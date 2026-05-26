Stručnjakinja: Cijeli život krivo nanosite kremu za sunčanje!

Već dugo znamo da dugotrajno i opetovano izlaganje sunčevu UV zračenju može izazvati nastanak različitih zloćudnih tumora kože, među kojima je i melanom, koji ima iznimno veliki biološki potencijal za metastaziranje, zbog čega ga je važno otkriti što ranije. No isto tako znamo da najveći rizik predstavljaju opekline u ranoj, pogotovo dječjoj dobi, jer i njih koža pamti i treba ih "računati". Osim toga, znanstveno je dokazano da pet i više opeklina od sunca tijekom života udvostručuje rizik za razvoj melanoma. Zato je prevencija, odnosno neizlaganje suncu u vrijeme kad je UV zračenje najviše tijekom dana i mazanje kremom koja ima visoki zaštitni faktor, iznimno važna, istaknula je za 24 sata akademkinja Mirna Šitum, specijalistica dermatologije i venerologije s užom specijalizacijom iz dermatološke onkologije, koja je u Hrvatskoj pokrenula akcije besplatnog pregledavanja madeža upravo radi što ranijeg otkrivanja sumnje u melanom.