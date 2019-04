Što je in? Otkrili su nam frizeri Claudije Schiffer i Ninne Ricci

Zagrebački Plaza Event Centar ugostio je 16. Hairstyle News festivalu na kojem su se okupili najbolji svjetski frizeri i predstavili najnovije kolekcije, top trendove i najmodernija rješenja za stiliziranje, šišanje i njegu kose.

Očaravajuću kolekciju predstavio je i Christophe Gaillet, iskusni, talentirani i višestruko nagrađivani frizer koji je radio za Balenciagu i Ninnu Ricci. A neke od njegovih celebrity klijenata su supermodel Claudia Schiffer i Sophie Marceau, zvijezda filmova i 'Tulum' i 'Hrabro srce'.

Otkrio nam je trendove za nadolazeće ljeto.

- Ako bih trebao istaknuti konkretnu frizuru, to će biti poludugi bob koji se može nositi s dužim, asimetričnim šiškama. To je vrlo praktična frizura koja će izgledati sjajno bez obzira želite li raspustiti kosu ili je svezati u rep. Međutim, više možemo govoriti o stilu koji će prevladavati nego o frizuri. To se prvenstveno odnosi na boju i njegu kose. U fokusu će biti poluduga kosa koja je kvalitetna i dobro njegovana - kaže Gaillet.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Karijeru je počeo s 15 godina i otada je sudjelovao na brojnim regionalnim i nacionalnim natjecanjima. Radio je i s brojnim poznatim dizajnerima kao što su Thierry Mugler, Pacco Rabanne te Nina Ricci od kojih je kako kaže puno naučio. U karijeri je stilizirao brojne celebrityje, a trenutno radi kao freelancer. Više od 25 godina radi i s najvećom kozmetičkom tvrtkom L'Oreal Paris.

- Čak se i sada duboko u sebi ne osjećam frizerom, što je malo čudno za reći, ali to mi je pomoglo da imam bolji pregled nad strukom i da budem zainteresiraniji - rekao je i dodao bi radoznalost i kreativnost trebala krasiti svakog frizera. Stil koji primjenjuje uvijek gradi na temelju povijesti, iskustva te se pritom prilagođava svakom klijentu individualno.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL - Stil nije nešto što se samo stvori. Ne možemo ga forsirati i reći :'To ću sada napraviti'. Kreacija je nešto što je rezultat onoga što je bilo i nešto u čemu veliku ulogu ima moda koja trenutno prevladava - kaže i zaključuje da je to umjetničko zanimanje koje traži rad, rad i samo rad.

Zahvaljujući upornom radu u sam frizerski vrh vinuo se i Eldin Nuhić, frontmen frizerske struke iz Bosne i Hercegovine. I njega smo 'ulovili' na Hairstyle News festivalu. Eldin je službeni frizer Sarajevo Film Festivala tijekom kojeg je stilizirao zvijezdu serije 'Dosjei X' Gillian Anderson te glumačkog genijalca Morgana Freemana.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL - Uvijek sam mislio da su poznati jako zahtjevni. Pokazalo se da su jako jednostavni - kaže Nuhić koji je prvu frizuru napravio na Barbiki, a sada ima lanac frizerskih salona u Bosni i Hercegovini. Nedavno je pokrenuo i Akademiju na koju su pozvani svi koji žele učiti. Ističe da više voli raditi frizure ženama, a svaku inspiraciju veže za ljude i osjećaje.

- Volim povezati karakter osobe s bojom i stilom šišanja. To je moda koja se mijenja svaki dan. Mislim da ti ljudi trebaju platiti osmijehom, a ne novcem i ako ih usrećiš onda je to definitivno jedan specijalan stil - kaže Nuhić i zaključuje da je njegovana kosa - najljepša kosa.