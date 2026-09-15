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Što jede Cristiano Ronaldo? Nutricionist otkrio tajnu forme

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Što jede Cristiano Ronaldo? Nutricionist otkrio tajnu forme
Foto: Instagram
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Namirnice koje Ronaldo jede nisu nikakva egzotika niti nešto što je dostupno samo profesionalnim sportašima. Njegova prehrana temelji se na jednostavnim, uglavnom neprerađenim namirnicama

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Cristiano Ronaldo i u 41. godini izgleda kao da vrijeme za njega ne vrijedi. Portugalac je jedan od fizički najspremnijih igrača u svijetu nogometa, a iza takve forme stoje godine discipline.

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Ovog je ljeta s 41 godinom postao četvrti najstariji igrač koji je zaigrao na Svjetskom prvenstvu, ali i drugi najstariji strijelac u povijesti tog natjecanja. Ispred njega je samo legendarni Roger Milla, koji je zabio s 42 godine i 39 dana, piše As.

Ronaldo već godinama pomno pazi na prehranu, trening i oporavak, a iza njegove forme, prema riječima sportskog nutricionista Johnnyja Ondine, ne stoji nikakav čudesni režim, skupi preparati ni trend s društvenih mreža. Tajna je puno jednostavnija - dosljednost.

- To je jedan sastojak koji nedostaje 90 posto običnih ljudi, pa čak i vrhunskih sportaša - dosljednost - rekao je Ondina.

Namirnice koje Ronaldo jede nisu nikakva egzotika niti nešto što je dostupno samo profesionalnim sportašima. Njegova prehrana temelji se na jednostavnim, uglavnom neprerađenim namirnicama, a tijekom godina naučio je što mu odgovara i toga se drži.

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- Često tražimo čarobna rješenja i savjete na društvenim mrežama, a pritom zanemarujemo ono najvažnije - dosljednost - objasnio je nutricionist.

Prema njegovim riječima, Ronaldo nema potrebu stalno eksperimentirati s novim trendovima u prehrani. Upravo suprotno, nakon više od dva desetljeća vrhunskog nogometa oslanja se na ono što provjereno funkcionira.

Ondina pritom upozorava i na brojne besmislene trendove kojima se ljudi pokušavaju približiti formi profesionalnih sportaša.

- Problem je što dečki od 18 godina kupuju himalajsku sol ili na društvenim mrežama pročitaju da će zabiti gol u rašlje ako poste 15 dana. Ali stvari jednostavno ne funkcioniraju tako - rekao je.

Iako je Ronaldo poznat po gotovo nevjerojatnoj disciplini, ni njegova prehrana nije potpuno lišena 'grijeha'. Upravo suprotno, povremeno si dopušta hranu bogatu jednostavnim šećerima ili visokoprerađenu hranu.

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To nije slučajno. Takav pristup može pomoći da prehrana ne postane opsesija i da se zadrži normalan odnos prema hrani.

Ronaldo se, prema Ondininim riječima, oko 95 posto vremena hrani zdravo, dok preostalih pet posto ostavlja za odstupanja. Kod većine ljudi taj bi omjer, našalio se nutricionist, vjerojatno bio obrnut.

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