Što reći osobi koja tuguje: Ove riječi pomažu kad je najteže...

Nema potrebe tražiti velike riječi. Jedna od najjednostavnijih poruka može biti i najučinkovitija – reći osobi da vam je žao zbog onoga što joj se dogodilo.

Ljudi koji tuguju često ne očekuju da netko pronađe način kojim će njihovu bol učiniti manjom. Važnije im je osjetiti da je druga osoba vidi i priznaje. Zato mogu pomoći rečenice poput: „Jako mi je žao”, „Znam koliko ti je ta osoba značila” ili jednostavno priznanje da ne znate što biste rekli, ali da ste uz njih.

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Recite da ste spremni slušati

Jedna od korisnijih stvari koju možemo ponuditi osobi koja tuguje jest prostor da govori kada to želi. Ne mora svaki razgovor biti dug niti osoba mora odmah govoriti o smrti.

Možete joj dati do znanja da ćete je saslušati ako bude željela razgovarati. Stručnjaci za žalovanje ističu da je pritom dobro prepustiti osobi da sama odredi tempo i temu razgovora. Nekad će željeti pričati o pokojniku, a nekad upravo suprotno – nakratko razgovarati o sasvim svakodnevnim stvarima.

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Podijelite uspomenu na osobu koja je umrla

Ako ste poznavali preminulu osobu, jedna od najvrjednijih stvari može biti pričanje konkretne uspomene. Leslie Berlin, koju prenosi The New York Times, savjetovala je da se takve priče čak zapišu jer ih obitelji poslije mogu ponovno čitati i dijeliti.

Možete spomenuti trenutak kada vas je ta osoba nasmijala, nešto lijepo što je učinila ili osobinu po kojoj ćete je pamtiti. Takve priče mogu biti posebno vrijedne upravo zato što osobi koja tuguje daju još jedan djelić života voljene osobe koji može sačuvati.

Ako pokojnika niste poznavali, i dalje možete govoriti o odnosu koji je očito imao s osobom kojoj pružate podršku. Primjerice, možete joj reći da se iz načina na koji govori o majci, ocu, partneru ili prijatelju vidi koliko su bili važni jedno drugome.

Priznajte da nemate prave riječi

Ponekad je najiskrenija rečenica upravo: „Volio/Voljela bih znati što reći.”

Takvo priznanje ne znači da ste bespomoćni. Naprotiv, pokazuje da ne pokušavate pronaći umjetno rješenje za situaciju koja ga nema.

Slično može zvučati i: „Ne mogu ni zamisliti kroz što prolaziš, ali mogu te saslušati.” Važno je da osoba osjeti da od nje ne očekujete određenu reakciju niti da mora skrivati kako se osjeća.

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Pitajte ih žele li pričati o voljenoj osobi

Spominjanje imena pokojnika ne mora biti nešto što treba izbjegavati. Ljudi koji tuguju često žele govoriti o osobi koju su izgubili, prisjećati se zajedničkih trenutaka i čuti kako je se drugi sjećaju.

Možete jednostavno pitati: „Želiš li mi pričati o njemu/njoj?” ili spomenuti vlastitu uspomenu i zatim pustiti osobu da odluči želi li nastaviti razgovor. Stručnjaci savjetuju da se tema gubitka ne pretvara u tabu samo zato što se bojimo izazvati dodatnu tugu.

Ponudite konkretnu pomoć

Podrška ne mora uvijek dolaziti kroz riječi. Ljudi koji su podijelili svoja iskustva za The New York Times istaknuli su koliko im je značilo kada bi netko jednostavno nešto učinio – donio ručak, pomogao oko djece, kućanskih poslova ili ih nazvao i saslušao.

Umjesto općenite ponude pomoći, može biti jednostavnije reći: „Donijet ću ti ručak sutra, odgovara li ti oko 13 sati?”, „Mogu pokupiti djecu iz škole” ili „Idem u trgovinu, što ti mogu donijeti?”

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Takva konkretna pomoć osobi koja je iscrpljena žalovanjem uklanja potrebu da sama smišlja što joj treba i zatim nekoga moli za pomoć.

Javite se i kada prođu prvi dani

Podrška je osobito važna nakon što završe sprovod i prvi dani tijekom kojih se oko obitelji obično nalazi mnogo ljudi. Žalovanje ne nestaje kada se drugi vrate svojim svakodnevnim obvezama.

Povremena poruka poput „Danas sam mislila na tebe”, poziv na kavu ili javljanje prije rođendana, godišnjice i blagdana može osobi pokazati da nije zaboravljena. Stručnjaci naglašavaju da žalovanje nema jedinstven raspored niti određeni trenutak nakon kojeg bi se netko trebao osjećati bolje.

Na kraju, možda najvažnije nije pronaći savršenu rečenicu. Nekome tko je izgubio voljenu osobu često mnogo više znači da ste se javili, ostali prisutni i dali mu mogućnost da govori, šuti ili plače – bez pritiska da se pred vama ponaša na određeni način.