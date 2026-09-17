DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Šibenčani su te 1963. navalili na žilete koji su pušteni u prodaju na samo jednoj lokaciji u Šibeniku
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Strašna navala! Prodavačica Ana u samo 20 minuta prodala je Šibenčanima 9000 žileta
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Dugotrajna nestašica žileta u šibenskim trgovinama u rujnu 1963. završila je prizorima koji bi danas teško bili zamislivi. Kad su se nakon duljeg vremena u prodaji konačno pojavili žileti marke "Silver", među Šibenčanima je nastala prava pomama, piše Šibenik News u rubrici Spomenar.
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