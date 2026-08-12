Istarsko imanje koje će osvojiti ljubitelje autentičnog odmora. Na ovom imanju kao da je zarobljena prošlost Istre, no prilagođeno je posve modernom životu
KAMENO ZDANJE PLUS+
Stari toranj obrastao u bršljan priča autentičnu istarsku priču
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Mnogi turisti danas žele na odmoru osjetiti duh prošlosti i tradicionalnog načina života pa su sve traženija imanja na kojima je taj duh očuvan. Ovo imanje u središnjoj Istri upravo je takvo. Kamene kuće, stari zidovi, zelenilo i tišina stvaraju osjećaj potpune odvojenosti od svakodnevice, dok interijer otkriva slojevitu priču, oblikovanu kroz vrijeme i u snažnom dijalogu s izvornim karakterom kuće.
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