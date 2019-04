Stiže Chill&Grill: Na Bundeku će roštiljati i chef Marin Rendić

Marin Rendić je svoje mjesto na hrvatskoj gastronomskoj sceni izborio prije desetak godina, kada je otvorio restoran Pepenero u Novigradu, a u bogatom životopisu ističu se i stažiranje u Nomi i Arzaku. Otkako je krajem 2017. godine preuzeo Bistro Apetit, putanja ovog bistroa na zagrebačkom Cmroku je uzlazna. Predanim je radom i konstantnom kvalitetom tim chefa Rendića zaslužio Michelinovu preporuku, kao i 3 toke vodiča Gault&Millau, a ove godine roštiljat će na Chill&Grillu na zagrebačkom Bundeku od 27. travnja do 1. svibnja.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Impresivan portfolio ide u korak s rečenicom koju je izgovorio tijekom razgovora: „Perfekcionizam ne postoji, ali 99% je sasvim u redu“. Chef Rendić postavio je sebi visoke kriterije, a nastoji ih opravdati pozamašnim brojem radnih sati, besprijekornom organizacijom i emotivnim ulaganjem u svako jelo koje izađe iz njegove kuhinje.

- Želim svaki dan raditi na istoj razini, a to je moguće samo ako u restoranu provodim i ručak i večeru - pojašnjava. Povremeni su mu ispušni ventil vanjski projekti, no suradnje je ipak prorijedio kako bi se mogao posvetiti Bistrou Apetit.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

- Nama je bitno da se gosti vrate, a to nastojimo postići hranom, servisom i kompletnim doživljajem - kazao je chef Rendić. To mu i uspijeva jer se glas o njegovom Raguu od sipe nadaleko proširio, a odličnu reputaciju ima i Ribeye tartar od mesa koje je odležalo 45 dana. Ova su jela stekla status klasika i imaju stalnu poziciju na jelovniku, koji se prilagođava sezoni, a stekla sam dojam da i prema raspoloženju. Uskoro će predstaviti i nekoliko novih jela, a inspiraciju je pronašao, između ostalog, u šparogama i ježincima.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Marin Rendić i Pevec na Chill&Grillu

Promišljeno je škrtario riječima kada je u pitanju najava izmijenjenog jelovnika, no ipak nam je više rekao o svojim planovima za nadolazeći Chill&Grill.

- Ovaj je festival dobar izazov jer ćemo, u suradnji s Pevecom, pokušati od jeftinije namirnice napraviti vrhunsku priču i vrhunsko jelo - rekao je chef Rendić. Ipak nije riječ samo o jednom jelu, već o porchetti, piletini, srdelama te fuziji kebaba i ćevapa, odličnim pecivima... Popisu ni ovdje nije kraj, ali morat ćemo ipak pričekati demonstraciju i degustaciju na zagrebačkom Bundeku.

Priprema grilla nije mu strana; grilao je i prije nekoliko godina u vlastitoj kulinarskoj emisiji Grill Boss.

- Dobar roštilj uvijek mora biti na ugljen i imati čelične rešetke. Bitna je temperatura, ali i tajming, kao i vrhunske marinade. Naše će meso na Chill&Grillu biti marinirano, a tehnike kuhanja koje koristim u Apetitu bit će prilagođene kako bi jela pripremili brže, ali da zadrže izvorni okus - dodao je.

Naravno, za dobar je grill potrebna i dobra energija, što nam je chef Rendić nekoliko puta napomenuo.

- Poanta vrhunskog grilla su druženje i zabava. Kad je atmosfera takva, ni grill ne može biti loš - zaključio je.

U konceptu po imenu New Experience pozivamo vas da probate jela sa svih kontinenata za koja do sada vjerojatno niste ni čuli. U njemu će kuhati renomirani chefovi i najpoznatiji food blogeri, a svake ćemo se večeri isplesati na odličnim besplatnim koncertima Nipplepeoplea, TBF-a, Kojota, Soulfingersa i mnogih drugih. Također, ove godine uveli smo novost u obliku Eco zone, namijenjene onima koji na Bundek dođu biciklom, rolama, koturaljkama, skejtovima, romobilima ili pješice. Posjetitelji će imati mogućnost provozati i hibridno plug in vozilo te ujedno saznati sve o uštedi i napajanju vozila električnom energijom.

U slučaju da dolazite s djecom, nemojte brinuti jer pripremamo i Kids zonu. Bezbrižno uživajte u iću i piću dok se oni zabavljaju u našoj sigurnoj zoni. Do Chill&Grill 3.0 New Experience festivala preostala su samo dva i pol tjedna, koja ćemo popuniti ekskluzivnim najavama chefova, restorana i glazbenika. Pratite našu web stranicu, portal Gastro.hr i društvene mreže, uskoro otkrivamo zbog čega će treći Chill&Grill festival biti još veći, bolji i zanimljiviji od prethodnih!

Podravka - glavni partner Chill&Grilla donosi vam sasvim novo iskustvo uživanja u hrani. Uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće. U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade. Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće meso za svjetske specijalitete. Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali. Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom. Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad.

NE VOLE NIKOGA OSIM SEBE: Ovi horoskopski znakovi su najveći egomanijaci i svi ih preziru