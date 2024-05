Što treba reći, a što ne, nekome tko je izgubio voljenu osobu?

Tuga može biti teška ne samo za one koji su proživjeli gubitak, već i za one koji su oko njih, jer prave riječi utjehe ne dolaze lako. Riječi sućuti, pa čak i kratke utješne poruke daju im do znanja da ste tu i da mislite na njih. Teška istina je da ne možete reći ništa što bi olakšalo tugu prijatelja ili voljene osobe, ali to ne znači da su vaše riječi besmislene.

Što reći da utješite nekoga tko je izgubio voljenu osobu

Ako želite izraziti sućut i izraziti svoje duboko suosjećanje, ali ne znate što reći kada netko umre, niste jedini.

Gina Moffi, terapeutkinja za tugu i traumu iz New Yorka te autorica knjige 'Moving On Doesn't Mean Letting Go: Modern Guide to Navigation Loss', ističe da naše društvo nije naučeno kako se nositi s gubitkom.

- U redu je reći: 'Jako mi je žao zbog tvog gubitka', ali možete dodati i 'Mislim na tebe u ovo teško vrijeme'. Tako im dajete do znanja da ste uistinu prisutni - izjavila je.

Općenite fraze koje možete reći:

Mislim na tebe.

Jako mi je žao zbog tvog gubitka.

Ne mogu zamisliti kroz što prolaziš.

Volim te.

Jedno od mojih najdražih sjećanja s tom osobom je kada...

Ovdje sam da te podržim na bilo koji način.

Molim te, brini se o sebi kroz ovo teško vrijeme.

Ti, tvoja obitelj i svi koji su poznavali tu osobu ste u mojim mislima i molitvama.

Šaljem ti ljubav i snagu u ovom teškom trenutku.

Kad budeš spreman za razgovor, tu sam.

Sve što osjećaš je opravdano.

Mrzim što se tako osjećaš.

Jako mi je žao što prolaziš kroz ovo.

Bez obzira na doba dana ili noći, možeš me nazvati.

Vaša je veza bila tako posebna, čuvaj ta sjećanja.

Ako treba, saslušat ću te.

Tuga nema rok trajanja.

Ta će osoba uvijek biti s tobom.

U redu je ne biti u redu.

Prebrodit ćemo ovo zajedno.

Nisi sam.

Znao je koliko ga voliš.

Volio bih da mogu ukloniti tvoju bol.

Volio bih da postoji nešto što mogu učiniti da se osjećaš bolje.

Želim ti dati podršku.

Želim te podržati koliko god mogu, čak i ako to znači dati ti prostora.

Što ti je sada najpotrebnije?

Uzmi si vremena koliko trebaš kako bi tugovao i ozdravio - predlaže terapeutkinja, piše mbg.