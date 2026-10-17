Što obuća koju najčešće nosite odaje o vašem karakteru? Jeste li praktični ili željni pažnje

Cipele nisu samo dio koji nosimo iz praktičnih razloga. One su i način na koji izražavamo svoj stil, raspoloženje i ličnost. Iako na izbor obuće utječe udobnost, prilike i trendovi, mnogi vjeruju da modeli koje često nosimo otkrivaju mnogo onama
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Ako imate omiljen tip obuće iz kojeg rijetko izlazite, možda to govori o vama više nego što mislite.
| Foto: Canva
Ako imate omiljen tip obuće iz kojeg rijetko izlazite, možda to govori o vama više nego što mislite.
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Foto: Canva
Ako imate omiljen tip obuće iz kojeg rijetko izlazite, možda to govori o vama više nego što mislite.
| Foto: Canva
1. Japanke: Ako su uvijek vaš prvi izbor, vjerojatno ste osoba koja njeguje opušten životni stil. Ne žurite nigdje i uživate u jednostavnim zadovoljstvima poput dana na plaži, šetnje pored mora ili vikenda bez obaveza.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Planinarske cipele: Čak i kada niste u prirodi, volite biti spremni za avanturu. Ljudi koji biraju planinarske cipele često imaju istraživački duh i vole osjećaj slobode, ali ne žele žrtvovati udobnost.
| Foto: Canva
3. Cipele sa punom petom: Moćne, ženstvene i zabavne. Osobe koje preferiraju ovakve cipele uglavnom imaju izraženo samopouzdanje i ne boje se biti primijećene.
| Foto: Mytheresa
4. Vojničke čizme i 'marte': Ova obuća često se povezuje sa alternativnim stilom i buntovničkim duhom. Ako su one vaš zaštitni znak, vjerojatno se volite isticati i ne pratite slijepo pravila.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
5. Tenisice jarkih boja: Volite pažnju i uživate u društvu. Ljudi koji biraju ovakvu obuću obično su ekstrovertni, energični i spremni donijeti zabavu gdje god se pojave.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. Ravne cipele: Žene koje često nose ravne cipele uglavnom imaju dovoljno samopouzdanja da im nije potrebna dodatna visina. Praktičnost i udobnost su im podjednako važni kao i stil.
| Foto: Next
7. Čizme iznad koljena: Ova obuća uvijek privlači pažnju. Žene koje ih nose uglavnom vole modu, imaju izražen stil i ne boje se biti u centru pažnje.
| Foto: 123RF
8. Iznošene tenisice: Stare Vans ili Converse tenisice sa tragovima nošenja često nose ljudi koji ne mare previše za prolazne trendove. Oni vole autentičnost i vjeruju da stvari dobivaju karakter upravo kroz godine korištenja.
9. Birkenstock sandale: Ljubitelji ovih popularnih sandala često vole prirodu, udobnost i pomalo boemski stil života. Ova obuća odavno je prerasla svoju praktičnu funkciju i postala modni klasik.
| Foto: Birkenstock
10. Štikle: Visoke potpetice dugo se povezuju sa elegancijom, samopouzdanjem i snažnim stavom. Ako ih rado nosite, vjerojatno znate što želite i ne ustručavate se to pokazati.
| Foto: 123RF
11. Retro cipele: Vintage estetika vam je bliska i volite modne detalje koji imaju priču. Retro obuća često privlači osobe koje pažljivo grade svoj stil i vole se razlikovati od drugih.
| Foto: Canva
12. Kaubojske čizme: Potrebna je određena doza samopouzdanja da biste nosili kaubojske čizme. Ljudi koji ih biraju uglavnom imaju snažan karakter i ne boje se pokazati svoju individualnost.
| Foto: Canva
13. Mokasinke: Predstavljaju savršen spoj elegancije i opuštenosti. Ljudi koji ih nose često imaju izražen osjećaj za stil i vole klasične komade sa modernim prizvukom. Kod muškaraca se često povezuju sa perfekcionizmom i željom da svaki detalj izgleda promišljeno.
| Foto: Zara
14. Skaterske tenisice: Možda više ne vozite skate, ali i dalje volite opuštenu estetiku koja ide uz ovaj stil. Vans i slični modeli često su izbor ljudi koji ne žele previše razmišljati o modi, ali ipak žele izgledati kul.
| Foto: Canva
15. Radne čizme: Praktičnost vam je na prvom mjestu. Organizirani ste, pouzdani i volite funkcionalne stvari. Ipak, to ne znači da ne pratite trendove, posebno ako u vašem ormaru postoji par Timberland čizama.
| Foto: Canva
16. Elegantne kožne cipele: Muškarci koji gotovo uvijek nose elegantne kožne cipele uglavnom vode računa o svom izgledu. Kvaliteta, detalji i dojam koji ostavljaju na druge vrlo su im važni.
| Foto: Canva
17. Kitten heels: Niske elegantne potpetice često biraju žene koje vole bezvremensku eleganciju. Ako ih nosite, možda imate pomalo starinsku dušu i obožavate klasiku inspiriranu ikonama poput Audrey Hepburn.
| Foto: Canva
18. Klasične tenisice: Pouzdane, praktične i uvijek moderne. Ljudi koji ih nose uglavnom su aktivni, društveni i ne opterećuju se previše formalnim pravilima oblačenja.
| Foto: Dreamstime
19. Platforme: Volite biti primijećeni i ne krijete svoju karizmu. Platforme često biraju osobe koje imaju izraženu osobnost i uživaju u tome da ostave snažan dojam.
| Foto: Farefecht
20. Tenisice za trčanje: Bilo da ste ljubitelj sporta ili ih nosite zbog udobnosti, ove tenisice često biraju ljudi koji su organizirani, disciplinirani i fokusirani na ciljeve.
| Foto: PROFIMEDIA
21. Dizajnerske tenisice: Ekskluzivnost vam je važna. Volite modu, pratite trendove i uživate u komadima koji privlače pažnju. Ograničena izdanja i luksuzni modeli imaju posebno mjesto u vašem ormaru.
| Foto: dior.com
22. Chukka čizme: Volite istraživati, učiti i biti u toku sa novim stvarima. Jednako vam odgovaraju gradski kafići, vikendi u prirodi i dobra knjiga. Trudite se da živite uravnoteženo i sadržajno.
| Foto: Zalando
23. Espadrile: Opuštena elegancija je vaš zaštitni znak. Volite izgledati sređeno bez previše truda, a espadrile savršeno odgovaraju takvom stilu.
| Foto: PROMO/kolaz
24. Brogues cipele: Klasične cipele često biraju ljudi koji vole spoj tradicije i modernog stila. Podjednako su popularne među poslovnim ljudima i ljubiteljima vintage mode.
| Foto: Canva