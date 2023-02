Stručnjaci preporučuju: Trikovi kako da vam seks dulje traje

Prestanite se stresirati, prvi je i najvažniji savjet stručnjaka za seks. Postoji mnogo prilika da seks pođe po zlu. Nedostatak pravog raspoloženja, neudobni kutovi i nedovoljna podmazanost su neke od prepreka užitku u intimnom odnosu. Još jedan uobičajeni problem o kojem se vjerojatno manje govori, a koji se može pojaviti je preuranjena ejakulacija.

- Preuranjena ejakulacija obično je uzrokovana temeljnim fiziološkim ili psihološkim problemom - kaže Gigi Engle, seksualna edukatorica i autorica.

Ako imate problema s prebrzom ejakulacijom, ona definitivno navodi kako je to nešto o čemu biste trebali razgovarati sa svojim liječnikom.

Ipak, Engle smatra da društvo stavlja previše naglaska na to da penis ostane čvrst što je duže moguće.

- Prerana ejakulacija nije nešto čega bi se trebalo sramiti, a budimo iskreni, ionako ženama ne treba penis u erekciji da bi doživjele orgazam. Ako razumijete klitoris, pružate dobar oralni seks i otvoreni ste za korištenje igračaka, savršeno ste sposobni biti nevjerojatan ljubavnik, bez obzira na to traje li tvrda erekcija dvije minute ili dva sata u krevetu - objašnjava Engle.

Ipak, ako vi i partner niste zadovoljni seksualnim životom, to može uzeti danak. Srećom, to se može lako riješiti.

Koliko ljudi obično izdrže u krevetu?

Prosječno trajanje penetrativnog seksa procjenjuje se u rasponu od tri do šest minuta, prema dr. Jessici O’Reilly, seksologinji i autorici.

- Preuranjena ejakulacija slobodno se definira kao ejakulacija unutar jedne do dvije minute nakon ulaska u partnera - kaže dr. James Elist, urolog iz Beverly Hillsa. Međutim, sama erektilna disfunkcija iznimno je česta. Otprilike 30 milijuna ljudi u SAD-u godišnje se bori s njom, prema studiji iz 2014. Current Opinion in Nephrology and Hypertension.

Evo što možete učiniti kako biste pomogli partneru da duže izdrži u krevetu, kako biste oboje stigli do cilja.

Dakle, što učiniti?

1. Predložite predigru

Prije seksa, masturbacija neka bude dio predigre.

- Recite im da želite da gledaju kako se dodirujete, svidjet će im se - kaže dr. Emily Morse, seksualna terapeutkinja. Osim toga, pomoći će vam da dobijete prednost i smanjite vrijeme do orgazma kako biste oboje bili na istoj stranici.

2. Predigra, predigra, predigra

Predigra je dio seksa. Dakle, preskačući je, činite protuuslugu svim uključenim stranama. Osim toga, postoje i drugi, potencijalno učinkovitiji, načini da se partner uzbudi, poput ručne ili oralne stimulacije, kaže dr. Tom Murray, terapeut za seks i odnose.

Stoga, ponovno posjetite te erogene zone i zabavite se s tim.

- Pitajte partnera što bi im bilo ugodno. Oni koji imaju brzu ejakulaciju mogu se usredotočiti na to da prvo pruže partnerici orgazam, a zatim prijeći na penetrativni seks - dodaje.

3. Isprobajte prsten za penis

Prstenovi se stavljaju oko baze penisa, obično oko trupa, testisa ili oboje. Dodaju pritisak na bazu penisa, ograničavajući protok krvi. To onda može odgoditi njihov orgazam, pomažući im da traju dulje.

4. Isprobajte 'tehniku stiskanja'

- Neka se partner povuče kada stvari počnu postajati intenzivnije za njih, a zatim stisnite glavić njihovog penisa, predlaže dr. Debra Laino, seksualna edukatorica, klinička seksologinja i terapeutkinja za odnose. Ključno je ne stiskati glavu prejako, već palcem i kažiprstom samo čvrsto pritisnuti tijelo penisa. Stiskanje može pomoći odgoditi ejakulaciju, tako da vas dvoje možete duže izdržati.

5. Koristite kondom

Kondomi su izvrsni za produljenje penetracije. Oni stvaraju dodatni sloj razdvajanja, tako da osjećaj nije tako intenzivan. To može odgoditi orgazam partnera dovoljno dugo da vam pomogne da postignete svoj.

6. Isprobajte strap-on

Strap-on može biti za svakoga.

- Nema ništa loše u tome da partner nosi dildo s remenom nakon što ejakulira i uđe u fazu oporavka - objašnjava Murray.

7. Zamijenite položaje

Većina zna kada će doživjeti orgazam pa neka partner promijeni položaj kad osjeti da se približava, predlaže O'Reilly. Čak možete vidjeti što se događa i preuzeti kontrolu. Obično možete osjetiti kako se testisi partnera sve više stežu i podižu kako se približavaju orgazmu.

Kada partner doživi orgazam, ima dva niza kontrakcija, pri čemu se svaka događa u prosjeku 0,8 sekundi odvojena od druge, kaže O'Reilly. Kretanje ovim tempom ili bržim i predvidljivim ritmom može izazvati orgazam, pa usporavanje ili promjena ritma može potencijalno odgoditi oslobađanje. Ovdje možete eksperimentirati kako biste vidjeli što vam oboje najbolje odgovara. Promijenite malo stvari i razgovarajte o tome što vaš partner voli.

8. Pravite male pauze

Nitko ne kaže da trebate ići jako i brzo cijelo vrijeme, stoga dodajte malo zaustavljanja i pokretanja u kombinaciju, predlaže Laino.

- Dok imate seks, neka se partner izvuče i malo se ljubite, kako biste smirili uzbuđenje - savjetuje ona. Ovo također stvara dublju intimnost.

9. Vježbe za dno zdjelice

Ovo nije samo za dame. I muškarci mogu raditi na dnu zdjelice, a to može napraviti veliku razliku u spavaćoj sobi. Jedno švedsko istraživanje pokazalo je da su muškarci koji su nekoliko mjeseci vježbali dno zdjelice uspjeli poboljšati svoju sposobnost kontrole preuranjene ejakulacije.

Bez obzira na to bavi li se partner time ili ne, potaknite ga da radi neke dnevne vježbe dok sjedi za stolom. U osnovi samo moraju stisnuti mišiće između trtice i genitalija. To bi moglo napraviti veliku razliku, ističe O’Reilly.

10. Nastavite dalje

Samo zato što oni završe ne znači da vi morate, kaže Rachel Needle, seksualna terapeutkinja i psihologinja. Laino se slaže.

- Seks se ne mora zaustaviti na orgazmu - slaže se Laino.

Ako se naknadna igra nastavi, vjerojatno će dobiti još jednu erekciju i izdržati malo duže drugi ili treći put.

11. Pristupite partneru sa suosjećanjem

Ako ste doista zabrinuti zbog sposobnosti partnera da izdrži dulje u krevetu, budite suosjećajni kada o tome govorite.

- Ovo pitanje ima dosta stigme i može izazvati mnogo negativnih emocija - objašnjava Engle, dodajući kako vršimo toliki pritisak na dečke da 'dugo izdrže' i 'impresioniraju izvedbom' da nije šokantno kako ovo dospijeva do mnogih i čini ih nervoznima.

Razmislite o tome kako bi partner mogao reagirati na to što ste spomenuli problem i zacrtajte svoj pristup na način koji bi on najbolje prihvatio. Vi ih poznajete bolje nego itko drugi.

12. Budite usredotočeni na rješenja

- Pokretanje ovog pitanja s partnerom može biti osjetljivo - kaže dr. Jenni Skyler, seksualna terapeutkinja, seksologinja i bračna i obiteljska terapeutkinja iz Colorada.

Stoga se isplati usredotočiti na opipljiva rješenja. Skyler preporučuje da se držite sljedeće skripte.

- Priđite svom partneru i pitajte ga možete li razgovarati o seksualnoj dinamici koju primjećujete, zatim predložite da poradite na nekim tehnikama oko duljeg trajanja tijekom seksa - predlaže.

Odavde, vas dvoje možete smisliti plan akcije.

13. Ne pričajte o ovome u spavaćoj sobi

Iako je ovo pitanje povezano sa seksom, najbolje je voditi razgovore o intimnosti izvan spavaće sobe, objašnjava Engle.

- Spominjanje seksualnih pitanja kada je netko gol i ranjiv može biti vrlo uznemirujuće - kaže ona. Umjesto toga, pričajte o ovom za stolom ili dok gledate TV.

Pokušajte osmisliti nestresan kontekst u kojem će se partner osjećati najudobnije i najmanje osuđivano.

14. Isprobajte sprej za odgodu

- Možete isprobati sprej za odgodu ako imate problema - kaže Engle. On koristi sredstva za umrtvljivanje kako bi se malo smanjila osjetljivost, što kao rezultat pomaže u dužem održavanju erekcije, objašnjava.

Većina bočica je prilično pristupačna, a sve što trebate učiniti je poprskati ga po genitalijama partnera otprilike 10 minuta prije seksa.

15. Pitajte što ih čini tjeskobnima

Prerana ejakulacija često je povezana s tjeskobom.

- Tjeskoba bi mogla biti povezana sa životnim stresorima - objašnjava Skyler. Tjeskoba bi također mogla biti zabrinutost oko toga da li ste s pravim partnerom, kao i briga o spolno prenosivim bolestima ili o neočekivanoj trudnoći. Većinu vremena anksioznost je povezana s percepcijom da je seks 'izvedba'.

Ako vi i partner identificirate probleme s preuranjenom ejakulacijom kao povezane s tjeskobom, možete isključiti bilo kakvo medicinsko ili preferencijalno obrazloženje za problem. Zatim, to ostavlja prostora da se direktno pozabavite njihovom anksioznošću, ublažite njihove brige i, ako stvari ne krenu na bolje, potražite terapeutsku pomoć ili pomoć u vezi s lijekovima.

16. Ne pristupajte seksu s razmišljanjem o neuspjehu

Osjećaj nervoze zbog seksa može stvoriti negativnu povratnu spregu.

- Ako se osjećate nervozno, ulazite u seksualni odnos spremni na katastrofu - upozorava Skyler.

Ovo, očito, nije recept za ugodno seksualno iskustvo, a nervoza koju partner osjeća može čak postati samoispunjavajuće proročanstvo, objašnjava.

- Da biste izašli iz negativne mentalne petlje, važno je napustiti ideju da je seks performans - kaže ona. Kada od genitalija zahtijevate seksualni čin, poput onog na pozornici, možete doživjeti tremu.

Nemojte se tako seksati. Shvatite to kao aktivnost u kojoj vas dvoje zajedno sudjelujete, a ne nešto u čemu morate biti 'dobri'.

17. Pokušajte s vježbama disanja

Nagomilana energija i tjeskoba oko seksa mogu, ukratko, stresirati bilo koga. Zato se želite pobrinuti da tijelo partnera bude što opuštenije, fizički i psihički.

- Želite stišati tjeskobu u svom tijelu - kaže Skyler. Da biste to učinili, polako, duboko udahnite u jezgru trbuha. Također možete raditi progresivno opuštanje mišića gdje stisnete dio tijela i zadržite dah, zatim otpustite i opustite se.

Cilj sporog disanja je postići stanje opuštenosti kao da se topite u svom madracu.

Izvođenje ovih vježbi disanja može značiti pauzu usred predigre ili seksa kako biste nekoliko puta duboko udahnuli, kaže Skyler. Pokušajte preoblikovati svoje tumačenje snošaja kako biste uključili ove trenutke stanke, disanja i opuštanja, ako možete.

18. Preuzmite odgovornost

Ako ste zabrinuti da bi se partner mogao osjećati čudno kad odvoji nekoliko minuta za sebe da se opusti, možete se umjesto toga potpuno posvetiti sebi, kaže Skyler. Možete odgovoriti na svoju želju da isprobate novu tehniku disanja tijekom ili prije sljedećeg snošaja.

- Većini partnera je potpuno drago biti dio procesa učenja i podržavaju dugoročne dobitke - kaže Skyler. To ih oslobađa pritiska.

19. Pronađite svoju zonu izdržljivosti

Skyler također preporučuje da se uključite u masturbaciju koja podiže raspoloženje i jača samopouzdanje.

- Vježbajte samozadovoljstvo kao da se seksate - kaže ona. Lezite jedno uz drugo i počnite se dodirivati, dovodeći se gotovo do vrhunca. Ponovite položaj, koristite lubrikant i usporite disanje i dodire.

Vaš cilj ovdje je pronaći stanje podnošljive razine uzbuđenja koju možete podnijeti, donosi Women'sHealth.

