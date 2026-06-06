Stručnjaci otkrivaju koliko često zaista treba prati traperice, pulovere i majice s kapuljačom

Mnogi ljudi peru odjeću češće nego što je potrebno, a među najčešće „žrtve” pretjeranog pranja ubrajaju se traperice. Prema stručnjacima tvrtke AO.com, traperice je dovoljno prati nakon deset nošenja, dok se majice s kapuljačom mogu nositi šest do sedam puta prije pranja, pod uvjetom da nisu vidljivo zaprljane. Pulovere je, pak, dovoljno oprati nakon pet nošenja.

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Pokretanje videa... 00:21 Sušenje rublja | Video: 24sata/pixsell

- Traperice su među najčešće prekomjerno pranom odjećom jer mnogi vjeruju da će redovito pranje pomoći očuvati njihov oblik. U stvarnosti, ne trebaju često pranje, a višekratno nošenje između pranja pomaže očuvati njihovu boju i kroj, rekao je Gwil Snook, stručnjak za perilice rublja iz AO.com-a.

Istraživanje provedeno među 3.000 Britanaca pokazalo je da čak 79 posto ispitanika pere traperice češće nego što stručnjaci preporučuju. Osim toga, 65 posto njih prečesto pere majice s kapuljačom, dok 51 posto isto čini s puloverima.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Snook ističe da se puloveri često pogrešno tretiraju poput majica kratkih rukava te završavaju u perilici nakon jednog ili dva nošenja. Međutim, ako se ispod nosi dodatni sloj odjeće, mogu se bez problema nositi i do pet puta prije pranja.

S druge strane, stručnjaci upozoravaju da se čarape i donje rublje moraju prati nakon svakog nošenja. Ipak, istraživanje je pokazalo da više od trećine ispitanika čarape nosi više puta prije pranja, dok gotovo četvrtina isto čini s donjim rubljem.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Donje rublje uvijek treba oprati nakon jednog nošenja jer je u stalnom kontaktu sa znojem, pa njegovo ponovno nošenje nije preporučljivo iz higijenskih razloga, naglasio je Snook.

Stručnjaci također savjetuju da se prije pranja novih odjevnih predmeta provjere oznake za održavanje te da se izbjegava nepotrebno pranje kako bi se produljio vijek trajanja tkanina i očuvala kvaliteta odjeće.