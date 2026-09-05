Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Stručnjaci za sigurnost hrane

Ove dvije namirnice držite podalje od aluminijske folije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ove dvije namirnice držite podalje od aluminijske folije
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Upotreba aluminijske folije široko je prihvaćena jer je praktična i lako dostupna. No, za neku hranu nije dobro rješenje i pametnije ju je čuvati u plitkim staklenim ili plastičnim posudama s s poklopcem

Admiral

Aluminijska folija našla je svoje mjesto u gotovo svakoj kuhinji zbog svoje praktičnosti. Koristi se za zamatanje sendviča, spremanje ostataka hrane ili oblaganje posuda za pečenje. No, njezino korištenje, ako je nepravilno, može dovesti do dva problema.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Posjetili smo restoran 'Mama!' na Črnomercu: To je mediteran na tanjuru po 'zagrebački'... VIDEO
Posjetili smo restoran 'Mama!' na Črnomercu: To je mediteran na tanjuru po 'zagrebački'... | Video: 24sata/Instagram

Prvi je vezan uz kemijske procese i može narušiti okus hrane, dok je drugi povezan s rizikom od razvoja štetnih bakterija, piše Southern Living. Ovo je hrana za koju aluminijska folija nije najbolje rješenje.

Pečeni krumpir

Ostavljanje pečenog krumpira zamotanog u foliju nakon što se završi proces kuhanja može stvoriti uvjete koji povećavaju rizik od bolesti i ne bi se smjeli biti u foliji na sobnoj temperaturi dulje vrijeme. Krumpir prirodno nosi spore koje uzrokuju botulizam, a okruženje s niskim udjelom kisika koje stvara folija može omogućiti rast tih spora. Zato se preporučuje ukloniti foliju nakon što se krumpir skuha i staviti ostatke u hladnjak čim se ohlade.

VAŽNIJE NEGO ŠTO MISLITE Istraživanje otkrilo: Evo kada treba pojesti prvi obrok u danu
Istraživanje otkrilo: Evo kada treba pojesti prvi obrok u danu

Kisela hrana

Zamotate li rajčicu u foliju, jela s octom ili citrusima, dobit će neugodan okus metala. To je zato što kisela hrana može reagirati s aluminijskom folijom, uzrokujući metalni okus ili blagu promjenu boje. No, ne brinite, iako može utjecati na okus hrane, općenito se smatra problemom kvalitete, a ne sigurnosti.

Jako slana hrana

Suhomesnati proizvodi ili zreli sirevi trebali bi se čuvati u staklenim ili plastičnim posudama. Sol, posebice u kombinaciji s toplinom, potiče reakciju koja može uzrokovati otpuštanje malih količina aluminija u hranu. Najrizičnija su marinirana mesa, jer marinade gotovo uvijek sadrže i kiselinu i sol.

Topli ostaci hrane

Ostatke hrane treba staviti u hladnjak što je brže moguće - unutar dva sata od kuhanja ili posluživanja - kako bi se spriječilo razmnožavanje bakterija. Ako podgrijavate ostatke hrane koji nisu dovoljno brzo ohlađeni, oni mogu sadržavati bakterije bez obzira na to što su bili zamotani u foliju.

GUBITAK OSJETILA Evo kako si možete pomoći ako jako slabo osjećate okus hrane
Evo kako si možete pomoći ako jako slabo osjećate okus hrane

Budući da aluminijska folija zadržava toplinu, umatanje vruće hrane u foliju prije hlađenja može usporiti proces hlađenja, omogućujući hrani da ostane na nesigurnim temperaturama dulje nego što je preporučeno. Stoga ne zaboravite pustiti hranu da se potpuno ohladi prije zamatanja.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Od bešćutnog do dobrice: Ovi horoskopski znakovi najskloniji su slomiti nečije srce
NEKI SU BEZ MILOSTI

Od bešćutnog do dobrice: Ovi horoskopski znakovi najskloniji su slomiti nečije srce

Biti slomljenog srca je teško, ali na kraju se uvijek 'izliječimo' i postanemo još jači. Postoje određeni horoskopski znakovi koji će vam slomiti srce, a to sve leži u njihovoj osobnosti - tako kažu zvijezde
Dobre i loše karakteristike svakog znaka Zodijaka: Tko je dobar, tko je loš, a tko zao?
KOJE RIJEČI IH OPISUJU

Dobre i loše karakteristike svakog znaka Zodijaka: Tko je dobar, tko je loš, a tko zao?

Svaki znak ima svoj uspostavljeni skup karakteristika koje su nam korisne za znati, kako bismo bolje upoznali sebe i druge ljude. Pogledajte koje su vaše
FOTO Sjećate li se ovih crtića iz 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih - koji su obilježili vašu mladost?
NOSTALGIJA S TELEVIZORA

FOTO Sjećate li se ovih crtića iz 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih - koji su obilježili vašu mladost?

Crtići dotiču nešto ispod površine… pomažu nam prisjetiti se razdoblja našeg djetinjstva. Zato ćemo vas povesti na putovanje kroz vrijeme, prisjećajući se nekih animiranih serija iz 70-ih, 80-ih i 90-ih godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026