Što vidite prvo? To otkriva za čime najviše žudite u ljubavi

Kao ljudska bića rođeni smo s određenim potrebama. To su fiziološke potrebe poput potrebe da jedemo, pijemo vodu i spavamo kako bismo preživjeli. Ali, imamo i druge potrebe koje možda nisu tako očite, ali su jednako važne za našu trajnu sreću i dobrobit.

Ljubav je više od samo osjećaja leptirića u trbuhu. Zaljubljenost je psihološki i fizički zdrava za ljude. Osjećaj ljubavi stvara pozitivne kemikalije u mozgu koje doslovno mijenjaju raspoloženje ljudi, te ih čini sretnijim, piše YourTango.

Nije uvijek lako shvatiti što čovjeku zapravo treba u ljubavi i što traži od svojeg partnera, ali dobra vijest je da su vizualni testovi osobnosti, kao što je jedan malo niže, osmišljeni tako da bi se izbjegla nagađanja na ovako teška životna pitanja.

Sve što trebate učiniti je pogledati sliku i zabilježiti koji element ste prvo vidjeli.

1. Muško lice

Ako ste prvo vidjeli muško lice, vi ste osoba koja se jako trudi zaslužiti poštovanje ljudi u svojoj okolini. Obično nemate s tim problema jer dobro čitate ljude i znate kako se kome trebate predstaviti. To je korisna vještina, a vi niste neiskreni u procjeni toga što kome predstaviti, nego prilagodljivi, a ta osobina vas čini zagonetnima i interesantnima.

Ono što stvarno trebate od ljubavi jest da budete shvaćeni.

Vi ste komplicirana osoba i, štoviše, zato što toliko vremena provodite prezentirajući samo jedan aspekt vaše osobnosti u određenom trenutku, vrlo vjerojatno se osjećate kao da vas nitko nikad neće u potpunosti upoznati. Budite uvjereni da hoće, samo im morate dati vremena. Usredotočite se na izgradnju odnosa s nekim, a zatim dopustite svim dijelovima vaše osobnosti da se pokažu pred tom osobom te da zasjaje, kako bi bile cijenjene, pa čak i obožavane.

Foto: Dreamstime

2. Čovjek u kaputu

Ako ste prvo vidjeli čovjeka u kaputu vi ste poprilično tužna osoba. Nitko ne govori da ste klinički depresivni, iako i za to postoji mogućnost, ili općenito osoba koja je najčešće tužna i bezvoljna. Vi ste svjesni ravnoteže između svih stvari - života i smrti, sreće i tuge, početka i završetka. To je težak način gledanja na svijet u cjelini, ali definitivno vas uči da cijenite i najmanje stvari.

Ono što stvarno trebate od ljubavi je potpuno prihvaćanje.

U prošlosti ste imali neke kraće veze, ali niste pronašli nekoga tko bi vas u potpunosti prihvatio. Većina vaših partnera željela vas je promijeniti ili 'popraviti', ne shvaćajući da je vaša melankolija dio vaše osobnosti. Potražite nekoga tko može prihvatiti vašu tužniju stranu i naći ćete nekoga s kim je vrijedno provesti život. Teško je tugovati zbog toga!

Foto: Dreamstime

3. Beba

Ako ste prvo vidjeli bebu vi ste tip osobe koja se često osjeća bespomoćno. Iako ste odrasla osoba. Znate kako se brinuti o sebi i kako plaćati račune, ali većinu vremena se osjećate kao da samo sjedite i čekate da vam se nešto dogodi. Često ste pod stresom i osjećate se kao da nikad niste 'punih baterija', već ste konstantno neispavani i skloni barem dva puta tjedno ispustiti koju suzu.

Ono što stvarno trebate od ljubavi je da vas netko njeguje.

Ali, da bude jasno, vi ne želite dadilju. Niste dijete i to već dugo vremena. Vi zapravo želite nekoga s kim ćete podijeliti teret svakodnevnog života, nekoga čije rame će uvijek biti tu za vas, nekoga tko će vam napraviti šalicu čaja i slušati o vašoj tuzi i problemima. Naravno, strast je super, ali vama je potrebna stijena.

Foto: 123RF

4. Čarobnjak

Ako ste prvo vidjeli čarobnjaka u sredini slike, vi ste jednako znatiželjni o vašem budućem životu koliko ste zainteresirani za ovaj. Možda ste vjernik, ili ste upoznati s više različitih religijskih tumačenja, a možda ne vjerujete ni u jedno jer vi ste previše znatiželjni da bi se posvetili samo jednom tumačenju. U svakom slučaju, motivira vas svijest i uvjerenje da ovaj život nije jedini.

Ono što stvarno trebate u ljubavi je duhovna veza s nekim.

Važno vam je da se u ljubavnoj vezi osjećate duhovno ispunjeno. To nužno ne znači da vi i vaš partner trebate dijeliti religijska uvjerenja, ali vas najviše privlače ljudi koji postavljaju istu vrstu pitanja o svijetu i svemiru. Ne želite nekoga tko će slijegati ramenima na vaše teorije i smatrati to 'čudnim hippy stvarima', jer znate da kad zaista nekoga volite da vam je ta osoba zapisana u zvijezdama – i ta osoba to treba znati!

Foto: Pixbay

5. Dvojica muškaraca

Ako ste prvo vidjeli dvojicu muškaraca kako stoje pored čarobnjaka, vi ste osoba koja je tvrdoglava, usredotočena i u potpunoj kontroli nad svojim životom. Zvuči iscrpljujuće? To je vjerojatno zato što i jest. Vaš život bi bio mnogo lakši kad bi vas bilo dvoje, jer bi tada pored vas bio još netko tko zna kako se stvari trebaju odvijati. Mislite da ste uvijek u pravu, a problem ljudima oko vas je da obično i jeste. Ako postoji prostorija u kojoj niste najpametniji, još u nju niste ušli.

Ono što vi trebate od ljubavi jest da vas izaziva.

Želite partnera na kojega se možete osloniti, nekoga tko je dobar prema vama i tko vam pruža potporu, ali istovremeno nekoga tko će vas izazivati i tko se neće bojati reći vam da niste u pravu. Štoviše, želite nekoga tko će vas podučiti nečem novom. Da, ljubav bi trebala biti mekano mjesto za slijetanje poslije pada, ali također bi trebala stvoriti dinamiku koja ljude tjera da budu najbolja verzija sebe.

SLUČAJNOST ILI NEŠTO DRUGO: Zaručnik popularne pjevačice izgleda identično kao njezin otac!