Ove dvije namirnice držite podalje od aluminijske folije

Aluminijska folija našla je svoje mjesto u gotovo svakoj kuhinji zbog svoje praktičnosti. Koristi se za zamatanje sendviča, spremanje ostataka hrane ili oblaganje posuda za pečenje. No, njezino korištenje, ako je nepravilno, može dovesti do dva problema.

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Prvi je vezan uz kemijske procese i može narušiti okus hrane, dok je drugi povezan s rizikom od razvoja štetnih bakterija, piše Southern Living. Ovo je hrana za koju aluminijska folija nije najbolje rješenje.

Pečeni krumpir

Ostavljanje pečenog krumpira zamotanog u foliju nakon što se završi proces kuhanja može stvoriti uvjete koji povećavaju rizik od bolesti i ne bi se smjeli biti u foliji na sobnoj temperaturi dulje vrijeme. Krumpir prirodno nosi spore koje uzrokuju botulizam, a okruženje s niskim udjelom kisika koje stvara folija može omogućiti rast tih spora. Zato se preporučuje ukloniti foliju nakon što se krumpir skuha i staviti ostatke u hladnjak čim se ohlade.

Kisela hrana

Zamotate li rajčicu u foliju, jela s octom ili citrusima, dobit će neugodan okus metala. To je zato što kisela hrana može reagirati s aluminijskom folijom, uzrokujući metalni okus ili blagu promjenu boje. No, ne brinite, iako može utjecati na okus hrane, općenito se smatra problemom kvalitete, a ne sigurnosti.

Jako slana hrana

Suhomesnati proizvodi ili zreli sirevi trebali bi se čuvati u staklenim ili plastičnim posudama. Sol, posebice u kombinaciji s toplinom, potiče reakciju koja može uzrokovati otpuštanje malih količina aluminija u hranu. Najrizičnija su marinirana mesa, jer marinade gotovo uvijek sadrže i kiselinu i sol.

Topli ostaci hrane

Ostatke hrane treba staviti u hladnjak što je brže moguće - unutar dva sata od kuhanja ili posluživanja - kako bi se spriječilo razmnožavanje bakterija. Ako podgrijavate ostatke hrane koji nisu dovoljno brzo ohlađeni, oni mogu sadržavati bakterije bez obzira na to što su bili zamotani u foliju.

Budući da aluminijska folija zadržava toplinu, umatanje vruće hrane u foliju prije hlađenja može usporiti proces hlađenja, omogućujući hrani da ostane na nesigurnim temperaturama dulje nego što je preporučeno. Stoga ne zaboravite pustiti hranu da se potpuno ohladi prije zamatanja.

