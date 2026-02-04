Stjuardese otkrivaju: Ovih 10 pića izbjegavajte piti u avionu

Dok većina putnika u avionu bez razmišljanja naručuje piće čim se pojave kolica kabinskog osoblja, rijetki znaju što se zapravo krije iza tih izbora. Stjuardese i stjuardi, koji gotovo svakodnevno borave na velikim visinama, imaju jasna pravila o tome što nikada ne piju tijekom leta
U nastavku otkrivamo koja pića osoblje iz kabine savjetuje izbjegavati – i zašto.
| Foto: 123RF
U nastavku otkrivamo koja pića osoblje iz kabine savjetuje izbjegavati – i zašto. |
Foto: 123RF
U nastavku otkrivamo koja pića osoblje iz kabine savjetuje izbjegavati – i zašto.
| Foto: 123RF
1. VODA IZ SLAVINE.
Voda u avionu dolazi iz spremnika koji se rijetko temeljito čiste i mogu sadržavati bakterije. Ne preporučuje se piti je izravno niti koristiti za ispiranje usta.
| Foto: JAROMIR CHALABALA
2. KAVA.
Priprema se upravo od te iste vode iz avionskih spremnika. Osim higijenskog rizika, kofein dodatno pojačava dehidraciju tijekom leta.
| Foto: 123RF
3. ČAJ.
Iako djeluje bezazleno, čaj se također radi s vodom iz slavine. Voda često nije dovoljno vruća da uništi sve mikroorganizme.
| Foto: 123RF
4. LED U PIĆIMA.
Led se često rukuje nehigijenski, a posude i lopatice rijetko se dezinficiraju. Tako i „sigurno“ piće može postati rizično.
| Foto: Jaromir Chalabala
5. VODA IZ VRČA.
Vrčevi se najčešće pune iz istih spremnika kao i voda za kavu i čaj. Bolja opcija je isključivo originalno zatvorena boca.
| Foto: yaroslav astakhov
6. DIJETALNA COLA.
Zbog promjene tlaka izuzetno se pjeni, što otežava točenje. Osim toga, gazirana pića mogu izazvati nadutost i nelagodu u trbuhu.
| Foto: THAM KEE CHUAN
7. OSTALA GAZIRANA PIĆA.
Na visini se plinovi šire, pa gazirana pića mogu uzrokovati pritisak, nadutost i probavne smetnje tijekom leta.
| Foto: 123RF
8. ALKOHOL.
Alkohol u zraku djeluje jače nego na tlu, a u kombinaciji sa suhim zrakom u kabini brzo dovodi do dehidracije i jačeg mamurluka.
| Foto: 123RF
9. KOKTELI (POSEBNO MIJEŠANI)
Često sadrže alkohol, gazirana pića i led – kombinaciju više rizičnih faktora u jednom piću.
| Foto: 123RF
10. SOK OD RAJČICE I KOKTEL MJEŠAVINE.
Iako ima bolji okus na visini, sadrži velike količine soli. To može uzrokovati zadržavanje tekućine, oticanje i dodatnu žeđ.
| Foto: 123RF