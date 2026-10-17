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CIPELE OTKRIVAJU

Što obuća koju najčešće nosite odaje o vašem karakteru? Jeste li praktični ili željni pažnje

Cipele nisu samo dio koji nosimo iz praktičnih razloga. One su i način na koji izražavamo svoj stil, raspoloženje i ličnost. Iako na izbor obuće utječe udobnost, prilike i trendovi, mnogi vjeruju da modeli koje često nosimo otkrivaju mnogo onama
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Što obuća koju najčešće nosite odaje o vašem karakteru? Jeste li praktični ili željni pažnje
Ako imate omiljen tip obuće iz kojeg rijetko izlazite, možda to govori o vama više nego što mislite. | Foto: Canva
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Ako imate omiljen tip obuće iz kojeg rijetko izlazite, možda to govori o vama više nego što mislite. | Foto: Canva
Komentari 0

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