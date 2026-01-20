Što očekivati i kako se nositi s tim: Ovi savjeti će vam olakšati perimenopauzu i menopauzu

Ako sumnjate da ste u perimenopauzi ili menopauzi te primjećujete da simptomi utječu na kvalitetu vašeg života, preporučuje se da se obratite liječniku ili zdravstvenom stručnjaku s iskustvom u menopauzalnom zdravlju. Pravodobna procjena i savjet mogu vam pomoći da bolje razumijete promjene koje se događaju i pronađete odgovarajuću podršku.

1. Kvalitetan san – temelj zdravog života

San je jedan od najvažnijih čimbenika za održavanje zdravlja i funkcionalnog života, posebno tijekom perimenopauze i menopauze. Nažalost, mnoge žene u ovom razdoblju teško noću uspiju spavati dovoljno.

Često umjesto preporučenih 7–8 sati spavanja uspiju samo 4–5 sati. Nedostatak sna može:

pogoršati funkcije mozga i pojačati moždanu maglu te probleme s pamćenjem

smanjiti imunitet

povećati rizik od srčanih bolesti i raka

utjecati na raspoloženje i opću dobrobit

Važno je razumjeti da san ne funkcionira kao bankovni račun. Ne možete 'nadoknaditi dug' sna duljim spavanjem vikendom ili popodnevnim drijemanjima. Takav model spavanja povezan je s lošijim zdravstvenim ishodima.

Savjeti za bolji san

Održavajte spavaću sobu hladnom, idealno oko 18 °C. Hladniji prostor olakšava uspavljivanje i smanjuje noćno znojenje ili valunge.

Idite u krevet i budite se u isto vrijeme svaki dan. Dosljedna rutina poboljšava kvalitetu sna.

Izbjegavajte alkohol, kofein i supstance poput marihuane prije spavanja jer mogu ometati prirodne faze sna, uključujući REM fazu važnu za emocionalno zdravlje.

2. Upravljanje raspoloženjem, anksioznošću i stresom

Hormonalne promjene tijekom perimenopauze i menopauze mogu izazvati:

promjene raspoloženja

osjećaj tjeskobe

pad motivacije

emocionalne oscilacije

Mnoge žene koje ranije nisu imale problema s anksioznošću ili niskim raspoloženjem počnu osjećati upravo te simptome. Premda smanjene razine hormona mogu pridonijeti tim promjenama, a hormonska nadomjesna terapija (HRT) može pružiti značajnu pomoć, postoje i drugi prirodni načini upravljanja emocionalnim zdravljem.

Savjeti za bolje psihičko stanje

Spavanje je već istaknuto kao temelj opće dobrobiti.

Zdrava prehrana i uravnoteženi obroci mogu stabilizirati raspoloženje.

Izbjegavanje cigareta i prekomjernog alkohola važno je jer oba mogu pogoršati raspoloženje i razinu energije.

Tjelesna aktivnost i slobodno vrijeme mogu podići energiju i osjećaj zadovoljstva ako se redovito krećete i bavite aktivnostima u kojima uživate.

Meditacija i mindfulness, čak i u kratkoj dnevnoj praksi, mogu smanjiti stres i potaknuti lučenje hormona dobre volje poput serotonina i dopamina.

Društvene veze, odnosno druženje s prijateljima ili obitelji, smanjuju osjećaj izolacije i poboljšavaju raspoloženje.

Traženje podrške može biti vrlo korisno ako se stalno osjećate tužno ili bezvoljno. Razgovor s liječnikom, terapeutom ili savjetnikom može pomoći.

Kako se nositi sa zabrinutošću i stresom

Propitivanje negativnih misli pomaže vam procijeniti koliko su realne i razraditi praktične korake za rješavanje onoga što vas muči.

Duboko disanje, primjerice udah na 4 sekunde i izdah na 4 sekunde, može pomoći već nakon nekoliko minuta.

Vođenje dnevnika i zapisivanje misli može ih učiniti manje nametljivima.

Odmak od situacije, poput kratke šetnje ili pauze, često pomaže razbistriti misli.

3. Redovita tjelovježba i slobodno vrijeme

Mnoge žene tijekom menopauze imaju nižu razinu energije, što može otežati redovitu fizičku aktivnost. Ipak, važno je naglasiti da i lagano kretanje ima pozitivan učinak. Tjelovježba je posebno važna jer:

Jača kosti jer opterećenje kostiju i mišića povećava njihovu snagu i smanjuje rizik od osteoporoze.

Održava mišićnu masu, koja se s godinama prirodno smanjuje.

Podržava zdravlje srca i pomaže u snižavanju kolesterola i krvnog tlaka.

Potiče bolje raspoloženje jer smanjuje stres te povećava energiju.

Pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine jer niže razine estrogena mogu dovesti do nakupljanja masnoće oko trbuha.

4. Prehrana – kako dobro jesti tijekom menopauze

Uravnotežena prehrana može:

poboljšati razinu energije

pomoći u borbi protiv umora

podržati imunološki sustav i zdravlje kostiju

stabilizirati raspoloženje

Preporučuje se slijediti principe mediteranske prehrane, koja naglašava unos povrća, orašastih plodova, mahunarki, cjelovitih žitarica, ribe i zdravih masnoća poput maslinova ulja, a smanjuje unos prerađenih namirnica, soli i šećera.

Hrana koja pomaže

Niskoglikemijski ugljikohidrati, poput cjelovitog kruha, smeđe riže i mahunarki, pomažu stabilizirati šećer u krvi i time raspoloženje.

Kalcij i vitamin D ključni su za jake kosti i mogu doprinijeti emocionalnoj stabilnosti.

Hrana za zdravlje crijeva, uključujući prebiotike poput češnjaka, luka i banana te probiotike poput kefira, živog jogurta i fermentiranih namirnica, potiče ravnotežu dobrih bakterija u crijevima, što može poboljšati energiju, imunitet i raspoloženje.

5. Smanjivanje alkohola i prestanak pušenja

Kako tijelo stari, postaje osjetljivije na alkohol. Iako on može kratkoročno odvratiti pažnju od briga, dugoročno negativno utječe na raspoloženje, san i opće zdravlje.

Prekomjeran unos alkohola povezan je s povećanim rizikom od raznih bolesti, uključujući rak, srčane bolesti, bolesti jetre, osteoporozu, pretilost i depresiju.

Pušenje dodatno povećava rizik od istih bolesti, a povezuje se i s jačim valunzima te može dovesti do ranijeg ulaska u menopauzu.

6. Rad i međuljudski odnosi

Osim fizičkih i emocionalnih promjena, menopauza može utjecati i na radne i osobne odnose. Važno je:

otvoreno razgovarati s partnerom o simptomima koje doživljavate

po potrebi potražiti prilagodbe na radnom mjestu

održavati kvalitetne socijalne veze jer one snažno podupiru mentalno zdravlje

Perimenopauza i menopauza donose brojne promjene, ali uz odgovarajuće strategije, poput kvalitetnog sna, uravnotežene prehrane, redovite tjelovježbe, smanjenja stresa i podrške okoline, možete značajno poboljšati kvalitetu života tijekom ovog razdoblja.