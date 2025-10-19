Stručnjaci upozorili - Nemojte jesti ove dijelove piletine

Piletina je jedan od najomiljenijih izvora proteina u svijetu, no prema najnovijim istraživanjima, nisu svi dijelovi ove ptice zdrav izbor. Iako mnogi uživaju u piletini zbog njezina mesa i svestranosti u pripremi, stručnjaci upozoravaju da neki dijelovi mogu sadržavati bakterije, toksine ili druge štetne tvari koje predstavljaju rizik za zdravlje
1. KOŽA. Većinom je sastavljena od masti, zbog čega doprinosi visokom unosu kalorija i zasićenih masnoća. Osim toga, koža može sadržavati bakterije čak i nakon kuhanja, posebno ako je bila u kontaktu s drugim dijelovima piletine ili površinama tijekom pripreme.
| Foto: 123RF
1. KOŽA. Većinom je sastavljena od masti, zbog čega doprinosi visokom unosu kalorija i zasićenih masnoća. Osim toga, koža može sadržavati bakterije čak i nakon kuhanja, posebno ako je bila u kontaktu s drugim dijelovima piletine ili površinama tijekom pripreme. |
Foto: 123RF
1. KOŽA. Većinom je sastavljena od masti, zbog čega doprinosi visokom unosu kalorija i zasićenih masnoća. Osim toga, koža može sadržavati bakterije čak i nakon kuhanja, posebno ako je bila u kontaktu s drugim dijelovima piletine ili površinama tijekom pripreme.
| Foto: 123RF
2. PLUĆA. Rijetko se koriste u nekim kuhinjama, ali mogu sadržavati parazite i mikroorganizme koje visoke temperature ne uništavaju uvijek. Konzumacija pluća nosi veći rizik od zaraze, osobito ako nisu pravilno očišćena i skuhana.
| Foto: Pascal Rohe
3. GLAVA. Može se koristiti u juhama ili temeljcima za dodatni okus, ali glava može akumulirati pesticide iz hrane i okoliša, što predstavlja potencijalni zdravstveni rizik pri konzumaciji.
| Foto: 123RF
4. CRIJEVA. Sadrže mnogo bakterija koje se teško uklanjaju, uključujući one koje mogu izazvati trovanje hranom. Osobe koje nisu vješte u čišćenju crijeva trebaju ih izbjegavati, jer nepravilno čišćenje može dovesti do ozbiljnih infekcija.
| Foto: 123RF
5. NOGE. Delikatesa u nekim kulturama, ali stalno su u kontaktu s tlom i mogu skrivati prljavštinu i bakterije. Pravilno čišćenje i kuhanje smanjuju rizik, ali noge i dalje zahtijevaju posebnu pažnju.
| Foto: 123RF
6. SRCE. Izvor proteina, minerala i vitamina, ali može sadržavati tragove hormona stresa i tvari koje nastaju tijekom životnog stresa životinje. Stoga se preporučuje umjerena konzumacija, posebno za osjetljive osobe.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
7. ŽELUDAC. Može sadržavati kamenčiće i prljavštinu iz probave, što može biti izvor bakterija. Neophodno je temeljito čišćenje prije pripreme kako bi se spriječila kontaminacija jela.
| Foto: 123RF
8. VRAT. Ponekad se koriste u temeljcima za jači okus, ali vrata mogu sadržavati bakterije koje ne umiru uvijek tijekom normalnog kuhanja. Pravilno kuhanje i dulje vrijeme kuhanja mogu smanjiti rizik.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. KRAJEVI KRILA. Sastoje se uglavnom od kože i kosti, što znači da pružaju vrlo malo mesa i nutrijenata. Ipak, mogu sadržavati masnoću i bakterije, pa se njihova konzumacija smatra manje preporučljivom.
| Foto: 123RF
10. KOŠTANA SRŽ. Može zadržati krv koja se ne kuha uvijek do kraja, što predstavlja potencijalni izvor bakterijske kontaminacije. Priprema pri višim temperaturama i dulje kuhanje mogu smanjiti rizik, ali i dalje zahtijeva oprez.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA