Pandemija, potresi i općenito stanje u društvu rezultirali su naglim porastom broja djece kojima je nužna hitna psihijatrijska pomoć. Granica se pomaknula, pa nakon srednjih adolescenata u dobi od 15 do 17 godina koji su imali teškoće nakon prvog lockdowna, sve je više mališana koji se sa ozbiljnim kliničkim slikama javljaju specijalistima već u osnovnoj školi od šestog do osmog razreda.

POGLEDAJTE VIDEO: Psihijatar Ante Bagarić o emocionalnom stanju društva

Potvrđuje nam to prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, dr. med., specijalistica psihijatrije, subspecijalistica dječje i adolescentne te forenzičke psihijatrije u KBC Osijek, ujedno predsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata.

- Naše ambulante su pune i pritisak se drastično povećao, a bojim se da će situacija biti još gora. Problem je što u cijeloj Hrvatskoj imamo samo 45 specijalista i 20 specijalizanata dječje psihijatrije, a u kliničkim bolničkim centrima od Zadra do Dubrovnika uopće ne postoje stacionari ni odjeli za prihvat djece kao ni prostori prilagođeni njihovim potrebama - ističe prof. Dodig Ćurković dodajući kako je stanje nešto bolje u Zagrebu i u Rijeci, ali općenito na razini zemlje situaciju procjenjuje alarmantnom.

Kaže kako se u KBC Osijek ne čeka na preglede jer imaju dobar tim i cjelodnevna dežurstva. Pojedini roditelji požalili su nam se kako u Zagrebu na prvi pregled moraju čekati i do šest mjeseci jer su svi termini popunjeni. U najvećoj Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Zagrebu pitali smo kakvo je stanje kod njih i jesu li zamijetili povećani pritisak, no dobili smo vrlo kratak odgovor.

- Nismo u mogućnosti odgovoriti na traženo - poručili su.

POGLEDAJTE IZJAVU PROF. DODIG ĆURKOVIĆ:

- Ja imam privatnu praksu i primijetila sam da sam prije djecu naručivala mjesec za mjesec, a sada ih naručujem tri do četiri mjeseca unaprijed, s tim da radim svaki dan i to sa četvero ili petero pacijenata i barem jednog ili dvoje novih. Kod mene su djeca osnovnoškolskog uzrasta i sve više se javljaju zbog nedefiniranih strahova. Najčešće se to reflektira regresivnim ponašanjem, a to znači da oni mališani koji su bili samostalni sada se ponašaju kao da su mlađi. Primjerice, djeca koja su spavala sama sada dolaze roditeljima u krevet, boje se separacije i odlaska u školu iako su dobri učenici i radije se drže kuće. Mislim da na to s jedne strane utječe klima koju upijaju gledajući televiziju i slušajući vijesti, a s druge strane je to i refleksija roditeljske brige i promijenjene dinamike te strukture njihovih života - ističe renomirana dječja psihijatrica prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja.



- Nakon prvog lockdowna djeca su dolazila sa poteškoćama u rasponu od agresije prema sebi i drugima, poremećaja u prehrani, psihotičnih dekompenzacija do samoozljeđivanja. No sad je sve više djece u osnovnoj školi koja se javljaju sa sve težim kliničkim slikama. Imali smo u Osijeku dva ozbiljna pokušaja suicida kod djece u dobi od 12 godina. Sve je više djece s ovisnostima, poteškoćama sa spavanjem jer su zamijenili noć i dan te poremećajima u ponašanju, a zamijetili smo i povećani broj pritužbi na seksualno uznemiravanje - objašnjava prof. Ćurković ukazujući na činjenicu da su djeca izgubila ritam odrastanja jer izostaju druženje s vršnjacima i sportske aktivnosti zbog čega su mnogi izgubili strukturu dana.

- Prema podacima MUP-a broj djece koja su trpjela zlostavljanje u Hrvatskoj se u prvih devet mjeseci 2020. godine povećao za 43 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije, a nama u Poliklinici se drastično povećao broj djece koja izvještavaju o obiteljskom i seksualnom nasilju. Rizik od nasilja u obitelji je daleko veći jer su djeca iza zatvorenih vrata sa svojim zlostavljačima, nema treninga ni slobodnih aktivnosti, pa je time i broj ljudi koji bi mogli nešto primijetiti manju. Dodatno, djeca vrijeme provode pred malim ekranima, a seksualni zlostavljači nisu mobilni kao prije i nema toliko putovanja, pa je povećano online seksualno zlostavljanje - upozorava prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba i predsjednica Povjerenstva za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih grada Zagreba.

Kaže da je Poliklinika 2019. godine radila istraživanje koje je pokazalo da je u uzrastu od 13 do 16 godina čak 60 posto mladih sudjelovalo u sextingu.

- To znači da su primali, slali i prosljeđivali eksplicitne sadržaje. To je bilo bez korone, bez uvjeta izolacije, a sada pretpostavljamo da je taj broj još veći jer su djeca stalno online. Dodatno, u Polikliniku nam se javlja sve više djece sa simptomima anksioznosti, smetnjama u spavanju i noćnim morama koje su bile osobito izražene nakon potresa u Zagrebu - kazala je prof. Buljan Flander.

- Svakako da je situacija daleko teža nego prije. Imamo povećani broj djece u školskoj dobi i adolescenata koji nam se javljaju sa tjeskobom, depresijom i anksioznošću - kazao je prof. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med., specijalist psihijatar, uži specijalist dječje i adolescentne psihijatrije u KBC Zagreb koji također nije želio detaljnije ulaziti u problematiku.

- Najveći je problem što među djecom vladaju apatija, osjećaj bezvoljnosti, besperspektivnosti i nemotiviranosti. Nemaju ekskurzije, prvih ljubavi ni uspomena. Dosta je toga izostalo i oni moraju pristati na sve, i pristaju. No imam osjećaj da izostaje prevencija. Nisu sve situacije za psihijatra i mislim da stručne službe u školi kao i psiholozi značajno mogu doprinijeti poboljšanju stanja, no ako hitno kao društvo ne promijenimo stav prema mentalnom zdravlju, ne znam gdje ovo vodi. Ta djeca će za koju godinu biti naši kolege, susjedi, suradnici i odrasli ljudi - kaže prof. Dodig Ćurković.

S njom se slaže i predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan koja kaže da sada dolazi do izražaja dugogodišnje zanemarivanje stručnjaka za mentalno zdravlje.

- U Hrvatskoj ima oko 1.000 psihologa koji rade u školama i obrazovnim ustanovama te njih nešto manje od 500 u zdravstvenim ustanovama. Mentalno zdravlje se do sad smatralo luksuzom i nas kao struku se doživljavalo kao luksuz tako da nema posebnih kvota za zapošljavanje psihologa, a upravo smo mi ona prva linija obrane djeci u školama. Ako na 1.000 učenika imate samo jednog psihologa, on ne može puno toga napraviti - ističe Andreja Bogdan.

Kaže kako zbog nedostatka kadra i oni doživljavaju povećan pritisak djece u potrebi, a kaže da će situacija biti još gora kako se bude bližio kraj školske godine i stres zbog ocjena i školskog uspjeha.

- Djeca koja su i ranije imala poteškoća u prilagodbi u situaciji izazvanoj zdravstvenom krizom i nastavom od kuće manifestno pokazuju dodatne tegobe u smislu anksioznosti. Također, u situaciji prije pandemije dok je sustav funkcionirao nastavnici su ranije mogli uočiti da imaju teškoće, povučeniji su ili se teže uklapaju pa su imali podršku. Ta je podrška sada izostala jer se promijenio način školovanja i djeca su nerijetko prepuštena sebi, pa iz toga proizlazi nezadovoljstvo, frustracija i ljutnja. Djeca se okreću sebi i onome što ih je povremeno mučilo, a sad su na to postali fokusirani, kao što je primjerice nezadovoljstvo svojim tijelom i slično, iz čega onda proizlaze poremećaji hranjenja - pojašnjava Bogdan.

Ističe kako je Hrvatska psihološka komora u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade unutar projekta Brini o sebi - Budi dobro - Proživi Covid u prosincu lani aktivirala 20 telefonskih linija za savjetovanje djece i mladih na kojima su na raspolaganju stručnjaci za mentalno zdravlje koji će im pomoći u širokom spektru problema od organizacije vremena i i ispunjavanja školskih obveza do vršnjačkih problema.

- Pritom se telefonskim savjetovanjem ne gubi puno na kvaliteti usluge i u stručnom smislu smo zadovoljni. Doduše, gubimo neverbalnu komunikaciju, ali možemo biti dostupni i reagirati na vrijeme. Stoga još jedanput pozivam djecu i mlade da nam se jave - poručila je Bogdan.

U Klinici za dječje bolesti Zagreb ističu kako je sve većem broju djece potrebna stručna pomoć pa su osnovali Dnevnu psihijatrijsku bolnicu.

- Zbog nedostatka prostornih kapaciteta Klinika za dječje bolesti Zagreb unajmila je prostor od oko 250 četvornih metara u kojem smo organizirali i opremili Dnevnu psihijatrijsku bolnicu u ulici Gjure Deželića 79 u Zagrebu te je u redovitoj funkciji od početka 2020. godine. Trenutačno je u navedenom prostoru u funkciji pet ugovorenih postelja dnevne bolnice sa mogućnošću proširenja kapaciteta do 15 postelja, te je trenutačno u fazi ishođenja dodatno proširenje broja postelja s obzirom na rastuće potrebe - kaže prof.dr.sc. Goran Roić, ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Kaže da ove godine imaju 30 posto više upita za preglede i psihoterapije nego što su imali unazad pet godina, a najčešće im se javljaju roditelji manje djece predškolskog uzrasta.

- Specifičnost naših psihijatara je konzilijarni rad sa bolnički pacijentima što smanjuje kapacitete vanjskih prvih pregleda i psihoterapija. Prioritetni pregledi dječjeg psihijatra mogu se dobiti kod primarnog pedijatra internet naručivanjem unutar dva tjedna dok su prvi pregledi dječjeg psihijatra unutar dva mjeseca. Trenutačni je problem termin čekanja na psihoterapiju, čiju potrebu je teško unaprijed predvidjeti te nedostaje kapaciteta - pojašnjava prof. Roić.

Prof. Dodig Ćurković savjetuje roditeljima da problemu pristupe smireno ukoliko primijete teškoće u normalnom razvoju djece i da prije svega budu strpljivi te se pokušaju što više uključiti u odrastanje svoje djece kako bi znali kako im mališani provode vrijeme i tko su im prijatelji.

- U pubertetu su normalna odstupanja kad primjećujete da su buntovni i ljuti. No ako se njihovo raspoloženje značajno mijenja, ako dijete ne želi komunicirati, odbija prijatelje, promijenio je prehranu i naglo mršavi, zapušta higijenu, onda je vrijeme da potražite pomoć. Vi ste djetetu previše bliski i potrebno vam je objektivno mišljenje nekog drugog tko će vam sugerirati što učiniti dalje. Možda ćete se savjetovati sa psihologom ili nekom drugom stručnom službom, ali ako ste uočili da vaše dijete ne funkcionira ni na jednom polju, vrijeme je da hitno potražite pomoć - ističe prof. Dodig Ćurković.

Prof. Kocijan Hercigonja ističe da je vrlo važno provoditi kvalitetno vrijeme s djecom i poticati ih na kreativni rad.

- Ako manje gledaju i slušaju vijesti, kroz komunikaciju i igru s roditeljima će se odmaknuti od realiteta. Nitko ne zna što će biti sutra i kamo sve ovo vodi ni po pitanju korone ni po pitanju mentalnog zdravlja, ali mislim da je velika stvar što djeca sad ipak mogu pohađati nastavu u školi, a ne online i imaju mogućnost otići na igralište i družiti se s vršnjacima - savjetuje prof. Kocijan Hercigonja.

Kako se osnažiti

Psihologinja Mirjana Krizmanić podsjeća da je čovječanstvo otporna i izdržljiva vrsta koja je preživjela puno gore situacije od pandemije i potresa te da sreću treba tražiti u malim stvarima oko sebe.

- Ljudi su najizdržljiviji kad si uzajamno pomažu, pa bih odatle krenula. Veselite se onome što imate, bližnjima, prijateljima i susjedima. Ponudite pomoć ondje gdje mislite da treba i pitajte ljude oko sebe kako su. Potom ih saslušajte. Ponekad je dovoljno samo to da se nekome izjadate i da vas netko sluša. Moramo se sami potruditi pronaći ljepotu u stvarima koje nas okružuju - savjetuje Krizmanić.

- Ipak, moram istaknuti da su ljudi danas zaboravili prakticirati nešto što je iznimno važno za našu psihološku dobrobit, a to je zahvalnost. Mislim da bi ljudi morali biti zahvalni na onome što imaju i svakodnevno se na to podsjećati, kaže psihologinja pojašnjavajući kako postoje neki općeniti simptomi koji ukazuju na to da je vrijeme da potražite stručnu pomoć, bilo za sebe ili za bližnje kod kojih ste ih prepoznali.

- Ako ste primijetili da su vam odnosi sa bližnjima poremećeni, da vas ne zanima kako su oni ili ne želite ni sa kim razgovarati, to bi moglo ukazivati na činjenicu da vam je potrebna stručna pomoć. Dodatno, ako stalno osjećate strah, zabrinutost ili očaj, to utječe na sve aspekte života i može značajno narušiti njegovu kvalitetu. I u konačnici, ako ste primijetili da više ne uživate u sitnicama koje su vas prije veselile, ako su izvori radosti oko vas nestali, to je zabrinjavajuće. U svim vremenima, ma kakva ona bila, postoje izvori radosti - zaključila je Krizmanić.