Broj slučajeva raka dojke raste, osobito kod mlađih žena, a stručnjaci to povezuju s više mogućih čimbenika. Jedan jasan uzrok još nije utvrđen. Naglasak ostaje na prevenciji i ranom otkrivanju
Stručnjaci otkrili: Evo koji su najčešći uzroci sve većeg broja slučajeva raka dojke
Broj dijagnoza raka dojke kod žena mlađih od 50 godina porastao je za 5 posto u samo jednoj godini, dok je od 2000. godine ukupni porast u toj dobnoj skupini oko 16 posto. Stručnjaci upozoravaju da bi suvremeni način života mogao imati važnu ulogu u ovom porastu.
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U Ujedinjenoj Kraljevini godišnje se bilježi više od 8.500 slučajeva raka dojke kod mlađih žena, koje u pravilu nisu obuhvaćene redovitim programima probira. Ukupno, rak dojke je danas najčešći oblik raka u zemlji, s više od 59.000 novih slučajeva godišnje.
Mogući uzroci porasta
Iako jedan jasan uzrok nije potvrđen, istraživanja i stručnjaci ističu više čimbenika koji bi mogli doprinositi porastu:
Prehrana i životne navike:
Sve se više pažnje posvećuje ulozi prehrane. Prehrana bogata ultra-prerađenim namirnicama, zasićenim mastima i crvenim mesom povezuje se s povećanim rizikom. Neka istraživanja upozoravaju i na vezu između određenih konzervansa (poput natrijeva nitrata u prerađenom mesu) i višeg rizika od raka dojke.
S druge strane, mediteranska prehrana te prehrana bogata vlaknima i zdravim mastima pokazuje zaštitni učinak, dok vegetarijanci u prosjeku imaju nešto niži rizik.
Hormonski čimbenici i lijekovi:
Hormonska kontracepcija i hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) povezani su s blago povećanim rizikom, zbog utjecaja na estrogen.
Novija istraživanja pokazuju da i kontracepcija koja sadrži samo progesteron može povećati rizik, osobito pri dugotrajnoj uporabi. Međutim, stručnjaci naglašavaju da se taj rizik smanjuje nakon prestanka korištenja i da koristi često nadmašuju moguće štete.
Reproduktivni čimbenici:
Trudnoća ima zaštitni učinak na tkivo dojke, ali sve češće odgađanje majčinstva može smanjiti taj učinak. Žene koje prvo dijete rađaju u tridesetima imaju veći rizik u usporedbi s onima koje rađaju ranije, dok više trudnoća općenito smanjuje rizik.
Pretilost i tjelesna aktivnost:
Pretilost, osobito nakon 30. godine života, jedan je od ključnih čimbenika rizika za hormonski uvjetovane vrste raka, uključujući rak dojke nakon menopauze. Nedostatak kretanja i dugotrajno sjedenje dodatno povećavaju rizik, dok se redovita tjelesna aktivnost smatra zaštitnim čimbenikom.
San, visina i drugi faktori:
Nedovoljno sna i poremećaji spavanja sve se češće povezuju s većim rizikom od raka. Također, istraživanja pokazuju da su viši ljudi u prosjeku izloženiji nešto većem riziku, vjerojatno zbog većeg broja stanica i hormonskih procesa rasta tijekom razvoja.
Zaključak
Stručnjaci ističu da je rak dojke rezultat kombinacije nepromjenjivih čimbenika, poput genetike, dobi i tjelesnih karakteristika, te životnih navika na koje se može utjecati. Iako se dio rizika ne može izbjeći, naglasak je na prevenciji kroz zdraviju prehranu, redovitu fizičku aktivnost, kvalitetan san i redovite preventivne preglede, koji ostaju ključni za rano otkrivanje i uspješnije liječenje bolesti.
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