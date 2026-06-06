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MNOGI IH PERU KRIVO

Stručnjaci otkrivaju koliko često zaista treba prati traperice, pulovere i majice s kapuljačom

Piše Goran Ivanović,
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Stručnjaci otkrivaju koliko često zaista treba prati traperice, pulovere i majice s kapuljačom
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stručnjaci AO.com-a navode da se traperice mogu nositi do 10 puta, dok se puloveri i majice s kapuljačom mogu nositi više puta prije pranja. Čarape i donje rublje moraju se prati nakon svakog nošenja

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Mnogi ljudi peru odjeću češće nego što je potrebno, a među najčešće „žrtve” pretjeranog pranja ubrajaju se traperice. Prema stručnjacima tvrtke AO.com, traperice je dovoljno prati nakon deset nošenja, dok se majice s kapuljačom mogu nositi šest do sedam puta prije pranja, pod uvjetom da nisu vidljivo zaprljane. Pulovere je, pak, dovoljno oprati nakon pet nošenja.

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Sušenje rublja 00:21
Sušenje rublja | Video: 24sata/pixsell

- Traperice su među najčešće prekomjerno pranom odjećom jer mnogi vjeruju da će redovito pranje pomoći očuvati njihov oblik. U stvarnosti, ne trebaju često pranje, a višekratno nošenje između pranja pomaže očuvati njihovu boju i kroj, rekao je Gwil Snook, stručnjak za perilice rublja iz AO.com-a.

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Istraživanje provedeno među 3.000 Britanaca pokazalo je da čak 79 posto ispitanika pere traperice češće nego što stručnjaci preporučuju. Osim toga, 65 posto njih prečesto pere majice s kapuljačom, dok 51 posto isto čini s puloverima.

Girl puts clothes in washing mashine.
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Snook ističe da se puloveri često pogrešno tretiraju poput majica kratkih rukava te završavaju u perilici nakon jednog ili dva nošenja. Međutim, ako se ispod nosi dodatni sloj odjeće, mogu se bez problema nositi i do pet puta prije pranja.

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S druge strane, stručnjaci upozoravaju da se čarape i donje rublje moraju prati nakon svakog nošenja. Ipak, istraživanje je pokazalo da više od trećine ispitanika čarape nosi više puta prije pranja, dok gotovo četvrtina isto čini s donjim rubljem.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Donje rublje uvijek treba oprati nakon jednog nošenja jer je u stalnom kontaktu sa znojem, pa njegovo ponovno nošenje nije preporučljivo iz higijenskih razloga, naglasio je Snook.

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Stručnjaci također savjetuju da se prije pranja novih odjevnih predmeta provjere oznake za održavanje te da se izbjegava nepotrebno pranje kako bi se produljio vijek trajanja tkanina i očuvala kvaliteta odjeće.

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