Što se dogodi pticama uslijed uragana? Lete unutar "oka"

Kada snažna oluja poput uragana dolazi prema obalama Atlantika ili Zaljeva, prva misao posvećena je ljudima čiji su životi i domovi ugroženi. Ali kad oluja prođe, ljubitelji prirode ne mogu se ne zapitati: 'Što se događa s pticama tijekom oluje?'.

Početak oluje

Zahvaljujući modernoj znanosti, ljudi znaju kada se približava tropska oluja ili uragan. No, ptice nemaju takav sustav ranog upozoravanja. Neki znanstvenici misle da bi ptice mogle čuti tiho tutnjanje uragana u daljini (zvuk koji je prenizak da bi ga ljudi mogli čuti), ali za sada nema dokaza za to. Ptice najprije primjećuju oluju, jer se vjetrovi postupno povećavaju tijekom nekoliko sati, donoseći raspršene kiše. Budući da divlje ptice neprestano žive u sličnim vremenskim uvjetima, možda ih to u početku neće ni smetati.

Kako se povećavaju vjetrovi, tako i to, naravno, sva bića primjećuju. Neke velike ptice mogu odletjeti uoči oluje, pogotovo ako nemaju gnijezda s jajima ili nisu ovisna o mladim ptićima, ali većina vrsta ostaje i traži utočište.

Djetlići se mogu 'zalijepiti' za donju stranu čvrstog stabla ili se sakriti unutar neke rupe. Kardinali, strnadice i druge ptice pjevice pronalaze mjesto duboko u gustim grmljima. Ptice iz dvorišta sakrivaju se ispod šupa ili na stražnjoj strani kuća, čekajući da oluja završi. Neke od njih, nažalost, neće preživjeti, ali se pojavljuje iznenađujući broj neozlijeđenih ptica nakon što oluja prođe.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Osobito u blizini obale, olujna bujica voda može močvarne ptice istjerati izvan njihovih staništa. Morski vrapci, liske i ostale su u velikoj opasnosti nakon što im staništa poplave močvare.

Ptice koje se gnijezde na plažama i otocima sa zaprekama, poput čigra, kulica i crnih vodosjeka, posebno su osjetljive na uragane početkom sezone. Do kraja ljeta njihovi će mladi letjeti dovoljno snažno da pobjegnu, ali ako oluja pogodi kopno prije ljeta, nestat će mnoga gnijezda, jaja i mlade ptice.

Uništavanje staništa utječe na lokalne divlje životinje dugo nakon što prođe oluja. Kada prođe jak uragan, šumama i močvarama trebaju godine da se oporave. Ali rezultati nisu uvijek loši. Ponekad će oluja koja obori nekoliko stabala otvoriti šumu i učiniti je raznovrsnijom, a istovremeno omogućiti veću raznolikost ptica.

Migriranje preko otvorenog mora

Jesenski uragan pogađa ptice mnogo prije nego što one dolete na kopno. Bilo kada nakon sredine kolovoza, veliki broj ptica selica kreće na jug preko otvorenog mora (preko Meksičkog zaljeva ili preko Atlantika dok se kreću ka Karibima ili Južnoj Americi). Kada ptice uhvate vanjski vjetrovi uragana, one lete nisko sve dok ne završe u mirnom okolišu bez oluje.

Okružene udarajućim vjetrovima, ptice stalno lete unutar 'oka oluje' dok se uragan kreće prema zapadu ili sjeveru. Nakon što oluja dođe na obalu, slijeću i traže utočište, skrivajući se dok ih vanjski vjetrovi uragana nadlijeću. Nakon što oluja krene dalje, obalna područja mogu biti pokrivena s tisućama ptica koje su ostale na obali. Tu će se odmoriti, nahraniti i obnoviti snagu prije nego što se nastave seliti.

Morske ptice

Dok se uragan kreće preko oceana, morske ptice se također koncentriraju u 'oku oluje'. Tamo stižu na isti način kao i migrirajuće kopnene ptice: lete nisko, u sve većim jatima koje se spiralno okreću prema središtu oluje, dok se ona ne smiri. Zatim, umjesto da se bore protiv vjetrova, one ostaju unutar 'oka' dok se oluja kreće.

Ako uragan putuje u unutrašnjost, može odnijeti neke ptice preko otvorenog oceana - poput zovoja, tropskih ptica, crnog brzana ili crne čigre. Iako se promatrači ptica nikada ne nadaju razornim olujama, na to obraćamo pažnju tek kada tropske, sasvim nepoznate ptice dođu na obalu, piše Reader's Digest.

Kako pomoći pticama nakon oluje

Hranilice napunite visokokvalitetnom hranom, poput kolača za divlje ptice ili sjemenke suncokreta.

Stavite vodu u posudu za ptice.

Provjerite rade li licencirani rehabilitatori za divlje životinje nakon oluje. Ako nakon najgorih vremenskih prilika nađete ozlijeđenu pticu, centar za rehabilitaciju može se brinuti za nju, ali imajte na umu da je centar možda prepun drugih divljih životinja. Ako je to slučaj, pitajte trebaju li im donacije ili pomoć.

Volontirajte kako biste obnovili njihova staništa, poput obalnih plaža.

