Partneri koji usprkos dugoj vezi ne skidaju ruke jedni s drugih, uživaju u strasti upravo zato što to čine često, pokazuju istraživanja. Što češće vodite ljubav, to ćete se lakše opustiti, bolje upoznati partnerovo tijelo i prije uskladiti, tvrde psiholozi. No da bi želje postale praksa, predigra treba započeti prije no što dospijete u krevet.

Da bi se opustile i prepustile užitku, žene moraju imati zadovoljena sva osjetila. Stoga je najbolje krenuti s mirisnom kupkom, zavesti je ukusnim zalogajima i poljupcima, a tek tada krenuti u daljnja istraživanja njena tijela u spavaćoj sobi.

Neprestana promjena položaja može dobro izgledati na filmu, no ako je veza na početku, stanite na loptu i najprije otkrijte što ona zaista voli.

Par trikova za muške kako udobrovoljiti partnericu:

Prvo kupka, zatim strast

Bez obzira na to koliko je partner privlačan, miris znoja ili loš zadah djeluju kao antiafrodizijak. Ne stignete li skočiti pod tuš, napunite kadu za dvoje.

Umjereno s alkoholom

Čaša vina diže raspoloženje, ali boca ga spušta, stoga budite umjereni s alkoholom. Vino u lijepim čašama ili liker primamljive boje i okusa bude libido.

Izgled nije presudan

Ono što žene traže su šarm i samopouzdanje. Stoga ne osjećate li se dobro u svojem tijelu, možete prigušiti svjetlo, ali imajte na umu da izgled nije presudan.

Senzualno prije svega

San svakog muškarca je da se žena baci na njega čim on otvori vrata, no kod većine žena strastven seks dolazi tek nakon maženja i senzualne predigre.

Čokoladno istraživanje

Erogene zone nisu kod svih ljudi jednake, a kako biste ih otkrili počnite istraživati. Mogu vam pomoći šlag i čokoladni preljev ili pak ulja za masažu.

Maštovita igra istine

Novo i neistraženo je uvijek zanimljivije. Stoga uvodite promjene što je češće moguće. Ako vam je neugodno izreći na glas, zaigrajte bocu istine.

Maraton umjesto sprinta

Bit vođenja ljubavi nije što prije doći do cilja. Zastanite, gledajte se u oči i umjesto sprinta dobit ćete maraton u kojem će partneri izaći kao pobjednici.