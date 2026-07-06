Što jede Haaland? Iznutrice i sirovo mlijeko obožava, a unosi 6000 kalorija dnevno

Erling Haaland poznat je po iznimno zahtjevnom režimu prehrane koji prati njegovu fizičku spremu i visoke napore na terenu, a detalji iz reprezentativnog kampa Norveške otkrivaju koliko je njegov jelovnik specifičan.

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Pokretanje videa... VIDEO Haalandov trik | Video: Facebook/Polska Policja

Naime, u svijetu vrhunskog sporta, gdje dominiraju proteinski shakeovi i precizno brojanje kalorija, Erling Haaland ispisuje vlastita pravila. Norveški napadač, kojeg često opisuju kao 'kiborga' ili 'zvijer', ne ruši rekorde na terenu samo zahvaljujući talentu, već i životnom stilu koji prkosi gotovo svemu što se smatra suvremenom sportskom prehranom. Njegova tajna leži u nevjerojatnom dnevnom unosu od 6000 kalorija, no na njegovu jelovniku nećete naći prerađene suplemente, već dijetu koju naziva 'prehranom predaka'.

Povratak korijenima: Srce i jetra na tanjuru

Ono što najviše iznenađuje javnost i razlikuje Haalanda od suigrača jest njegova predanost konzumaciji organa. Dok se drugi sportaši drže piletine, tjestenine i ribe, zvijezda Manchester Cityja svoju prehranu temelji na goveđem srcu i jetri. U dokumentarcu 'Haaland: Velika odluka' (Haaland: The Big Decision), je bez ustručavanja pokazao komade iznutrica koje je kupio od lokalnog mesara.

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Ovi organi izuzetno su bogati nutrijentima. Srce i jetra obiluju vitaminima B skupine, željezom, fosforom, bakrom i magnezijem, ključnim elementima za oporavak mišića, izdržljivost i proizvodnju energije. Za Haalanda, to nije samo hrana, već ultimativna konkurentska prednost u fizički najzahtjevnijoj ligi na svijetu.

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Dnevni plan prehrane norveškog stroja za golove

Njegov dnevni unos od 6000 kalorija više je nego dvostruko veći od preporučenog za odraslog muškarca, no nužan je za održavanje mišićne mase na tijelu visokom 1,94 metra.

Dan obično započinje jajima na kruhu od kiselog tijesta i kavom sa sirovim mlijekom. Ručak je često lagan i lako probavljiv, a najčešće se sastoji od ribe, poput brancina, uz rižu i povrće. Jede i sirovi med. Prava gozba rezervirana je za večeru, kada na stol stižu masivni komadi mesa poput tomahawk odreska ili ribeyea, uz neizostavne porcije goveđeg srca i jetre.

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Haalandov otac Alfie, također bivši nogometaš, ima poseban ritual: za sina priprema domaće lazanje dan prije svake utakmice na domaćem terenu. Ta tradicija postala je Haalandov zaštitni znak, pogotovo nakon što je postigao dva uzastopna hat-tricka nakon očevih lazanja.

Ritual s vodom i 'čarobni napitci'

Haalandova opsesija detaljima ne staje kod hrane. Izuzetnu važnost pridaje hidrataciji, no pije isključivo filtriranu vodu kako bi izbjegao bilo kakve nečistoće. Jedan od njegovih zaštitnih znakova je i takozvani 'čarobni napitak', kako ga je sam nazvao. Riječ je o smoothieju od sirovog mlijeka, kelja i špinata. Sirovo mlijeko, koje također pije, smatra superhranom zbog prirodnih enzima i probiotika.

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Što ne jede

Nema proteinskih pločica. Nema ultraprocesiranih grickalica. Nema 'čudesnih' praškova. Samo hrana koju bi jeli i njegovi prabake i pradjedovi.