Što napraviti s 200 tabletića? Antonija Bucić kaže - haljinu!

Haljina napravljena od starih tabletića definitivno nije prizor koji se često viđa. Dizajnerica Antonija Bucić, koja dolazi iz Selina pokraj Zadra, za projekt je skupila oko 200 komada, a za samu izradu trebalo joj je deset dana.

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No cijeli posao nije se sveo samo na to da ih spoji jedan za drugi. Tabletiće je najprije trebalo pripremiti za obradu, a zatim odrediti koji će gdje najbolje pristajati. Nisu svi iste veličine, oblika ni gustoće, pa je svaki komad trebalo uklopiti tako da cijela haljina na kraju prati tijelo i zadrži dobar oblik.

Već sama ideja je originalna, a posebnost projekta je i u tome što je velik broj nekorištenih tabletića, spojila u jedan završni komad. Umjesto da svaki ostane zaseban ručni rad, svi su zajedno postali dio jedne haljine.

Posebno zanimljiv dio njezine priče odnosi se na same tabletiće. Neki od njih, kako je objasnila, imaju mrlje nastale tijekom godina korištenja, no upravo su joj takvi detalji posebno dragocjeni. Primjerice, kapljica crnog vina koja je ostala nakon neke davne večere za nju nije nedostatak, već trag uspomene i dokaz da je predmet nekoć bio dio nečijeg života.

Najzahtjevniji dio bio je uklopiti sve te pojedinačne komade u kroj koji će dobro pristajati uz tijelo. Kod ovakvog materijala ne kreće se od jednog komada tkanine koji se kroji prema šabloni, nego se oblik haljine gradi spajanjem već gotovih tabletića. Zato je trebalo unaprijed razmišljati kako će se svaki komad ponašati na tijelu, gdje ga spojiti i s kojim drugim tabletićem. Spomenula je i da je koristila tehniku drapiranja, odnosno oblikovanja materijala izravno na lutki ili tijelu, bez klasičnog krojenja prema unaprijed nacrtanom kroju.

Foto: Instagram/antonija_bucic

Takav način izrade traži strpljenje, osjećaj za formu i dosta eksperimentiranja, posebno zato što svi tabletići nisu jednaki ni po veličini ni po strukturi. Upravo zbog toga konačni rezultat djeluje kao cjelina, iako je sastavljen od niza potpuno različitih ručnih radova. Konačni rezultat zanimljiv i s dizajnerske strane - predmeti koji su nekoć imali sasvim drugu namjenu postali su osnova za ovu fascinantnu haljinu.

U videu dizajnerica je otkrila i da se primjer slične haljine može pronaći u časopisu Svijet. Ideja spajanja tradicije i mode nije nova, ali se danas svakako rijetko susreće u ovakvom obliku.

Inače, Antonija Bucić je postala poznata nakon suradnje s Baby Lasagnom. Za njega je osmislila upečatljive kreacije za Eurosonga 2024., inspirirane hrvatskom tradicijom i starinskim heklanim tabletićima.