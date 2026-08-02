Visoke temperature mijenjaju prehrambene navike i povećavaju potrebu za hidratacijom, zbog čega je važno pažljivo birati što jedemo i pijemo. Donosimo koje namirnice mogu pomoći organizmu da se lakše nosi s ljetnim vrućinama
Što jesti za vrijeme vrućina? Ovo su namirnice koje hlade i one koje zagrijavaju tijelo
Ljeto je mnogima najljepše godišnje doba, no donosi i toplinske valove koji nas iscrpljuju i čine bezvoljnima. Kad temperature porastu, mijenja se i naša prehrana. Apetit slabi jer tijelo nastoji ograničiti dodatnu toplinu koju stvara probava, ali potreba za nutrijentima ostaje ista. Ključ je odabrati prave namirnice koje će nadoknaditi tekućinu, elektrolite i druge hranjive tvari izgubljene znojenjem.
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Više od hrane, važno je ono što pijete. Tijelo na vrućini brzo gubi vodu, stoga je važno piti redovito, i prije nego što osjetite žeđ, koja je već znak blage dehidracije. Preporuka od osam do dvanaest čaša vode dnevno dobar je početak, no potrebe rastu s temperaturom.
Znojenjem ne gubimo samo vodu, već i elektrolite – minerale poput natrija i kalija, ključne za funkciju mišića i živaca. Osim vodom, možete ih nadoknaditi sportskim napitcima, kokosovom vodom ili prirodnim voćnim sokovima (lubenica, naranča, višnja).
Što izbjegavati, a što jesti?
Dobar početak u planiranju ljetnog jelovnika jest znati što maknuti sa stola, a što na njega dodati.
Namirnice koje treba izbjegavati:
- Teška i masna hrana: Hrana bogata mastima i kalorijama, poput pohanog mesa ili teškog roštilja, teže se probavlja. Proces probave stvara toplinu, što dodatno zagrijava tijelo i ostavlja osjećaj tromosti. Birajte manje i lakše obroke.
- Alkohol i kofein: Napitci poput piva ili ledene kave su diuretici – potiču izlučivanje vode iz tijela, što može dovesti do dehidracije.
- Slatki napitci: Ledeni čajevi i gazirani sokovi često sadrže puno šećera koji može pogoršati dehidraciju. Bolji izbor je obična ili aromatizirana voda.
Namirnice koje hlade i vraćaju energiju:
- Voće i povrće bogato vodom: Idealni su za hidrataciju i nadoknadu elektrolita. Rekorderi su lubenica (više od 90 % vode) i krastavac (gotovo 97 % vode). Odličan izbor su i naranče, bobičasto voće, zelena salata, celer i rajčice.
- Lagani izvori proteina: Umjesto teškog crvenog mesa, birajte tvrdo kuhana jaja, salatu od tune ili slanutka.
- Smoothiji: Sjajan su način za unos tekućine i nutrijenata te mogu poslužiti kao zdrava zamjena za sladoled.
- Jogurt:Prema tradicionalnoj medicini, jogurt je namirnica koja hladi tijelo.
Paradoks ljutih začina i biljke koje hlade
Iako se čini kontraintuitivnim, neke kulture u vrućim podnebljima tradicionalno konzumiraju začinjenu hranu. Ljuti začini poput čilija potiču znojenje, a isparavanje znoja s kože prirodni je mehanizam hlađenja tijela. Ipak, sa začinjenom hranom treba biti oprezan i konzumirati je umjereno, pogotovo ako ste prethodno dobro hidrirani.
S druge strane, biljke poput metvice sadrže mentol, spoj koji stvara trenutačan osjećaj hlađenja. Prema tradicionalnoj medicini, i namirnice poput korijandera te žitarica poput ječma imaju "hladeći" učinak na tijelo.
*uz korištenje AI-ja
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