Stručnjaci o novoj četkici od 430 eura: 'AI ne znači bolju higijenu'

Svaka četkica za zube, ako se koristi pravilno i redovito, je dobra. No mnogi ne peru zube na pravilan način, pa zato često savjetujemo prelazak na električnu četkicu, koja zahvaljujući većoj rotaciji pridonosi tome da se zubi bolje operu, posebno one s okretnom glavom koje mogu zahvatiti sve kuteve u ustima, odgovara stomatologinja Dubravka Matančević iz Lekenika na informaciju da je Dyson ovih dana pustio na tržište novu električnu četkicu za zube s integriranom kamerom, iza koje je navodno šest godina istraživanja i razvoja. Sustav za oralnu higijenu na tržištu se pojavio pod nazivom Dyson CameraJet i predstavlja se kao pravi high-tech hit, a to se odražava i na cijeni: Stoji čak 500 dolara (430 eura).

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Kako se vidi iz materijala za tržište, nova četkica ima integriranu makro kameru od 100.000 piksela, koja koristi "Gap Optical Targeting" i mogućnost wi-fi povezivanja, pa vlasnik tijekom pranja zuba može gledati kako pere vlastite zube i usput provjeriti ima li na njima nekih sumnjivih rupica ili karijesa. Treba naglasiti da je i do sada bilo mnogo pokušaja da se kamera integrira u četkice, no uglavnom neuspješno. Najbliže se došlo do toga da je četkica povezana s 3D modelom zubala na monitoru i "pokazuje" koja ste mjesta temeljito oprali, tako da promjenom boje sugerira da možete krenuti na iduću zubnu regiju, no ovo je prvi put da je omogućen pogled na promjene na zubima. Kao dodatnu prednost, Dyson ističe da četkica kad uoči praznine na zubima, na to područje ispaljuje "precizni mlaz" tekućine za ispiranje usta. Ta funkcija, hvali proizvođač, djeluje kao zubni konac, odnosno zamjenjuje čišćenje zuba koncem, što ističu kao dodatnu prednost. Aplikacija nudi i vođeno čišćenje zuba.

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Neke od tih funkcija imaju i naprednije električne četkice za zube na tržištu te su vrlo korisne, kaže dr. Matančević.

- Zube bi trebalo prati od dvije do tri minute, tako da se posveti dovoljno vremena svakom dijelu zubala, Većina ljudi uvjerena je da tako i radi, no istraživanja pokazuju da se zubi u prosjeku peru od 60 do 90 sekundi. Imamo pogrešan pojam o vremenu koje smo posvetili čišćenju zuba, pa je podsjetnik u obliku tajmera ili uputa svakako koristan. Osim toga, električne četkice, posebno one s rotirajućom glavom, pomažu da se dohvate baš sve regije u ustima, a to je korisno kad su u pitanju djeca, koja još ne znaju dobro prati zube, ali i odrasli koji imaju određenih zdravstvenih ograničenja zbog kojih ne mogu dosegnuti sve ono što treba u zubima, na primjer invalidi, ili osobe koje su preživjele moždani udar, ili ljudi koji imaju bolove u mišićima i zglobovima i slično - kaže sugovornica.

Dodaje kako mnoge električne četkice imaju i senzor pritiska na zube, a to je vrlo korisno jer ljudi prečvrsto pritišću zube tijekom pranja pa mogu oštetiti zubno meso, a to povećava rizik od nakupljanja bakterija u tim džepovima i paradentoze. Funkcija 'flossing' koja se spominje u promociji nove četkice dobro zvuči, ali može stvoriti pogrešan dojam da uređaj radi potpuno istu stvar kao zubni konac - upozorava, pak, stomatolog dr. Ivo Matković iz Zagreba.

Foto: PROMO

- Ne radi tako. Klasični konac fizički prolazi uz površinu zuba i mehanički čisti interdentalni prostor. Water flosser koristi pulsirajući mlaz tekućine. To su različiti sustavi - dodaje. No, najbolji dio proizvoda mogla bi biti mogućnost da AI usmjeri u taj tuš prostor koji kamera prepoznaje, pa uređaj usmjerava mlaz, kaže.

- To rješava stvaran problem. AI je tehnički vrlo zanimljiv, ali iz samog postojanja AI-ja ne slijedi da je oralna higijena značajno bolja - dodaje sugovornik. Ukratko, čak i uz kameru i mogućnost da AI usmjeri 'tuš' na mjesta između zuba, svakako bi trebalo koristiti konac za zube.

'Flossing' ne radi isto kao i zubni konac

Klasični konac fizički prolazi uz površinu zuba i mehanički čisti interdentalni prostor. Water flosser koristi pulsirajući mlaz tekućine. To su različiti sustavi. Čak i uz kameru i mogućnost da AI usmjeri 'tuš' na mjesta između zuba, svakako bi trebalo koristiti konac za zube, kaže stomatolog dr. Ivo Matković.