SADRŽE PARAZITE I MIKROORGANIZME

Stručnjaci upozorili - Nemojte jesti ove dijelove piletine

Piletina je jedan od najomiljenijih izvora proteina u svijetu, no prema najnovijim istraživanjima, nisu svi dijelovi ove ptice zdrav izbor. Iako mnogi uživaju u piletini zbog njezina mesa i svestranosti u pripremi, stručnjaci upozoravaju da neki dijelovi mogu sadržavati bakterije, toksine ili druge štetne tvari koje predstavljaju rizik za zdravlje
Roasted turkey or chicken. The Christmas table is served with a turkey decorated with bright tinsel. Fried chicken.
1. KOŽA. Većinom je sastavljena od masti, zbog čega doprinosi visokom unosu kalorija i zasićenih masnoća. Osim toga, koža može sadržavati bakterije čak i nakon kuhanja, posebno ako je bila u kontaktu s drugim dijelovima piletine ili površinama tijekom pripreme. | Foto: 123RF
