih varijacija potražnje. Tu se ističe Lavicci Nekretnine, agencija s dugogodišnjim iskustvom u Zadru, na Viru, u Privlaci i Ninu. Individualizirani pristup kupcu i prodavatelju, provjera dokumentacije i realno pozicioniranje cijene čine razliku na dinamičnom tržištu. Stručni agenti prate trendove, savjetuju oko strategije i koordiniraju cijeli proces kako bi vrijednost nekretnine došla do izražaja uz minimalan rizik i bez nepotrebnog stresa.

U 2026. godini očekuje se zrelo i transparentno tržište na kojem dobro pripremljene nekretnine, s jasno komuniciranim prednostima lokacije i kvalitetom izvedbe, postižu rezultate. U Zadru i okolnim mjestima najviše će se tražiti stanovi i kuće s dobrim omjerom cijene i kvalitete, a projekti koji odgovore na stvarne potrebe kupaca – energetsku učinkovitost, funkcionalne tlocrte i blizinu sadržaja – zadržat će velik interes i uredan tempo prodaje.