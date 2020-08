Stroža pravila: Hoteli sobe sada čiste tekućim deterdžentima, a ne onima na raspršivanje

Sobe se čiste tekućim dezinfekcijskim sredstvima da se čestice virusa slučajno ne bi raspršivale, a kod posluživanja na švedskom stolu, na tanjur hranu stavlja kuhar iza pleksiglasa...

<p>Higijenske mjere pojačane su svugdje - u bolnicama, trgovinama i javnom prijevozu, pa smo istražili koje su to mjere poduzeli hoteli na našoj obali.</p><p>- Valamar hoteli za turističku sezonu 2020. umanjili su smještajne kapacitete hotela, ljetovališta i kampova za 20 posto kako bi osigurali još više prostora gostima u restoranima, na recepciji, bazenima, na plaži i ostalim zajedničkim sadržajima - kaže nam Deana Stipanović, direktorica korporativnih poslova za Valamar. U 2020. godini osigurali su još više pažnje i sigurnosti za svakog gosta u skladu s preporukama zdravstvenih organizacija vezanih za Covid-19.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Unaprijedili smo program zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških standarda te protokol čišćenja kako bi dodatno pojačali standarde higijene u našim objektima - kaže Stipanović. Ključne dodirne točke u sobama i mobilnim kućicama temeljito se dezinficiraju i prije dolaska gosta nitko ne ulazi. Osoblje u smještajnu jedinicu ulazi isključivo na poziv gosta, a gostima je na raspolaganju menadžer i to 24 sata dnevno.</p><p>Zadatak mu je brinuti o zdravlju i sigurnosti gostiju i zaposlenika.</p><h2>On line recepcija</h2><p>Kako bi u Valamaru osigurali što manje socijalnog kontakta uveli smo on-line recepciju koja svim gostima hotela i kampova omogućava prijavu i odjavu putem interneta, pojednostavljujući tako dolazak i odlazak, objašnjava Stipanović.</p><p>Novost je i Valfresco Direkt, inovativna usluga on-line kupovine i dostave hrane u smještajnu jedinicu u Istri i na Kvarneru.</p><p>- Naglasak Valfresco Direkt usluge je na zdravim i domaćim proizvodima lokalnih poljoprivrednih gospodarstva te odličnom izboru već pripremljenih jela koja dolaze iz Valamar kuhinje - zaključila je. Na nove mjere i nošenje maski brzo su se priviknuli i zaposlenici.</p><p>- Nosimo ih od početka jer je to odgovorno prema drugima. Na ovaj način se gosti osjećaju sigurno, a i mi bez problema obavljamo svoj posao - ističe Eduard Zornada, voditelj odjela hrane i pića u Lanterna Premium Camping Resortu.</p><h2>Nema više švedskog stola</h2><p>U Bluesun hotelima gledaju da se gosti što kraće zadržavaju na recepciji, tek toliko da se skenira osobna iskaznica. Osoblje na recepciji radi u rukavicama i s maskama na licu, te se drže pravila koja su sadržana u njihovom priručniku Covid 19. S mjerama su započeli 10. lipnja, odmah kad su se otvorili.</p><p>- Što se tiče posluživanja hrane, švedski stol i dalje postoji, no hranu poslužuju kuhari iza pleksiglasa. Gosti odabiru što će jesti, a kuhar im stavlja na tanjur što su odabrali, dakle nema više dodirivanja hrane - opisuje nam Josip Rikić, direktor Sektora hotelskih operacija Bluesuna. Osigurali su da stolovi imaju minimalno 1,5 metara razmaka između svakog stola, što gostima daje veću sigurnost, ali i zaposlenicima. Sjedenje za šankom je zabranjeno.</p><p>Usmena prezentacija jela u restoranu se preporučuje, ali ako gost zatraži, donosi mu se dezinficirani cjenik u rukavicama, baš kao što se u rukavicama poslužuju i jela. Kad gost završi s jelom, konobari brzinom munje pristižu i dezinficiraju stol i stolice, te silikonske podloške. Uklonjene su i pepeljare sa stolova jer postoji bojazan od širenja virusa koristi li ju više gostiju.</p><p>- Gosti prilikom ulaska na ručak ili večeru već sami dezinficiraju ruke, ne moramo ih to posebno tražiti. Radimo u rukavicama, no meni nije poseban problem, već sam se navikao. Problem je jedino kod pranja čaša jer ih moramo skidati pa opet navlačiti - kaže nam barmen Denis Alajbegović. U odnosu na prošlu godinu definitivno je smanjen fizički kontakt s gostima.</p><p>- Znali smo ih dočekivati pićem dobrodošlice i ručnicima za osvježenje, ove godine toga nema - opisuje Ljubica Vrančić koja radi na recepciji hotela Berulia u Brelima. Na recepciji je postavljen i pleksiglas.</p><p>- Svim zaposlenicima je nešto teže raditi ove sezone ispod maski i u rukavicama jer to nije prirodno u ljetnim mjesecima. Ali svjesni su da je potrebna zaštita - kaže Ljubica i dodaje da im je na umu sigurnost za gosta i za njih same. I gosti su navikli na novi režim i u većini poštuju sve mjere jer se ne narušava bit njihovog boravka, a to su - odmor i relaksacija.</p><p>- Njihove reakcije su pozitivne, shvaćaju da radimo svoj posao. Situacija je to koja je zahvatila cijeli svijet, pa su se ljudi već i pripremili. I mnogi od njih nose maske kako bi se zaštitili - kaže Ljubica. Dezinfekcija se u samim hotelskim prostorima obavlja potpuno neškodljivim i ekološkim sredstvima.</p><p>- Sobe se čiste po standardnoj proceduri uz dodatnu obavezu dezinficiranja prilikom generalnih i gostinjskih čišćenja. Sobe su zatvorene prilikom čišćenja uz obavijest na vratima da je čišćenje u procesu, a nakon toga soba se zrači barem dva sata, tako da kontakta sa spremačicom niti nema. Ne koriste se sredstva za čišćenje u spreju, zbog mogućeg raspršivanja virusa, već samo tekući deterdženti - objašnjava Josip Rikić. Posteljina se zatvara u posebne vreće i odnosi na pranje van hotela.</p><p>- Čisti ručnici i posteljina prije nego se postave su zapakirani kako ne bi došlo do kontaminacije - dodaje Rikić. Bazeni normalno rade, s time da su sukladno uputi ZZJZ-a ležaljke postavljene na udaljenost od 1,5 metara te je ograničen broj gostiju.</p><p>Parne saune u wellness & spa centru nisu u funkciji, ali nema ograničenja kod ostalih usluga poput finske saune i tretmana poput masaže.</p><p>- Prije izvedbe samih tretmana gostima mjerimo temperaturu kao vrstu predostrožnosti. U saunu može ući određen brojem osoba u određenom terminu koji može boraviti u isto vrijeme u spa-zoni. Zato je potrebna rezervacija - kaže Josip Rikić. Masažu je moguće tražiti u rukavicama, a svi se prostori dezinficiraju nakon boravka gosta.</p><h2>Naši zaposlenici komuniciraju mobitelima</h2><p>Na svim recepcijama su postavljeni pleksiglas stalci, te osoblje nosi zaštitnu opremu. Preporučujemo im da komuniciraju mobitelima, ne u direktnom kontaktu, kažu iz Bluesun hotela.</p><h2>Pribor za jelo čisti se limunom</h2><p>Pribor za jelo, primjerice, nakon pranja, briše se mješavinom vode i limuna zbog smanjenja mogućnosti kontaminacije i održavanja visoke razine čistoće, dodaju iz Bluesun hotela.</p><h2>Napravili priručnik za goste i zaposlenike</h2><p>Za svaki hotel napravljen je Covid 19 priručnik u kojem su opisani procesi za svaki odjel, odnosno za sve usluge hotela. Isti je dostupan i na web stranici www.bluesunhotels.com. </p><h2>Sve na zahtjev gosta</h2><p>Gosti mogu dobiti dezinfekcijsko sredstvo, kao i zaštitnu opremu, masku i rukavice, na zahtjev, na recepciji hotela. U hotelima Berulia i Soline gosti u sobama kao poklon dobivaju i prirodni dezinficijens. </p>