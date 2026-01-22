Što čini bezvremensku ljepotu?

Riječ 'bezvremensko' znači da je nešto toliko lijepo da promjene društva i mode nemaju utjecaja na tu privlačnost.

POGLEDAJ VIDEO: Marlyn Monroe

Pokretanje videa... 00:04 Marlyn Monroe | Video: MICHAEL DALDER/REUTERS

No bezvremenska ljepota nije samo apstraktan pojam iz modne kolumne — ona odražava dublje principe estetike, kulture i čak psihologije. U pitanju je sklad između vanjskog izgleda i unutarnjih kvaliteta koji zajedno stvaraju dojam koji 'prkosi vremenu'. Mnoge poznate osobe, nekadašnje i današnje, nazivaju se 'bezvremenskim ljepoticama'. To bi bile Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Grace Kelly, Angela Bassett, Anya Taylor-Joy, Diana Ross i tako dalje.

Foto: Sajema

Harmonija i prirodna ravnoteža

Klasici estetike ističu da bezvremenska ljepota često proizlazi iz balansa oblika i proporcija, nečega što se metaforički može povezati s vizualnom harmonijom koja ostavlja osjećaj ugode bez obzira na stilsku eru. U likovnoj umjetnosti i fotografiji to se vidi u simetriji, skladnim linijama i prirodnoj prezentaciji, a ne u privremenim trendovima koji brzo zastarijevaju.

U svijetu mode i fotografije, bezvremena ljepota znači da fotografije, stil ili portret i dalje izazivaju divljenje i osjećaj skladnosti godinama, bez obzira na promjene modnih ciklusa.

Je li riječ samo o fizičkom izgledu?

Tradicionalno, pojam bezvremenske ljepote povezan je s određenim fizičkim karakteristikama: uravnotežene crte lica, prirodan izraz i elegantne proporcije. No moderna interpretacija sve više uključuje i psihološke i sociokulturne faktore koji nadilaze običnu vanjštinu.

Prema suvremenim razmišljanjima o estetici:

samopouzdanje i autentičnost često doprinose dojmu bezvremenske atraktivnosti jer čine osobu privlačnom u svakoj situaciji;

često doprinose dojmu bezvremenske atraktivnosti jer čine osobu privlačnom u svakoj situaciji; gracioznost i stil — kako netko prezentira sebe i komunicira s drugima — postaju jednako važni kao fizički izgled;

— kako netko prezentira sebe i komunicira s drugima — postaju jednako važni kao fizički izgled; dobrota i emocionalna toplina ostavljaju trajan dojam koji nadmašuje trenutne modne ideale.

Drugim riječima, bezvremenska ljepota sve je manje vezana samo uz izgled i sve više o kombinaciji karaktera, ponašanja i estetike.

storyeditor/2023-08-08/PXL_PA_191021_90243604.jpg | Foto: Stefan Rousseau/Press Association/PIXSELL

Kako je to bilo u povijesti?

Ideal ljepote mijenjao se kroz povijest i kulturu. Ako pogledamo klasične portrete iz prošlosti vidjet ćemo kako su neki motivi i stilovi opstali jer su svi oni težili izražavanju suštine, skladnosti i razmjera — ne samo površnog sjaja.

U modnoj industriji se, na primjer, govori o bezvremenskim siluetama i detaljima koji nisu vezani uz kratkotrajne trendove, već se smatraju elegantnima i dugovječnima: čiste linije, klasične palete boja i pažljivo birani materijali.

Zašto nas bezvremenska ljepota fascinira?

Bezvremenska ljepota — bilo u likovnoj umjetnosti, mode ili licima i osobnostima — izaziva dojam da ono što gledamo ima unutarnju vrijednost izvan trenutnih očekivanja. Ona postavlja pitanje: što je uistinu vrijedno divljenja? U eri društvenih mreža i trendova koji se mijenjaju iz dana u dan, ta vrsta autentičnosti postaje sve privlačnija jer odražava trajno, a ne prolazno.

U konačnici, bezvremenska ljepota nije samo estetika — to je spoj fizičke prisutnosti, samopouzdanja i unutarnjeg svjetla koje ostavlja trajan dojam na promatrača.

Kako do bezvremenske ljepote:

Brinite o svom tijelu: Voda, hranjiva prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita od sunca i dobro držanje igraju važnu ulogu.

Voda, hranjiva prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita od sunca i dobro držanje igraju važnu ulogu. Stil: Pronađite frizure, šminku i odjeću koji naglašavaju vašu prirodnu ljepotu. Dajte prednost osobnom stilu umjesto prolaznih trendova.

Pronađite frizure, šminku i odjeću koji naglašavaju vašu prirodnu ljepotu. Dajte prednost osobnom stilu umjesto prolaznih trendova. Radite na sebi iznutra: Otkrijte što vam daje samopouzdanje, njegujte ljubaznost i ne bojte se pokazati svoje pravo ja.

Otkrijte što vam daje samopouzdanje, njegujte ljubaznost i ne bojte se pokazati svoje pravo ja. Poštujte svoje tijelo: Volite sebe i svoj izgled bez obzira na godine i dopustite si uživanje i igru u svakom životnom razdoblju.