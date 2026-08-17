Stručnjaci upozoravaju: Prve kapi nakon duge suše vožnju cestom pretvore u opaku priču!

Nakon dugotrajne suše dolazak kiše mnogima donosi olakšanje, ali vozačima može donijeti ozbiljne probleme. Upravo su prve minute kiše nakon dugog razdoblja bez oborina među najopasnijima za promet jer naizgled bezazleno mokar asfalt može postati izuzetno sklizak

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Prometni stručnjaci upozoravaju da se tijekom sušnog razdoblja na kolniku nakupljaju prašina, sitne čestice guma, tragovi ulja i goriva te brojne druge nečistoće. Kada padnu prve kapi kiše, voda ih ne ispire odmah, nego se s njima miješa i na asfaltu stvara tanak, sklizak sloj.

- Vozač može imati osjećaj da se nalazi na običnoj mokroj cesti, dok je prianjanje guma zapravo osjetno smanjeno. Posebno su opasni naglo kočenje i nagle promjene smjera, objašnjavaju prometni stručnjaci.

Foto: 123RF

Najviše opreza potrebno je na zavojima, raskrižjima i kružnim tokovima te ispred semafora i pješačkih prijelaza, odnosno na mjestima na kojima vozila često koče i gdje se na kolniku može nakupiti više ostataka ulja i drugih nečistoća.

Stručnjaci za sigurnost prometa zato preporučuju jednostavno pravilo: čim nakon dulje suše počne padati kiša, treba smanjiti brzinu i znatno povećati razmak od vozila ispred sebe.

- Najveća pogreška je nastaviti voziti kao da se uvjeti nisu promijenili. Mokar kolnik nakon dugotrajne suše zahtijeva mirnije upravljanje, veći razmak i izbjegavanje naglih manevara, upozoravaju stručnjaci.

Foto: 123RF

Situacija se poboljšava tek nakon što kiša dovoljno dugo pada da s površine ceste ispere nataložene nečistoće. Do tada vrijedi dodatni oprez — jer upravo prva kiša nakon dugotrajne suše može neugodno iznenaditi i iskusne vozače.