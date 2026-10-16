Stare brže nego što mislite: Ovih 20 dijelova tijela prvi otkrivaju vaše godine

Starenje zahvaća cijelo tijelo, ali ne stare svi dijelovi jednakom brzinom. Sunce, ponavljajući pokreti i svakodnevno trošenje mogu ubrzati promjene, a prvi znakovi starenja ponekad se pojavljuju ondje gdje ih najmanje očekujemo
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U nastavku pogledajte koji djelovi tijela najbrže stare.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koji djelovi tijela najbrže stare. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koji djelovi tijela najbrže stare.
| Foto: 123RF
1. KOŽA OKO OČIJU Koža oko očiju tanja je od kože na mnogim drugim dijelovima lica, zbog čega se na njoj znakovi starenja mogu pojaviti ranije. Često žmirkanje, smijanje i treptanje s vremenom pridonose nastanku sitnih bora, a zbog manje potkožnog masnog tkiva bore i udubljenja mogu postati izraženiji.
| Foto: 123RF
2. RUKE Ruke su među najizloženijim dijelovima tijela jer su godinama izložene sunčevim zrakama, sredstvima za čišćenje i hladnoći. Koža s vremenom postaje tanja, a vene, tetive i zglobovi vidljiviji. Mogu se pojaviti i staračke pjege, zbog čega ruke ponekad otkrivaju dob čak i kada lice izgleda mladoliko.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
3. VRAT Vratu često ne posvećujemo jednaku pozornost kao licu, iako je redovito izložen suncu. Kako koža postupno gubi kolagen i elastičnost, pojavljuju se bore, opuštenost i vodoravne linije. Često saginjanje glave pri gledanju u mobitel može dodatno naglasiti neke od tih nabora.
| Foto: 123RF
4. KOLJENA Koljeni zglobovi naporno rade svaki put kada hodamo, penjemo se stepenicama, ustajemo ili vježbamo. S godinama se hrskavica u koljenima može postupno istrošiti, a okolni mišići i vezivna tkiva mogu izgubiti dio snage i fleksibilnosti. Koža iznad koljena također može postati opuštenija, zbog čega taj dio tijela ponekad izgleda starije nego što bismo očekivali.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. ZUBI Godine žvakanja, škripanja zubima, konzumacije kisele hrane i pića koja ostavljaju mrlje mogu utjecati na izgled i stanje zuba. Zubi s vremenom mogu potamnjeti, postati nešto kraći zbog trošenja ili osjetljiviji kada se promijeni zaštitna caklina. Redovita higijena i stomatološki pregledi važni su za očuvanje njihova zdravlja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. DESNI Desni se mogu vidljivo mijenjati s godinama, osobito ako su dugo bile izložene upalama ili agresivnom četkanju. Tkivo desni može se postupno povlačiti, otkrivajući veći dio zuba zbog čega oni mogu izgledati dulje. Dobra oralna higijena posebno je važna jer zdrave desni pomažu zubima da ostanu čvrsto na mjestu.
| Foto: Robert Kneschke
7. DONJI DIO LEĐA Donji dio leđa nosi velik dio tjelesne težine, a istodobno je uključen u saginjanje, okretanje i podizanje predmeta. S godinama diskovi između kralježaka postupno gube vodu i fleksibilnost, zbog čega se smanjuje njihova sposobnost ublažavanja pritiska. To ne znači da će se nužno pojaviti bolovi, ali objašnjava zašto ovaj dio tijela može početi pokazivati znakove starenja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. USNE Usne imaju manje zaštitnog pigmenta i lojnih žlijezda od većeg dijela kože, zbog čega su sklonije isušivanju i oštećenjima od sunca. Gubitak kolagena s vremenom može ih učiniti tanjima, dok se oko usta mogu pojaviti sitne okomite bore. Na promjene utječu i ponavljajući pokreti tijekom razgovora, smijanja i jedenja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. STOPALA Stopala tijekom života podnose velik pritisak, no često ih zanemarujemo sve dok se ne pojave bolovi. Prirodni masni jastučići na tabanima mogu se stanjiti s godinama, svod stopala može se malo spustiti, a zglobovi postati krući. Čak se i veličina stopala može promijeniti jer ligamenti i tetive postupno gube čvrstoću.
| Foto: 123RF
10. UŠI Uši s godinama mogu izgledati veće, iako to ne znači da nastavljaju rasti na isti način kao tijekom djetinjstva. Promjene hrskavice, gubitak elastičnosti kože i djelovanje gravitacije mogu s vremenom dovesti do njihova produljenja ili spuštanja. Resice ušiju mogu se posebno rastegnuti, osobito ako godinama nosimo teške naušnice.
| Foto: Dreamstime
11. FOLIKULI DLAKA Folikuli kose mogu početi pokazivati znakove starenja prilično rano, osobito kada stanice koje proizvode pigment postanu manje aktivne. Tada se počinju pojavljivati sijede ili bijele vlasi, ponekad desetljećima prije nego što se osoba osjeti starom. Folikuli s vremenom mogu proizvoditi i tanje vlasi, zbog čega kosa može djelovati rjeđe.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. RAMENA Ramena imaju velik opseg pokreta, ali njihova pokretljivost ovisi o brojnim strukturama koje se s vremenom mijenjaju. Tetive, hrskavica i druga tkiva mogu se postupno istrošiti nakon desetljeća podizanja, nošenja i drugih ponavljajućih pokreta. Slabljenje mišića i smanjena pokretljivost mogu dodatno pojačati osjećaj ukočenosti, osobito ako ramena ne pokrećemo redovito.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. ČELO Čelo je jedan od dijelova lica koji se neprestano pomiču tijekom dana. Svako podizanje obrva, mrštenje ili izraz iznenađenja ponavljano nabire ista područja kože. Kako se smanjuju količina kolagena i elastičnost kože, linije koje su se prije pojavljivale samo tijekom izražavanja emocija mogu ostati vidljive i kada je lice opušteno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. LAKTOVI Koža na laktovima često se rasteže, savija i trlja o različite površine, a pritom joj posvećujemo malo pozornosti. Ujedno je deblja i suša od kože na okolnim dijelovima tijela, zbog čega hrapavost i nabori mogu biti izraženiji. S godinama, zbog smanjene elastičnosti, koža na laktovima može izgledati opuštenije i naboranije.
| Foto: dreamstime/ilustracija
15. GLEŽNJEVI Gležnjevi nose tjelesnu težinu i neprestano se prilagođavaju neravnim površinama i promjenama smjera kretanja. Ligamenti i tetive s vremenom mogu postati manje fleksibilni, dok prijašnja uganuća mogu ostaviti dugotrajnu nestabilnost ili ukočenost. Promjene cirkulacije kod nekih starijih osoba mogu pridonijeti i oticanju područja oko gležnjeva.
| Foto: 123RF
16. NOKTI NA RUKAMA Promjene na noktima mogu se pojavljivati postupno, pa ih često primijetimo tek nakon nekog vremena. Nokti s godinama mogu sporije rasti, postati lomljiviji ili razviti izraženije uzdužne brazde. Često izlaganje vodi i kemikalijama, manikure te sitne ozljede mogu dodatno utjecati na njihovo stanje.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
17. LINIJA VILICE Izražena linija vilice ne ovisi samo o obliku kosti, već i o elastičnosti kože, rasporedu masnog tkiva, mišićnom tonusu i strukturi kostiju lica. Sve se te strukture postupno mijenjaju s godinama, zbog čega donji dio lica može postati mekši i manje definiran. To se može dogoditi čak i ako se tjelesna težina nije znatno promijenila.
| Foto: 123RF
18. NOS Poput ušiju, i nos s godinama može izgledati veće ili dulje. Promjene hrskavice i potpornih tkiva, u kombinaciji s gravitacijom i stanjivanjem kože, mogu postupno promijeniti njegov oblik. Vrh nosa može se lagano spustiti, stvarajući dojam da je nos nastavio rasti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
19. OČI Oči prolaze kroz promjene povezane sa starenjem mnogo prije nego što mnogi drugi organi počnu uzrokovati primjetne tegobe. Očne leće postupno gube fleksibilnost, zbog čega fokusiranje na bliske predmete često postaje teže već u srednjoj životnoj dobi. Može se promijeniti i proizvodnja suza, pa oči postaju suše i osjetljivije na nadražaje.
| Foto: Dreamstime
20. KUKOVI Kukovi sudjeluju u gotovo svakom koraku koji napravimo i pritom podnose velik dio tjelesne težine. Hrskavica se s godinama može stanjiti, okolni mišići oslabjeti, a pokretljivost zglobova smanjiti. Redovita tjelesna aktivnost može pomoći u očuvanju snage i pokretljivosti, no nakon desetljeća svakodnevnog opterećenja kukovi mogu pokazivati znakove trošenja.
| Foto: 123RF