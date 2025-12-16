Stravično upozorenje izbezumilo je Zagrepčane te 1980. godine

Tko je idući, pita se Večernji list na današnji dan 1980. godine u vijesti koja kaže da je oglasni stup na Trgu republike u Zagrebu oblijepljen neuobičajenim plakatima. "Izgubljeni u magli - u sljedeća tri mjeseca izgubit će život 320 učesnika u prometu. Jeste li vi jedan od njih" - stoji na plakatu iznad serija osmrtnica. Upozorenje je stravično, ali itekako potrebno, zaključuje se u vijesti. Fotografiju potpisuje J. Obrenović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+