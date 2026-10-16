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Stare brže nego što mislite: Ovih 20 dijelova tijela prvi otkrivaju vaše godine

Starenje zahvaća cijelo tijelo, ali ne stare svi dijelovi jednakom brzinom. Sunce, ponavljajući pokreti i svakodnevno trošenje mogu ubrzati promjene, a prvi znakovi starenja ponekad se pojavljuju ondje gdje ih najmanje očekujemo
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Stare brže nego što mislite: Ovih 20 dijelova tijela prvi otkrivaju vaše godine
U nastavku pogledajte koji djelovi tijela najbrže stare. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koji djelovi tijela najbrže stare. | Foto: 123RF
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