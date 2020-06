Stručna analiza: Što kad žene vole partnera, ali ne vole seks?

Moj libido - moj problem je često razmišljanje žena koje su zadovoljne u odnosu u kojem jesu, no ipak osjećaju krivnju zbog smanjene želje bilo iz psihičkih, fizičkih ili naprosto

<p>Kao terapeut često radim s klijentima koji pokušavaju shvatiti svoju slabu ili smanjenu seksualnu želju, otkriva dr. Sarah Hunter Murray za <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/blog/myths-desire/202006/when-women-love-their-partner-dont-love-having-sex">Psychology Today</a>. Prvo pitanje je je li došlo do naglog zaokreta ili postupne promjene tijekom godina? Može li to biti nedostatak energije zbog zahtjeva odgajanja djece? Utjecaj različitih kulturnih, društvenih ili vjerskih poruka? Navigacija raznih životnih stresova i prijelaza? Radni izazovi? Promjena zdravstvenog stanja?</p><p>Pogledajte video o razlozima smanjenja libida:</p><p>Jedno od težih pitanja je sljedeće: Znači li moja slaba seksualna želja da nešto nije u redu s mojim odnosom?</p><p>Iako problemi s našim seksualnim životom sigurno mogu negativno utjecati na naše romantične veze, mnogi koji imaju slabu seksualnu želju još uvijek osjećaju intenzivnu ljubav prema partneru. Kako se snalazimo u ljubavnim vezama ako se zapravo ne volimo seksati?</p><p>U novoj studiji objavljenoj u časopisu The Journal of Sex Research, dr. Moor i njezini kolege s Tel Hai koledža u Izraelu intervjuirali su žene koje su se izjasnile kako su u sretnim dugogodišnjim ljubavnim vezama, ali su istovremeno iskusile smanjenje seksualne želje.</p><p>Autori su intervjuirali žene u dobi od 25 do 59 godina. Većina je bila u braku sa svojim partnerima, a oko četvrtine je živjelo u zajedničkom životu. Sve su žene bile u vezi najmanje godinu dana, a prosječno trajanje veze bilo je 3,5 godina. Oko polovica njih imala je djecu, a uvjet je bio da osjećaju znatno manju seksualnu želju od njihovog partnera.</p><p>U studiji žene su odgovarale na pitanja o kvaliteti njihovih odnosa, kako je na njihov odnos utjecala njihova smanjena seksualna želja, njihovim objašnjenjima kako se njihova želja smanjila tijekom odnosa, kako su se one same nosile sa smanjenom željom te kako se par odnosio prema tim razlikama u seksualnim željama i upravljao njima. </p><h2>Ljubav nije isto što i želja</h2><p>Žene su otkrile kako ih smanjenje njihove želje nikad nije natjeralo da sumnjaju u odnos i povezanost s partnerom - čak dapače, što su dulje zajedno i kako stare to su sigurnije u vezu.</p><p>Nadalje, više od polovice njih priznalo je kako im smanjenje želje negativno utječe na odnos, ponajprije zbog neostvarenih želja partnera, ali i njihove nemogućnosti da više žele seks i uživaju u njemu. Ono što je zanimljivo je kako je većina žena sebe okrivila za svoj slab libido.</p><h2>Moj libido, moj problem</h2><p>Odnosno činilo se kako žene racionaliziraju kako u njihovom odnosu nema problema, stoga ako nema zajedničkih problema tada je onaj seksualni njihov individualni.</p><p>Među tim ženama opisivan je osjećaj krivnje i samooptuživanja koji se često javljao tijekom studije, a velik broj njih rekao je kako smatraju da 'nešto nije u redu s njima'.</p><h2>Pritisak na seks</h2><p>Iako je više od polovice ispitanih smatralo da razlike u njihovoj seksualnoj želji nisu negativno utjecale na njihov odnos, autori su primijetili da većina žena i dalje opisuje neki pritisak i napetost u svom odnosu oko toga što imaju različite razine želje. Primjerice, to se očitovalo u svađama s partnerom oko toga kad su se zadnji put seksali, dok su druge izrazile zabrinutost da zbog slabog libida partner sumnja u vlastitu privlačnost i osjećaje žene.</p><p>Generalno, istraživači nisu ženama mogli ponuditi čarobno rješenje koje će povećati njihov libido ili pak smanjiti onaj njihovih partnera, no utvrđeno je kako i unatoč razlikama u seksualnoj želji odnos može dugoročno funkcionirati - prvenstveno ako se pozitivni osjećaji kompenziraju u drugim područjima veze.</p><p>Stručnjaci navode sljedeća rješenja za funkcioniranje u odnosu s različitim seksualnim željama koje parovi primjenjuju. </p><p>Strategija koju je najveći broj ljudi naveo kao najkorisniju bila je komunikacija, a zatim slijedi zajedničko bavljenje drugom aktivnošću (seksualne radnje bez penetracije) te pristanak na seks od strane partnera koji nije 'baš raspoložen'.</p><p>Isključivo masturbacija i nije bila toliko korisna, jer je kod više od polovice ispitanika samo povećala želju da seksom, a najgore je prošla strategija 'isključivanja' - kod tek 9,1 posto njih ona funkcionira dobro.</p><h2>Zaključak</h2><p>Autori sugeriraju da smanjena želja žena nije nešto što bi trebalo biti promatrano kao 'poremećaj' ni napominju da bi žene mogle imati koristi od toga da ne krive sebe što doživljavaju pad želje, a umjesto toga, one će imati koristi od smanjenog libida ako ga percipiraju kao prirodni, ili pak normalno iskustvo. Tada je i najizgledniji povratak te ponovna razdoblja povećanje želje.</p><p>Zaključak ove studije da je kod različitih želja važno usredotočiti se na druge načine povezivanja, pronalaženje ravnoteže ili kompromisa u pogledu seksualne učestalosti i održavanje otvorene komunikacije o različitim stupnjevima interesa za seks.</p>