Prve šparoge već se mogu pronaći na nekoliko štandova pulske gradske tržnice, a sve zahvaljujući naglom zatopljenju pred proljeće. Nema ih puno, kako nam kažu berači i prodavači, ali ipak su stigle.

Cijena za prve ovogodišnje šparoge je 25 kuna za njih dvadesetak. Nekome je to puno, no uvijek se na kraju prodaju.

- Cijena je kao i svake godine za prve šparoge prilično visoka, ali cijenim trud, jer beračima sati i sati trebaju da u ovo pretproljetno vrijeme naberu tih nekoliko šparoga. Nije jednostavno, a ako netko smatra da je skupo, neka ide u branje sam. Šparoge su odlične za čišćenje bubrega, a najviše ih volim pripremati s jajima. Vrlo jednostavan, a ukusan i zdrav obrok. Za ozbiljnog kupca neki prodavači znaju i sniziti cijenu, posebno za stalne klijente - rekla nam je Puljanka koja ih je kupila po jeftinijoj cijeni, za 20 kuna.

I u duboko grmlje po njih

- Šparoge berem više 20 godina i u ovo ih je vrijeme jako teško pronaći. Zavlačiti se u duboko grmlje u potrazi za ukusnom šparogom i nije jednostavno, a zna biti i opasno. Zmije vrebaju na svakom koraku. Sad ih još nema, ali šparoga ima do kraja svibnja, a zmije su tada naveliko aktivne. Imao sam nekoliko puta bliski susret s otrovnim poskokom ali, na sreću, nije me ugrizao. Bez rukavica, čizama i štapa se u branje šparga ne ide. Za ubrati dvadesetak šparoga trebalo mi je više od dva sata - ispričao je Zdravko Mitrović (65) iz Pule.

On i njegova supruga Milanka prodaju svoje domaće proizvode ali i šumske šparoge na štandu u Puli. Zdravko u branje odlazi čim "uhvati" vremena, a najčešće je to za vikend.

Taj bivši građevinski radnik u mirovini obožava prirodu i šumu, a šparoge su mu ukusni specijalitet koji voli jesti na razne načine i čim više, dok im je sezona.

- Prve šparoge jesu najskuplje, ali su i najbolje. Suprug ih bere i mora se paziti i krpelja, ali nije jednostavno uočiti tu "zelenu ljepoticu". Traženje šparoga težak je posao i potrebno je iskustvo. A zmije dođu i na metar od njega. A ja u šparoge ne idem zbog krpelja, ali suprug ih obožava i brati i jesti. Prodajem na štandu svoje proizvode više od 20 godina, pa i šparoge - rekla je Milanka.

Kada ih je "puna šuma", cijena im pada, pa se lijepi "mac" ili svežanj, koji je barem duplo veći od onog na početku sezone, može pronaći za 20-ak kuna. Kada Zdravko ide u šparoge, branje katkad zna potrajati i cijeli radni dan.

Upalu bubrega 'riješio' šparogama

- Tamo gdje je šparožina (vrsta biljke) tamo ima i šparoga. Čim se opazi šparožina treba dobro pretražiti teren, jer se tu krije ta samonikla biljka. Blagoslov je što živimo u blizini prirode i šume pa je veći gušt brati. Zmija se ne bojim, iako nije ugodno. Šparoge jedem jer su odlične za bubrege i krv, a prije ću posegnuti za prirodnim lijekom nego za tabletom. Upalu mjehura i mokraćnih kanala sam jedne godine riješio upravo konzumirajući šparoge - odao je Zdravko.

Riječ je o ljekovitoj biljci za koju je poznato da pospješuje rad bubrega i izlučivanje vode iz tijela. Smatra se odličnom dijetnom hranom za šećerne bolesnike, a poznato je i da otvara apetit.

- Najjednostavniji recept sa šparogama uključuje dobra domaća jaja i malo luka. Na maslinovom ulju poprži se luk, dodaju šparoge isjeckane na oko centimetar duljine (samo do dijela dok se kidaju same, a ostatak je dobar za juhu). Potrebno je umutiti jaja, dodati malo soli i preliti preko šparoga. Ručak je spreman vrlo brzo - kazala je jedna Puljanka.

A u četvrtak su prve šparoge iz Brseča stigle i na glavnu riječku tržnicu. Mali "mac" s 20-ak šparoga je 25 kuna. Ima ih nešto i na zagrebačkim tržnicama, na Trešnjevci smo u četvrtak našli vrtne šparoge (one deblje), šumskih još nema. Kreću se od 20 do 40 kuna. Za jeftinije kažu da su iz Vinkovaca, a one najskuplje bile su zapravo u najvećem svežnju.

Na zadarskoj tržnici još ih nema i od prodavača doznajemo da će ih bit tek možda za koji dan.

"Nakon što padne kiša, bit će ih", kažu nam.